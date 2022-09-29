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ВСУ нанесли ракетный удар по поселку Казацкое в Херсонской области - РИА Новости, 29.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/vsu-1820319410.html
ВСУ нанесли ракетный удар по поселку Казацкое в Херсонской области
ВСУ нанесли ракетный удар по поселку Казацкое в Херсонской области - РИА Новости, 29.09.2022
ВСУ нанесли ракетный удар по поселку Казацкое в Херсонской области
Украинские войска нанесли ракетный удар по поселку Казацкое в Бериславском районе Херсонской области, один мирный житель получил осколочные ранения, сообщает... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T14:16
2022-09-29T14:16
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ХЕРСОН, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по поселку Казацкое в Бериславском районе Херсонской области, один мирный житель получил осколочные ранения, сообщает минздрав области."Сегодня днем украинские националисты нанесли ракетный удар по пгт Казацкое Бериславского района Херсонской области. В результате пострадал один гражданский", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в четверг."Пациент с осколочными ранениями был доставлен в одно из лечебных учреждений нашего региона. Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
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херсонская область
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в мире, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:16 29.09.2022
 
ВСУ нанесли ракетный удар по поселку Казацкое в Херсонской области

ВСУ нанесли ракетный удар по поселку Казацкое в Херсонской области, пострадал один человек

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки
Украинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по поселку Казацкое в Бериславском районе Херсонской области, один мирный житель получил осколочные ранения, сообщает минздрав области.
"Сегодня днем украинские националисты нанесли ракетный удар по пгт Казацкое Бериславского района Херсонской области. В результате пострадал один гражданский", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в четверг.
"Пациент с осколочными ранениями был доставлен в одно из лечебных учреждений нашего региона. Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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