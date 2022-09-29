https://ria.ru/20220929/vymogatelstvo-1820305728.html
Московский подросток перевел аферисту более трех миллионов рублей
Московский подросток перевел аферисту более трех миллионов рублей - РИА Новости, 29.09.2022
Московский подросток перевел аферисту более трех миллионов рублей
Московский подросток в течение года перевел свыше 3 миллионов рублей вымогателю из Башкирии, создавшему в соцсети несколько фальшивых аккаунтов девушек,... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:32
2022-09-29T13:32
2022-09-29T13:55
происшествия
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Московский подросток в течение года перевел свыше 3 миллионов рублей вымогателю из Башкирии, создавшему в соцсети несколько фальшивых аккаунтов девушек, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным следствия, с мая 2019 по март 2020 года 23-летний уроженец Башкирии в соцсети через несколько фальшивых аккаунтов общался с подростком, а затем, угрожая, что распространит их личные переписки, начал вымогать у подростка деньги. В общей сложности тот перевел более 3 миллионов рублей. Обвиняемый задержан.Иванова добавила, что уголовное дело возбуждено по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство). "Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы", - добавила она.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, фигурант создал три фейковых аккаунта разных девушек, с которых и вел переписки с подростком.
https://radiosputnik.ria.ru/20220829/aferisty-1812871047.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220906/samara-1814805269.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
13:32 29.09.2022 (обновлено: 13:55 29.09.2022)
Московский подросток перевел аферисту более трех миллионов рублей
Вымогатель создал фальшивые аккаунты девушек и выманил у подростка три миллиона рублей
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Московский подросток в течение года перевел свыше 3 миллионов рублей вымогателю из Башкирии, создавшему в соцсети несколько фальшивых аккаунтов девушек, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По данным следствия, с мая 2019 по март 2020 года 23-летний уроженец Башкирии в соцсети через несколько фальшивых аккаунтов общался с подростком, а затем, угрожая, что распространит их личные переписки, начал вымогать у подростка деньги. В общей сложности тот перевел более 3 миллионов рублей. Обвиняемый задержан.
Иванова добавила, что уголовное дело возбуждено по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство). "Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы", - добавила она.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, фигурант создал три фейковых аккаунта разных девушек, с которых и вел переписки с подростком.