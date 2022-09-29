https://ria.ru/20220929/voenkomat-1820229728.html

В Новосибирске попытались поджечь военкомат

В Новосибирске попытались поджечь военкомат - РИА Новости, 29.09.2022

В Новосибирске попытались поджечь военкомат

Бутылки с зажигательной смесью бросили в окна военкомата в Новосибирске рано утром в четверг, пожара не допустили, подозреваемый задержан, сообщает областное... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T07:34

2022-09-29T07:34

2022-09-29T15:08

происшествия

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 29 сен — РИА Новости. Бутылки с зажигательной смесью бросили в окна военкомата в Новосибирске рано утром в четверг, пожара не допустили, подозреваемый задержан, сообщает областное правительство в своем Telegram-канале со ссылкой на областного военкома.Военком пояснил, что в два окна были брошены бутылки с зажигательной смесью, вызвавшие возгорание площадью 0,5 квадратного метра с внешней стороны здания, которое было оперативно ликвидировано."Имущество и помещения военкомата не пострадали, подозреваемый задержан, проводятся следственные мероприятия", — уточнил Кудрявцев.Ранее сообщалось о попытках поджечь военкоматы в Калининградской, Ленинградской областях и Урюпинске.

https://ria.ru/20220923/kamyshin-1818891562.html

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, новосибирск