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В Новосибирске попытались поджечь военкомат
В Новосибирске попытались поджечь военкомат - РИА Новости, 29.09.2022
В Новосибирске попытались поджечь военкомат
Бутылки с зажигательной смесью бросили в окна военкомата в Новосибирске рано утром в четверг, пожара не допустили, подозреваемый задержан, сообщает областное... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T07:34
2022-09-29T07:34
2022-09-29T15:08
происшествия
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 29 сен — РИА Новости. Бутылки с зажигательной смесью бросили в окна военкомата в Новосибирске рано утром в четверг, пожара не допустили, подозреваемый задержан, сообщает областное правительство в своем Telegram-канале со ссылкой на областного военкома.Военком пояснил, что в два окна были брошены бутылки с зажигательной смесью, вызвавшие возгорание площадью 0,5 квадратного метра с внешней стороны здания, которое было оперативно ликвидировано."Имущество и помещения военкомата не пострадали, подозреваемый задержан, проводятся следственные мероприятия", — уточнил Кудрявцев.Ранее сообщалось о попытках поджечь военкоматы в Калининградской, Ленинградской областях и Урюпинске.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новосибирск
Происшествия, Новосибирск
07:34 29.09.2022 (обновлено: 15:08 29.09.2022)
В Новосибирске попытались поджечь военкомат
В Новосибирске попытались поджечь военкомат бутылками с зажигательной смесью
НОВОСИБИРСК, 29 сен — РИА Новости.
Бутылки с зажигательной смесью бросили в окна военкомата в Новосибирске рано утром в четверг, пожара не допустили, подозреваемый задержан, сообщает
областное правительство в своем Telegram-канале со ссылкой на областного военкома.
"По словам военкома Новосибирской области Евгения Кудрявцева, 29 сентября в 6:25 (2:25 мск) была совершена попытка осуществить поджог военного комиссариата по Кировскому и Ленинскому районам города Новосибирска", — говорится в сообщении.
Военком пояснил, что в два окна были брошены бутылки с зажигательной смесью, вызвавшие возгорание площадью 0,5 квадратного метра с внешней стороны здания, которое было оперативно ликвидировано.
"Имущество и помещения военкомата не пострадали, подозреваемый задержан, проводятся следственные мероприятия", — уточнил Кудрявцев.
Ранее сообщалось о попытках поджечь военкоматы в Калининградской, Ленинградской областях и Урюпинске.