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Правительство выделит средства для получивших награды за многодетность

Правительство выделит средства для получивших награды за многодетность - РИА Новости, 29.09.2022

Правительство выделит средства для получивших награды за многодетность

Правительство РФ в текущем году выделяет более 30 млн рублей на выплаты для тех, кто получает различные государственные награды за многодетность, сообщил... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T14:50

2022-09-29T14:50

2022-09-29T15:02

общество

михаил мишустин

владимир путин

россия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Правительство РФ в текущем году выделяет более 30 млн рублей на выплаты для тех, кто получает различные государственные награды за многодетность, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг."Президент в текущем году принял решение возродить существовавшее в советское время почетное звание "Мать-героиня". Вместе с его присвоением предусмотрено серьезное финансовое поощрение - 1 миллион рублей. В пять раз - до 500 тысяч рублей - был увеличен с января этого года размер денежных средств при награждении орденом "Родительская слава". Также в августе впервые введена выплата при вручении медали такого ордена. Она составляет 200 тысяч рублей. Правительство выделяет на эти цели в текущем году более 30 миллионов рублей, соответствующе распоряжение подписано", - сообщил Мишустин.Президент России Владимир Путин в августе подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня". Единовременную выплату в 1 млн рублей получают матери, родившие и воспитавшие 10 и более детей.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, михаил мишустин, владимир путин, россия