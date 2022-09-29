https://ria.ru/20220929/vladikavkaz-1820258189.html

Эксперты рассказали, что происходит с туристами в Северной Осетии

Эксперты рассказали, что происходит с туристами в Северной Осетии - РИА Новости, 29.09.2022

Эксперты рассказали, что происходит с туристами в Северной Осетии

Режим "повышенной готовности", который объявили в Северной Осетии из-за скопления автомобилей на границе с Грузией, по свидетельству туроператоров, не... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T11:27

2022-09-29T11:27

2022-09-29T11:27

туризм

туризм

новости - туризм

владикавказ

ассоциация туроператоров россии (атор)

интурист

республика северная осетия - алания

туристы

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Режим "повышенной готовности", который объявили в Северной Осетии из-за скопления автомобилей на границе с Грузией, по свидетельству туроператоров, не сказывается на организованных путешественниках, сообщает АТОР."Затруднений с передвижением экскурсионных автобусов по республике Северная Осетия в рамках программ быть не должно, – говорят в компании "Интурист". – Наши принимающие партнеры уже связались с погранзаставами всех районов, через которые проходят маршруты­, в том числе межрегиональных, и согласовали проезд туристов".По словам экспертов, главным неудобством для гостей могут быть пробки, образовавшиеся на Военно-Грузинской дороге по направлению к пограничному пропускному пункту Верхний Ларс. Однако туроператоры ожидают, что в ближайшие несколько дней ситуация должна разрешиться.В самом Владикавказе наплыв людей из других регионов, говорят представители местных компаний, фактически не ощущается, все туристические объекты работают в штатном режиме.Авиабилеты во Владикавказ из Москвы также, по словам экспертов, не изменились в цене. Улететь в столицу Северной Осетии 1 октября, в субботу, можно, заплатив от пяти тысяч рублей. В будни стоимость ниже.Согласно данным сервисов бронирования отелей, в городе есть дефицит объектов размещения. Однако на тех, кто купил пакетный тур, это не отражается. При этом, недостаток номеров – это "нормальное" состояние региона, туристический поток куда резко увеличился в этом году.Но местные представители отрасли предупреждают, что во Владикавказе значительно подорожали услуги такси.

https://ria.ru/20220928/osetiya-1820088899.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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