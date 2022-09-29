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Главком ВСУ заявил о похвале от командования силами НАТО в Европе - РИА Новости, 29.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/vsu-1820421005.html
Главком ВСУ заявил о похвале от командования силами НАТО в Европе
Главком ВСУ заявил о похвале от командования силами НАТО в Европе - РИА Новости, 29.09.2022
Главком ВСУ заявил о похвале от командования силами НАТО в Европе
Главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный в ходе очередной беседы с командующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американским... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T18:14
2022-09-29T18:14
специальная военная операция на украине
валерий залужный
в мире
украина
вооруженные силы украины
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный в ходе очередной беседы с командующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американским генералом Кристофером Каволи "получил одобрительную оценку" и заверения в дальнейшей поддержке, сообщили в четверг в пресс-службе Залужного."Пообщался по телефону с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Обменялись мнениями по оперативной обстановке, дальнейшим планам и потребностям вооружения. Поделился с генералом Каволи видением Генерального штаба ВСУ по реагированию на мобилизацию в России. Получил одобрительную оценку и уверения в дальнейшей поддержке", - говорится в сообщении в Telegram-канале Залужного.Американский генерал Кристофер Каволи принял командование европейским командованием США в начале июля, также став главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Каволи является специалистом по России и знает русский язык в числе прочих.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220907/ukraina-1815228363.html
https://ria.ru/20220827/ukraina-1812335820.html
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валерий залужный, в мире, украина, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Валерий Залужный, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:14 29.09.2022
 
Главком ВСУ заявил о похвале от командования силами НАТО в Европе

Главком ВСУ Залужный заявил об одобрительной оценке от командования силами НАТО в Европе

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный в ходе очередной беседы с командующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американским генералом Кристофером Каволи "получил одобрительную оценку" и заверения в дальнейшей поддержке, сообщили в четверг в пресс-службе Залужного.
"Пообщался по телефону с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Обменялись мнениями по оперативной обстановке, дальнейшим планам и потребностям вооружения. Поделился с генералом Каволи видением Генерального штаба ВСУ по реагированию на мобилизацию в России. Получил одобрительную оценку и уверения в дальнейшей поддержке", - говорится в сообщении в Telegram-канале Залужного.
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Американский генерал Кристофер Каволи принял командование европейским командованием США в начале июля, также став главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Каволи является специалистом по России и знает русский язык в числе прочих.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВалерий ЗалужныйВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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