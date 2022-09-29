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ВСУ нанесли ракетный удар по поселку Казацкое в Херсонской области
ВСУ нанесли ракетный удар по поселку Казацкое в Херсонской области - РИА Новости, 29.09.2022
ВСУ нанесли ракетный удар по поселку Казацкое в Херсонской области
Украинские войска нанесли ракетный удар по поселку Казацкое в Бериславском районе Херсонской области, один мирный житель получил осколочные ранения, сообщает... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T14:16
2022-09-29T14:16
2022-09-29T14:16
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вооруженные силы украины
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ХЕРСОН, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по поселку Казацкое в Бериславском районе Херсонской области, один мирный житель получил осколочные ранения, сообщает минздрав области."Сегодня днем украинские националисты нанесли ракетный удар по пгт Казацкое Бериславского района Херсонской области. В результате пострадал один гражданский", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в четверг."Пациент с осколочными ранениями был доставлен в одно из лечебных учреждений нашего региона. Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ нанесли ракетный удар по поселку Казацкое в Херсонской области
ВСУ нанесли ракетный удар по поселку Казацкое в Херсонской области, пострадал один человек