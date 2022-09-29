https://ria.ru/20220929/vsu-1820319410.html

ВСУ нанесли ракетный удар по поселку Казацкое в Херсонской области

ВСУ нанесли ракетный удар по поселку Казацкое в Херсонской области - РИА Новости, 29.09.2022

ВСУ нанесли ракетный удар по поселку Казацкое в Херсонской области

Украинские войска нанесли ракетный удар по поселку Казацкое в Бериславском районе Херсонской области, один мирный житель получил осколочные ранения, сообщает... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T14:16

2022-09-29T14:16

2022-09-29T14:16

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ХЕРСОН, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по поселку Казацкое в Бериславском районе Херсонской области, один мирный житель получил осколочные ранения, сообщает минздрав области."Сегодня днем украинские националисты нанесли ракетный удар по пгт Казацкое Бериславского района Херсонской области. В результате пострадал один гражданский", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в четверг."Пациент с осколочными ранениями был доставлен в одно из лечебных учреждений нашего региона. Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220928/obstrel-1820174643.html

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Кирилл Волков

в мире, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр