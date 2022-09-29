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В Москве летом чаще стали штрафовать за разговоры за рулем
В Москве летом чаще стали штрафовать за разговоры за рулем - РИА Новости, 29.09.2022
В Москве летом чаще стали штрафовать за разговоры за рулем
Московских водителей свыше 600 тысяч раз ловили на разговорах за рулём с помощью камер с января по август, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T10:10
2022-09-29T10:10
2022-09-29T10:21
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Московских водителей свыше 600 тысяч раз ловили на разговорах за рулём с помощью камер с января по август, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции."За 8 месяцев 2022 года сотрудниками Госавтоинспекции столицы выявлено 607 673 нарушения, связанных с использованием мобильного телефона водителем за рулем, при этом 607 075 нарушений выявлено с помощью комплексов фотовидеофиксации", - говорится в сообщении.В июне столичная ГИБДД сообщала, что с начала года "водители 68 236 раз пренебрегли своей безопасностью, используя телефон во время управления автомобилем". Тогда 67 995 нарушений были выявлены с помощью видеокомплексов.Таким образом, частота фиксации разговоров по мобильному за рулем в Москве летом выросла на порядок.В ведомстве напомнили, что штраф в этом случае составляет 1,5 тысячи рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, гибдд мвд рф
Общество, Москва, ГИБДД МВД РФ
10:10 29.09.2022 (обновлено: 10:21 29.09.2022)
В Москве летом чаще стали штрафовать за разговоры за рулем
Московских водителей с января по август 607 673 раза штрафовали за разговоры за рулем
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.
Московских водителей свыше 600 тысяч раз ловили на разговорах за рулём с помощью камер с января по август, сообщается
в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
"За 8 месяцев 2022 года сотрудниками Госавтоинспекции столицы выявлено 607 673 нарушения, связанных с использованием мобильного телефона водителем за рулем, при этом 607 075 нарушений выявлено с помощью комплексов фотовидеофиксации", - говорится в сообщении.
В июне столичная ГИБДД
сообщала, что с начала года "водители 68 236 раз пренебрегли своей безопасностью, используя телефон во время управления автомобилем". Тогда 67 995 нарушений были выявлены с помощью видеокомплексов.
Таким образом, частота фиксации разговоров по мобильному за рулем в Москве летом выросла на порядок.
В ведомстве напомнили, что штраф в этом случае составляет 1,5 тысячи рублей.