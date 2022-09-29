https://ria.ru/20220929/vystavki-1820423106.html
Музеи Московского Кремля представят выставки, посвященные истории России
Музеи Московского Кремля представят выставки, посвященные истории России - РИА Новости, 29.09.2022
Музеи Московского Кремля представят выставки, посвященные истории России
Музеи Московского Кремля представят в 2023 году две выставки об истории России, сообщила генеральный директор учреждения Елена Гагарина в ходе пресс-конференции РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T18:55
2022-09-29T18:55
2022-09-29T19:05
культура
новости культуры
елена гагарина
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Музеи Московского Кремля представят в 2023 году две выставки об истории России, сообщила генеральный директор учреждения Елена Гагарина в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".По ее словам, одна экспозиция посвящена русским святым воинам, которые "являлись заступниками за тех государей, которые вели освободительные войны на территории нашей страны"."Это выставка, которую мы делали для Ватикана и которую решили показать сейчас", — отметила гендиректор.Гагарина добавила, что вторая экспозиция называется "Легенды и реликвии Оружейной палаты" и рассказывает о двух периодах в истории страны."Один из них связан с женитьбой Ивана III на Софье Палеолог и образованием очень интересного государства, которое считало необходимым для утверждения своей власти создать целый ряд легенд. Они бы описывали легитимность приема этой власти от византийских императоров. И второй период — это XIX век, когда стали очень интересоваться и внимательно подходить к русской истории", — уточнила Гагарина.
https://ria.ru/20220929/pushkinskiy-1820255400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, елена гагарина, иван iii, россия, ватикан, выставки
Культура, Новости культуры, Елена Гагарина, Иван III, Россия, Ватикан, Выставки
18:55 29.09.2022 (обновлено: 19:05 29.09.2022)
Музеи Московского Кремля представят выставки, посвященные истории России
Музеи Московского Кремля представят в 2023 году две выставка, посвященные истории России
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Музеи Московского Кремля представят в 2023 году две выставки об истории России, сообщила генеральный директор учреждения Елена Гагарина в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
По ее словам, одна экспозиция посвящена русским святым воинам, которые "являлись заступниками за тех государей, которые вели освободительные войны на территории нашей страны".
"Это выставка, которую мы делали для Ватикана и которую решили показать сейчас", — отметила гендиректор.
Гагарина добавила, что вторая экспозиция называется "Легенды и реликвии Оружейной палаты" и рассказывает о двух периодах в истории страны.
"Один из них связан с женитьбой Ивана III на Софье Палеолог и образованием очень интересного государства, которое считало необходимым для утверждения своей власти создать целый ряд легенд. Они бы описывали легитимность приема этой власти от византийских императоров. И второй период — это XIX век, когда стали очень интересоваться и внимательно подходить к русской истории", — уточнила Гагарина.