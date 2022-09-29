Рейтинг@Mail.ru
Московский подросток перевел аферисту более трех миллионов рублей - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220929/vymogatelstvo-1820305728.html
Московский подросток перевел аферисту более трех миллионов рублей
Московский подросток перевел аферисту более трех миллионов рублей - РИА Новости, 29.09.2022
Московский подросток перевел аферисту более трех миллионов рублей
Московский подросток в течение года перевел свыше 3 миллионов рублей вымогателю из Башкирии, создавшему в соцсети несколько фальшивых аккаунтов девушек,... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:32
2022-09-29T13:55
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/84/1563958461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72e4ef629ba88545e08d25a061f0002f.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Московский подросток в течение года перевел свыше 3 миллионов рублей вымогателю из Башкирии, создавшему в соцсети несколько фальшивых аккаунтов девушек, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным следствия, с мая 2019 по март 2020 года 23-летний уроженец Башкирии в соцсети через несколько фальшивых аккаунтов общался с подростком, а затем, угрожая, что распространит их личные переписки, начал вымогать у подростка деньги. В общей сложности тот перевел более 3 миллионов рублей. Обвиняемый задержан.Иванова добавила, что уголовное дело возбуждено по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство). "Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы", - добавила она.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, фигурант создал три фейковых аккаунта разных девушек, с которых и вел переписки с подростком.
https://radiosputnik.ria.ru/20220829/aferisty-1812871047.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220906/samara-1814805269.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/84/1563958461_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_ba98d0e5f633d4f9627d75c2f39aba68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
13:32 29.09.2022 (обновлено: 13:55 29.09.2022)
 
Московский подросток перевел аферисту более трех миллионов рублей

Вымогатель создал фальшивые аккаунты девушек и выманил у подростка три миллиона рублей

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Московский подросток в течение года перевел свыше 3 миллионов рублей вымогателю из Башкирии, создавшему в соцсети несколько фальшивых аккаунтов девушек, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По данным следствия, с мая 2019 по март 2020 года 23-летний уроженец Башкирии в соцсети через несколько фальшивых аккаунтов общался с подростком, а затем, угрожая, что распространит их личные переписки, начал вымогать у подростка деньги. В общей сложности тот перевел более 3 миллионов рублей. Обвиняемый задержан.
Деньги - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 13:17
Аферисты украли у пенсионерки два миллиона рублей
Иванова добавила, что уголовное дело возбуждено по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство). "Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы", - добавила она.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, фигурант создал три фейковых аккаунта разных девушек, с которых и вел переписки с подростком.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 12:57
Аферист из Самарской области обманул женщину на миллион рублей
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала