https://ria.ru/20220929/vystavki-1820423106.html

Музеи Московского Кремля представят выставки, посвященные истории России

Музеи Московского Кремля представят выставки, посвященные истории России - РИА Новости, 29.09.2022

Музеи Московского Кремля представят выставки, посвященные истории России

Музеи Московского Кремля представят в 2023 году две выставки об истории России, сообщила генеральный директор учреждения Елена Гагарина в ходе пресс-конференции РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T18:55

2022-09-29T18:55

2022-09-29T19:05

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Музеи Московского Кремля представят в 2023 году две выставки об истории России, сообщила генеральный директор учреждения Елена Гагарина в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".По ее словам, одна экспозиция посвящена русским святым воинам, которые "являлись заступниками за тех государей, которые вели освободительные войны на территории нашей страны"."Это выставка, которую мы делали для Ватикана и которую решили показать сейчас", — отметила гендиректор.Гагарина добавила, что вторая экспозиция называется "Легенды и реликвии Оружейной палаты" и рассказывает о двух периодах в истории страны."Один из них связан с женитьбой Ивана III на Софье Палеолог и образованием очень интересного государства, которое считало необходимым для утверждения своей власти создать целый ряд легенд. Они бы описывали легитимность приема этой власти от византийских императоров. И второй период — это XIX век, когда стали очень интересоваться и внимательно подходить к русской истории", — уточнила Гагарина.

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, елена гагарина, иван iii, россия, ватикан, выставки