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В Мелитополе сработало взрывное устройство рядом со школой - РИА Новости, 29.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/vzryv-1820243115.html
В Мелитополе сработало взрывное устройство рядом со школой
В Мелитополе сработало взрывное устройство рядом со школой - РИА Новости, 29.09.2022
В Мелитополе сработало взрывное устройство рядом со школой
В Мелитополе утром в четверг сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), закрепленное на дереве рядом со школой, пострадал водитель проезжавшей рядом... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T09:43
2022-09-29T10:35
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. В Мелитополе утром в четверг сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), закрепленное на дереве рядом со школой, пострадал водитель проезжавшей рядом машины, сообщает администрация Запорожской области."В Мелитополе примерно в 07.50 на ул. 50-летия Победы прозвучал взрыв. Совершен подрыв самодельного взрывного устройства возле школы, напротив ТЦ "Палладиум". СВУ было закреплено на дереве и сработало при проезде автомобиля. Автомобиль поврежден, водитель получил легкие травмы", - говорится в сообщении.Сейчас на месте работают специальные службы. Как отмечается, самодельное взрывное устройство было начинено поражающими элементами.Источник РИА Новости в российских силовых структурах отметил, что "жертвами этой диверсии могли стать любые люди, проходящие или проезжающие мимо".Власти Запорожской области неоднократно отмечали, что киевский режим продолжает совершать террористические акты против мирного населения, чтобы посеять панику и недоверие к российским властям.
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в мире, мелитополь, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мелитополь, Запорожская область
09:43 29.09.2022 (обновлено: 10:35 29.09.2022)
 
В Мелитополе сработало взрывное устройство рядом со школой

В Мелитополе сработало взрывное устройство рядом со школой, есть пострадавший

© РИА НовостиАвтомобиль, поврежденный в результате взрыва в Мелитополе
Автомобиль, поврежденный в результате взрыва в Мелитополе
© РИА Новости
Автомобиль, поврежденный в результате взрыва в Мелитополе
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. В Мелитополе утром в четверг сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), закрепленное на дереве рядом со школой, пострадал водитель проезжавшей рядом машины, сообщает администрация Запорожской области.
"В Мелитополе примерно в 07.50 на ул. 50-летия Победы прозвучал взрыв. Совершен подрыв самодельного взрывного устройства возле школы, напротив ТЦ "Палладиум". СВУ было закреплено на дереве и сработало при проезде автомобиля. Автомобиль поврежден, водитель получил легкие травмы", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте работают специальные службы. Как отмечается, самодельное взрывное устройство было начинено поражающими элементами.
Источник РИА Новости в российских силовых структурах отметил, что "жертвами этой диверсии могли стать любые люди, проходящие или проезжающие мимо".
Власти Запорожской области неоднократно отмечали, что киевский режим продолжает совершать террористические акты против мирного населения, чтобы посеять панику и недоверие к российским властям.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМелитопольЗапорожская область
 
 
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