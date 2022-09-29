https://ria.ru/20220929/vsu-1820421005.html

Главком ВСУ заявил о похвале от командования силами НАТО в Европе

Главком ВСУ заявил о похвале от командования силами НАТО в Европе - РИА Новости, 29.09.2022

Главком ВСУ заявил о похвале от командования силами НАТО в Европе

Главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный в ходе очередной беседы с командующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американским... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T18:14

2022-09-29T18:14

2022-09-29T18:14

специальная военная операция на украине

валерий залужный

в мире

украина

вооруженные силы украины

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный в ходе очередной беседы с командующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американским генералом Кристофером Каволи "получил одобрительную оценку" и заверения в дальнейшей поддержке, сообщили в четверг в пресс-службе Залужного."Пообщался по телефону с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Обменялись мнениями по оперативной обстановке, дальнейшим планам и потребностям вооружения. Поделился с генералом Каволи видением Генерального штаба ВСУ по реагированию на мобилизацию в России. Получил одобрительную оценку и уверения в дальнейшей поддержке", - говорится в сообщении в Telegram-канале Залужного.Американский генерал Кристофер Каволи принял командование европейским командованием США в начале июля, также став главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Каволи является специалистом по России и знает русский язык в числе прочих.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220907/ukraina-1815228363.html

https://ria.ru/20220827/ukraina-1812335820.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

валерий залужный, в мире, украина, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр