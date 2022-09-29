https://ria.ru/20220929/vstrecha-1820348695.html

Кировский губернатор встретился с мобилизованными жителями региона

Кировский губернатор встретился с мобилизованными жителями региона - РИА Новости, 29.09.2022

Кировский губернатор встретился с мобилизованными жителями региона

Губернатор Кировской области Александр Соколов встретился с мобилизованными перед их отправкой в город Вольск Саратовской области, где они будут проходить... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T15:44

2022-09-29T15:44

2022-09-29T15:54

кировская область

александр соколов

общество

кировская область

вольск

саратовская область

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820343531_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ee97600165a245879d272fed2f9989e.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов встретился с мобилизованными перед их отправкой в город Вольск Саратовской области, где они будут проходить обучение и переподготовку, сообщает пресс-служба правительства региона.Первые группы мобилизованных из Кировской области отправились в Вольск 25, 26 и 27 сентября."Из Кирова отправилась очередная колонна резервистов. На сборном пункте, размещенном в ДК "Космос", с призванными встретился глава региона. Он подчеркнул, что полк, в котором размещаются кировчане, — это военное училище с хорошими условиями и питанием. Есть всё для подготовки, инструкторы имеют опыт боевых действий", - говорится в сообщении.Соколов пообещал помогать и мобилизованным, и их семьям. Так, по инициативе губернатора общественный фонд "За Вятку" открыл сбор средств для закупки необходимых военнослужащим вещей, уже собрано несколько миллионов как от предпринимателей, так и от неравнодушных кировчан."Купим все, что необходимо. Вчера разговаривал с командиром нашего полка, боевым офицером, вашим земляком. Он рассказал, в чем сейчас нуждается полк, всё уже закупаем. На следующей неделе прилечу к вам в Вольск. Привезем необходимые вещи", - цитирует пресс-служба слова Соколова.С 29 сентября заработала горячая телефонная линия для семей мобилизованных. За каждой семьей в муниципалитетах закрепляются социальные работники и волонтеры. "Они готовы помогать во всем: дрова рубить, продукты приносить, водить детей в школу. Будут помогать во всем. Спасибо вам, что откликнулись на призыв Родины", — сказал губернатор.Соколов перечислил в фонд "За Вятку" личные средства и призвал неравнодушных кировчан также поддержать резервистов и их семьи. "Сейчас фонд собирает средства на дополнительные потребности мобилизованных. И средства уже направляют предприятия, бизнес, граждане. Коллектив предприятия "Молот - Оружие", например, принял решение ежемесячно отчислять в фонд 1% от заработной платы. Я попросил организовать такой сбор и от всех желающих в правительстве, в министерствах. Понятно, что это только по желанию. Я прошу депутатов, общественные организации, предприятия поддержать наших ребят и их семьи", — сказал губернатор Кировской области.Отмечается, что глава региона делегировал в наблюдательный совет фонда руководителя администрации губернатора и правительства Алексея Комарова, он будет контролировать все поступления и расходы фонда.

https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820333692.html

https://ria.ru/20220923/khakasiya-1818830135.html

https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820233064.html

кировская область

вольск

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр соколов, общество, кировская область, вольск, саратовская область, частичная мобилизация в россии