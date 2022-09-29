https://ria.ru/20220929/voditeli-1820247956.html

В Москве летом чаще стали штрафовать за разговоры за рулем

В Москве летом чаще стали штрафовать за разговоры за рулем - РИА Новости, 29.09.2022

В Москве летом чаще стали штрафовать за разговоры за рулем

Московских водителей свыше 600 тысяч раз ловили на разговорах за рулём с помощью камер с января по август, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T10:10

2022-09-29T10:10

2022-09-29T10:21

общество

москва

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Московских водителей свыше 600 тысяч раз ловили на разговорах за рулём с помощью камер с января по август, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции."За 8 месяцев 2022 года сотрудниками Госавтоинспекции столицы выявлено 607 673 нарушения, связанных с использованием мобильного телефона водителем за рулем, при этом 607 075 нарушений выявлено с помощью комплексов фотовидеофиксации", - говорится в сообщении.В июне столичная ГИБДД сообщала, что с начала года "водители 68 236 раз пренебрегли своей безопасностью, используя телефон во время управления автомобилем". Тогда 67 995 нарушений были выявлены с помощью видеокомплексов.Таким образом, частота фиксации разговоров по мобильному за рулем в Москве летом выросла на порядок.В ведомстве напомнили, что штраф в этом случае составляет 1,5 тысячи рублей.

https://ria.ru/20220921/prava-1818394582.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, гибдд мвд рф