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Путин 30 сентября проведет встречу с главами освобожденных территорий

Путин 30 сентября проведет встречу с главами освобожденных территорий - РИА Новости, 29.09.2022

Путин 30 сентября проведет встречу с главами освобожденных территорий

Президент России Владимир Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий 30 сентября в Москве, когда будут подписаны договоры об их вступлении в... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T13:03

2022-09-29T13:03

2022-09-29T13:03

россия

москва

донецкая народная республика

владимир путин

дмитрий песков

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий 30 сентября в Москве, когда будут подписаны договоры об их вступлении в состав РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На "полях" этой церемонии эти встречи и состоятся", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли встреча с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Он уточнил, что встречи и церемония подписания договоров о вступлении освобожденных территорий в состав РФ пройдут в пятницу в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца в Москве.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября.

https://ria.ru/20220928/referendumy-1820145295.html

россия

москва

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

россия, москва, донецкая народная республика, владимир путин, дмитрий песков, референдумы на освобожденных территориях