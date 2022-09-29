https://ria.ru/20220929/vstrecha-1820296681.html
Путин 30 сентября проведет встречу с главами освобожденных территорий
Путин 30 сентября проведет встречу с главами освобожденных территорий - РИА Новости, 29.09.2022
Путин 30 сентября проведет встречу с главами освобожденных территорий
Президент России Владимир Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий 30 сентября в Москве, когда будут подписаны договоры об их вступлении в... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:03
2022-09-29T13:03
2022-09-29T13:03
россия
москва
донецкая народная республика
владимир путин
дмитрий песков
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий 30 сентября в Москве, когда будут подписаны договоры об их вступлении в состав РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На "полях" этой церемонии эти встречи и состоятся", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли встреча с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Он уточнил, что встречи и церемония подписания договоров о вступлении освобожденных территорий в состав РФ пройдут в пятницу в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца в Москве.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября.
https://ria.ru/20220928/referendumy-1820145295.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, донецкая народная республика, владимир путин, дмитрий песков, референдумы на освобожденных территориях
Россия, Москва, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Референдумы на освобожденных территориях
Путин 30 сентября проведет встречу с главами освобожденных территорий
Путин 30 сентября в Москве проведет встречу с главами освобожденных территорий