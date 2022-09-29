Главком ВСУ заявил о похвале от командования силами НАТО в Европе
Главком ВСУ Залужный заявил об одобрительной оценке от командования силами НАТО в Европе
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный в ходе очередной беседы с командующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американским генералом Кристофером Каволи "получил одобрительную оценку" и заверения в дальнейшей поддержке, сообщили в четверг в пресс-службе Залужного.
"Пообщался по телефону с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Обменялись мнениями по оперативной обстановке, дальнейшим планам и потребностям вооружения. Поделился с генералом Каволи видением Генерального штаба ВСУ по реагированию на мобилизацию в России. Получил одобрительную оценку и уверения в дальнейшей поддержке", - говорится в сообщении в Telegram-канале Залужного.
Американский генерал Кристофер Каволи принял командование европейским командованием США в начале июля, также став главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Каволи является специалистом по России и знает русский язык в числе прочих.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.