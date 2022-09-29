Рейтинг@Mail.ru
Власти Вологодской области выплатят мобилизованным по 100 тысяч рублей - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
https://ria.ru/20220929/vyplaty-1820358323.html
Власти Вологодской области выплатят мобилизованным по 100 тысяч рублей
Власти Вологодской области выплатят мобилизованным по 100 тысяч рублей - РИА Новости, 29.09.2022
Власти Вологодской области выплатят мобилизованным по 100 тысяч рублей
Власти Вологодской области выплатят мобилизованным из региона по 100 тысяч рублей единовременно и назначат ежемесячные выплаты по 10 тысяч рублей из областного... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:16
2022-09-29T16:16
вологодская область
вологодская область
олег кувшинников
вологда
частичная мобилизация в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
ВОЛОГДА, 29 сен – РИА Новости. Власти Вологодской области выплатят мобилизованным из региона по 100 тысяч рублей единовременно и назначат ежемесячные выплаты по 10 тысяч рублей из областного бюджета, сообщил губернатор Олег Кувшинников во время посещения сборного пункта в Вологде.По его словам, получателя выплат определят сами мобилизованные, ежемесячные выплаты будут продолжаться вплоть до момента возвращения домой. В ближайшее время сотрудники органов соцзащиты будут командированы в учебные центры, где помогут оформить все необходимые соответствующие документы.Особое внимание уделят семьям мобилизованных: по поручению губернатора за каждой закрепят социального работника, с ними будут работать и волонтерские штабы, которые организуют в муниципалитетах."У людей, уходящих служить, большую тревогу вызывает судьба близких. Поэтому поручил главам городов и районов, социальным службам провести адресную работу с вашими семьями, узнать, какая поддержка необходима. Это может быть помощь с детскими садами, школами, медицинская помощь или уход за пожилым человеком. Никто не останется без поддержки", – заверил Кувшинников.
https://ria.ru/20220927/sluzhba-1819718951.html
вологодская область
вологда
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область, олег кувшинников, вологда, частичная мобилизация в россии, общество
Вологодская область, Вологодская область, Олег Кувшинников, Вологда, Частичная мобилизация в России, Общество
16:16 29.09.2022
 

Власти Вологодской области выплатят мобилизованным по 100 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 29 сен – РИА Новости. Власти Вологодской области выплатят мобилизованным из региона по 100 тысяч рублей единовременно и назначат ежемесячные выплаты по 10 тысяч рублей из областного бюджета, сообщил губернатор Олег Кувшинников во время посещения сборного пункта в Вологде.
По его словам, получателя выплат определят сами мобилизованные, ежемесячные выплаты будут продолжаться вплоть до момента возвращения домой. В ближайшее время сотрудники органов соцзащиты будут командированы в учебные центры, где помогут оформить все необходимые соответствующие документы.
Особое внимание уделят семьям мобилизованных: по поручению губернатора за каждой закрепят социального работника, с ними будут работать и волонтерские штабы, которые организуют в муниципалитетах.
"У людей, уходящих служить, большую тревогу вызывает судьба близких. Поэтому поручил главам городов и районов, социальным службам провести адресную работу с вашими семьями, узнать, какая поддержка необходима. Это может быть помощь с детскими садами, школами, медицинская помощь или уход за пожилым человеком. Никто не останется без поддержки", – заверил Кувшинников.
Призывники перед отправкой на службу - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 10:54Вологодская область
Более двух тысяч человек призовут на службу в Вологодской области
 
Вологодская областьВологодская областьОлег КувшинниковВологдаЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала