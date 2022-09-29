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Правительство выделит средства для получивших награды за многодетность - РИА Новости, 29.09.2022
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Правительство выделит средства для получивших награды за многодетность
Правительство выделит средства для получивших награды за многодетность - РИА Новости, 29.09.2022
Правительство выделит средства для получивших награды за многодетность
Правительство РФ в текущем году выделяет более 30 млн рублей на выплаты для тех, кто получает различные государственные награды за многодетность, сообщил... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T14:50
2022-09-29T15:02
общество
михаил мишустин
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Правительство РФ в текущем году выделяет более 30 млн рублей на выплаты для тех, кто получает различные государственные награды за многодетность, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг."Президент в текущем году принял решение возродить существовавшее в советское время почетное звание "Мать-героиня". Вместе с его присвоением предусмотрено серьезное финансовое поощрение - 1 миллион рублей. В пять раз - до 500 тысяч рублей - был увеличен с января этого года размер денежных средств при награждении орденом "Родительская слава". Также в августе впервые введена выплата при вручении медали такого ордена. Она составляет 200 тысяч рублей. Правительство выделяет на эти цели в текущем году более 30 миллионов рублей, соответствующе распоряжение подписано", - сообщил Мишустин.Президент России Владимир Путин в августе подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня". Единовременную выплату в 1 млн рублей получают матери, родившие и воспитавшие 10 и более детей.
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общество, михаил мишустин, владимир путин, россия
Общество, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Россия
14:50 29.09.2022 (обновлено: 15:02 29.09.2022)
 
Правительство выделит средства для получивших награды за многодетность

Правительство выделит 30 миллионов рублей для тех, кто получил награды за многодетность

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Правительство РФ в текущем году выделяет более 30 млн рублей на выплаты для тех, кто получает различные государственные награды за многодетность, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
"Президент в текущем году принял решение возродить существовавшее в советское время почетное звание "Мать-героиня". Вместе с его присвоением предусмотрено серьезное финансовое поощрение - 1 миллион рублей. В пять раз - до 500 тысяч рублей - был увеличен с января этого года размер денежных средств при награждении орденом "Родительская слава". Также в августе впервые введена выплата при вручении медали такого ордена. Она составляет 200 тысяч рублей. Правительство выделяет на эти цели в текущем году более 30 миллионов рублей, соответствующе распоряжение подписано", - сообщил Мишустин.
Президент России Владимир Путин в августе подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня". Единовременную выплату в 1 млн рублей получают матери, родившие и воспитавшие 10 и более детей.
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ОбществоМихаил МишустинВладимир ПутинРоссия
 
 
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