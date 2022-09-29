https://ria.ru/20220929/vzryv-1820243115.html

В Мелитополе сработало взрывное устройство рядом со школой

В Мелитополе сработало взрывное устройство рядом со школой - РИА Новости, 29.09.2022

В Мелитополе сработало взрывное устройство рядом со школой

В Мелитополе утром в четверг сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), закрепленное на дереве рядом со школой, пострадал водитель проезжавшей рядом... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T09:43

2022-09-29T09:43

2022-09-29T10:35

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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. В Мелитополе утром в четверг сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), закрепленное на дереве рядом со школой, пострадал водитель проезжавшей рядом машины, сообщает администрация Запорожской области."В Мелитополе примерно в 07.50 на ул. 50-летия Победы прозвучал взрыв. Совершен подрыв самодельного взрывного устройства возле школы, напротив ТЦ "Палладиум". СВУ было закреплено на дереве и сработало при проезде автомобиля. Автомобиль поврежден, водитель получил легкие травмы", - говорится в сообщении.Сейчас на месте работают специальные службы. Как отмечается, самодельное взрывное устройство было начинено поражающими элементами.Источник РИА Новости в российских силовых структурах отметил, что "жертвами этой диверсии могли стать любые люди, проходящие или проезжающие мимо".Власти Запорожской области неоднократно отмечали, что киевский режим продолжает совершать террористические акты против мирного населения, чтобы посеять панику и недоверие к российским властям.

https://ria.ru/20220929/kherson-1820215238.html

мелитополь

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мелитополь, запорожская область