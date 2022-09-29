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Путин 30 сентября проведет встречу с главами освобожденных территорий - РИА Новости, 29.09.2022
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Путин 30 сентября проведет встречу с главами освобожденных территорий
Путин 30 сентября проведет встречу с главами освобожденных территорий - РИА Новости, 29.09.2022
Путин 30 сентября проведет встречу с главами освобожденных территорий
Президент России Владимир Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий 30 сентября в Москве, когда будут подписаны договоры об их вступлении в... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:03
2022-09-29T13:03
россия
москва
донецкая народная республика
владимир путин
дмитрий песков
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий 30 сентября в Москве, когда будут подписаны договоры об их вступлении в состав РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На "полях" этой церемонии эти встречи и состоятся", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли встреча с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Он уточнил, что встречи и церемония подписания договоров о вступлении освобожденных территорий в состав РФ пройдут в пятницу в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца в Москве.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября.
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россия, москва, донецкая народная республика, владимир путин, дмитрий песков, референдумы на освобожденных территориях
Россия, Москва, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Референдумы на освобожденных территориях
13:03 29.09.2022
 
Путин 30 сентября проведет встречу с главами освобожденных территорий

Путин 30 сентября в Москве проведет встречу с главами освобожденных территорий

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий 30 сентября в Москве, когда будут подписаны договоры об их вступлении в состав РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На "полях" этой церемонии эти встречи и состоятся", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли встреча с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Он уточнил, что встречи и церемония подписания договоров о вступлении освобожденных территорий в состав РФ пройдут в пятницу в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца в Москве.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября.
Член избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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