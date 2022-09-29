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Власти Вологодской области выплатят мобилизованным по 100 тысяч рублей
Власти Вологодской области выплатят мобилизованным по 100 тысяч рублей - РИА Новости, 29.09.2022
Власти Вологодской области выплатят мобилизованным по 100 тысяч рублей
Власти Вологодской области выплатят мобилизованным из региона по 100 тысяч рублей единовременно и назначат ежемесячные выплаты по 10 тысяч рублей из областного... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:16
2022-09-29T16:16
2022-09-29T16:16
вологодская область
вологодская область
олег кувшинников
вологда
частичная мобилизация в россии
общество
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ВОЛОГДА, 29 сен – РИА Новости. Власти Вологодской области выплатят мобилизованным из региона по 100 тысяч рублей единовременно и назначат ежемесячные выплаты по 10 тысяч рублей из областного бюджета, сообщил губернатор Олег Кувшинников во время посещения сборного пункта в Вологде.По его словам, получателя выплат определят сами мобилизованные, ежемесячные выплаты будут продолжаться вплоть до момента возвращения домой. В ближайшее время сотрудники органов соцзащиты будут командированы в учебные центры, где помогут оформить все необходимые соответствующие документы.Особое внимание уделят семьям мобилизованных: по поручению губернатора за каждой закрепят социального работника, с ними будут работать и волонтерские штабы, которые организуют в муниципалитетах."У людей, уходящих служить, большую тревогу вызывает судьба близких. Поэтому поручил главам городов и районов, социальным службам провести адресную работу с вашими семьями, узнать, какая поддержка необходима. Это может быть помощь с детскими садами, школами, медицинская помощь или уход за пожилым человеком. Никто не останется без поддержки", – заверил Кувшинников.
https://ria.ru/20220927/sluzhba-1819718951.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, олег кувшинников, вологда, частичная мобилизация в россии, общество
Вологодская область, Вологодская область, Олег Кувшинников, Вологда, Частичная мобилизация в России, Общество