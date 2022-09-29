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Кировский губернатор встретился с мобилизованными жителями региона - РИА Новости, 29.09.2022
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https://ria.ru/20220929/vstrecha-1820348695.html
Кировский губернатор встретился с мобилизованными жителями региона
Кировский губернатор встретился с мобилизованными жителями региона - РИА Новости, 29.09.2022
Кировский губернатор встретился с мобилизованными жителями региона
Губернатор Кировской области Александр Соколов встретился с мобилизованными перед их отправкой в город Вольск Саратовской области, где они будут проходить... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:44
2022-09-29T15:54
кировская область
александр соколов
общество
кировская область
вольск
саратовская область
частичная мобилизация в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов встретился с мобилизованными перед их отправкой в город Вольск Саратовской области, где они будут проходить обучение и переподготовку, сообщает пресс-служба правительства региона.Первые группы мобилизованных из Кировской области отправились в Вольск 25, 26 и 27 сентября."Из Кирова отправилась очередная колонна резервистов. На сборном пункте, размещенном в ДК "Космос", с призванными встретился глава региона. Он подчеркнул, что полк, в котором размещаются кировчане, — это военное училище с хорошими условиями и питанием. Есть всё для подготовки, инструкторы имеют опыт боевых действий", - говорится в сообщении.Соколов пообещал помогать и мобилизованным, и их семьям. Так, по инициативе губернатора общественный фонд "За Вятку" открыл сбор средств для закупки необходимых военнослужащим вещей, уже собрано несколько миллионов как от предпринимателей, так и от неравнодушных кировчан."Купим все, что необходимо. Вчера разговаривал с командиром нашего полка, боевым офицером, вашим земляком. Он рассказал, в чем сейчас нуждается полк, всё уже закупаем. На следующей неделе прилечу к вам в Вольск. Привезем необходимые вещи", - цитирует пресс-служба слова Соколова.С 29 сентября заработала горячая телефонная линия для семей мобилизованных. За каждой семьей в муниципалитетах закрепляются социальные работники и волонтеры. "Они готовы помогать во всем: дрова рубить, продукты приносить, водить детей в школу. Будут помогать во всем. Спасибо вам, что откликнулись на призыв Родины", — сказал губернатор.Соколов перечислил в фонд "За Вятку" личные средства и призвал неравнодушных кировчан также поддержать резервистов и их семьи. "Сейчас фонд собирает средства на дополнительные потребности мобилизованных. И средства уже направляют предприятия, бизнес, граждане. Коллектив предприятия "Молот - Оружие", например, принял решение ежемесячно отчислять в фонд 1% от заработной платы. Я попросил организовать такой сбор и от всех желающих в правительстве, в министерствах. Понятно, что это только по желанию. Я прошу депутатов, общественные организации, предприятия поддержать наших ребят и их семьи", — сказал губернатор Кировской области.Отмечается, что глава региона делегировал в наблюдательный совет фонда руководителя администрации губернатора и правительства Алексея Комарова, он будет контролировать все поступления и расходы фонда.
https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820333692.html
https://ria.ru/20220923/khakasiya-1818830135.html
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александр соколов, общество, кировская область, вольск, саратовская область, частичная мобилизация в россии
Кировская область, Александр Соколов, Общество, Кировская область, Вольск, Саратовская область, Частичная мобилизация в России
15:44 29.09.2022 (обновлено: 15:54 29.09.2022)
 

Кировский губернатор встретился с мобилизованными жителями региона

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане
Мобилизованные граждане - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мобилизованные граждане. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов встретился с мобилизованными перед их отправкой в город Вольск Саратовской области, где они будут проходить обучение и переподготовку, сообщает пресс-служба правительства региона.
Первые группы мобилизованных из Кировской области отправились в Вольск 25, 26 и 27 сентября.
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"Из Кирова отправилась очередная колонна резервистов. На сборном пункте, размещенном в ДК "Космос", с призванными встретился глава региона. Он подчеркнул, что полк, в котором размещаются кировчане, — это военное училище с хорошими условиями и питанием. Есть всё для подготовки, инструкторы имеют опыт боевых действий", - говорится в сообщении.
Соколов пообещал помогать и мобилизованным, и их семьям. Так, по инициативе губернатора общественный фонд "За Вятку" открыл сбор средств для закупки необходимых военнослужащим вещей, уже собрано несколько миллионов как от предпринимателей, так и от неравнодушных кировчан.
"Купим все, что необходимо. Вчера разговаривал с командиром нашего полка, боевым офицером, вашим земляком. Он рассказал, в чем сейчас нуждается полк, всё уже закупаем. На следующей неделе прилечу к вам в Вольск. Привезем необходимые вещи", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
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С 29 сентября заработала горячая телефонная линия для семей мобилизованных. За каждой семьей в муниципалитетах закрепляются социальные работники и волонтеры. "Они готовы помогать во всем: дрова рубить, продукты приносить, водить детей в школу. Будут помогать во всем. Спасибо вам, что откликнулись на призыв Родины", — сказал губернатор.
Соколов перечислил в фонд "За Вятку" личные средства и призвал неравнодушных кировчан также поддержать резервистов и их семьи. "Сейчас фонд собирает средства на дополнительные потребности мобилизованных. И средства уже направляют предприятия, бизнес, граждане. Коллектив предприятия "Молот - Оружие", например, принял решение ежемесячно отчислять в фонд 1% от заработной платы. Я попросил организовать такой сбор и от всех желающих в правительстве, в министерствах. Понятно, что это только по желанию. Я прошу депутатов, общественные организации, предприятия поддержать наших ребят и их семьи", — сказал губернатор Кировской области.
Отмечается, что глава региона делегировал в наблюдательный совет фонда руководителя администрации губернатора и правительства Алексея Комарова, он будет контролировать все поступления и расходы фонда.

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