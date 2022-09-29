https://ria.ru/20220929/vstrecha-1820249041.html
Главы ДНР, ЛНР и освобожденных территорий планируют встречу с Путиным
Главы ДНР, ЛНР и освобожденных территорий планируют встречу с Путиным - РИА Новости, 29.09.2022
Главы ДНР, ЛНР и освобожденных территорий планируют встречу с Путиным
Встреча глав ДНР, ЛНР и освобожденных территорий с президентом России запланирована, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T10:19
2022-09-29T10:19
2022-09-29T10:19
владимир путин
кирилл стремоусов
луганская народная республика
донецкая народная республика
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Встреча глав ДНР, ЛНР и освобожденных территорий с президентом России запланирована, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Вечером в среду он в своем Telegram-канале сообщал, что руководство Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР прилетело в Москву "для принятия исторического решения"."Встреча (глав республик ДНР, ЛНР и освобожденных территорий – ред.) с президентом запланирована", - сказал Стремоусов в эфире "Соловьев LIVE", уточнив, что не обладает подробной информацией."Мы уже уедем отсюда полноценными субъектами Российской Федерации", - добавил он.В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "так или иначе, конечно же, будет общение (Владимира Путина с главами территорий, где прошли референдумы о присоединении к РФ – ред.), пока планы верстаются".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220928/donbass-1819841089.html
https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, кирилл стремоусов, луганская народная республика, донецкая народная республика, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
Владимир Путин, Кирилл Стремоусов, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
Главы ДНР, ЛНР и освобожденных территорий планируют встречу с Путиным
Стремоусов: главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей планируют встречу с Путиным