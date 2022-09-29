https://ria.ru/20220929/vymogatelstvo-1820305728.html

Московский подросток перевел аферисту более трех миллионов рублей

Московский подросток перевел аферисту более трех миллионов рублей - РИА Новости, 29.09.2022

Московский подросток перевел аферисту более трех миллионов рублей

Московский подросток в течение года перевел свыше 3 миллионов рублей вымогателю из Башкирии, создавшему в соцсети несколько фальшивых аккаунтов девушек,... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T13:32

2022-09-29T13:32

2022-09-29T13:55

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Московский подросток в течение года перевел свыше 3 миллионов рублей вымогателю из Башкирии, создавшему в соцсети несколько фальшивых аккаунтов девушек, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным следствия, с мая 2019 по март 2020 года 23-летний уроженец Башкирии в соцсети через несколько фальшивых аккаунтов общался с подростком, а затем, угрожая, что распространит их личные переписки, начал вымогать у подростка деньги. В общей сложности тот перевел более 3 миллионов рублей. Обвиняемый задержан.Иванова добавила, что уголовное дело возбуждено по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство). "Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы", - добавила она.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, фигурант создал три фейковых аккаунта разных девушек, с которых и вел переписки с подростком.

https://radiosputnik.ria.ru/20220829/aferisty-1812871047.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220906/samara-1814805269.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)