https://ria.ru/20220929/vladikavkaz-1820258189.html
Эксперты рассказали, что происходит с туристами в Северной Осетии
Эксперты рассказали, что происходит с туристами в Северной Осетии - РИА Новости, 29.09.2022
Эксперты рассказали, что происходит с туристами в Северной Осетии
Режим "повышенной готовности", который объявили в Северной Осетии из-за скопления автомобилей на границе с Грузией, по свидетельству туроператоров, не... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:27
2022-09-29T11:27
2022-09-29T11:27
туризм
туризм
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владикавказ
ассоциация туроператоров россии (атор)
интурист
республика северная осетия - алания
туристы
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Режим "повышенной готовности", который объявили в Северной Осетии из-за скопления автомобилей на границе с Грузией, по свидетельству туроператоров, не сказывается на организованных путешественниках, сообщает АТОР."Затруднений с передвижением экскурсионных автобусов по республике Северная Осетия в рамках программ быть не должно, – говорят в компании "Интурист". – Наши принимающие партнеры уже связались с погранзаставами всех районов, через которые проходят маршруты, в том числе межрегиональных, и согласовали проезд туристов".По словам экспертов, главным неудобством для гостей могут быть пробки, образовавшиеся на Военно-Грузинской дороге по направлению к пограничному пропускному пункту Верхний Ларс. Однако туроператоры ожидают, что в ближайшие несколько дней ситуация должна разрешиться.В самом Владикавказе наплыв людей из других регионов, говорят представители местных компаний, фактически не ощущается, все туристические объекты работают в штатном режиме.Авиабилеты во Владикавказ из Москвы также, по словам экспертов, не изменились в цене. Улететь в столицу Северной Осетии 1 октября, в субботу, можно, заплатив от пяти тысяч рублей. В будни стоимость ниже.Согласно данным сервисов бронирования отелей, в городе есть дефицит объектов размещения. Однако на тех, кто купил пакетный тур, это не отражается. При этом, недостаток номеров – это "нормальное" состояние региона, туристический поток куда резко увеличился в этом году.Но местные представители отрасли предупреждают, что во Владикавказе значительно подорожали услуги такси.
https://ria.ru/20220928/osetiya-1820088899.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, владикавказ, ассоциация туроператоров россии (атор), интурист, республика северная осетия - алания, туристы, куда можно лететь, куда поехать, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Владикавказ, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Интурист, Республика Северная Осетия - Алания, туристы, куда можно лететь, куда поехать, отдых в России
Эксперты рассказали, что происходит с туристами в Северной Осетии
Режим "повышенной готовности" в Северной Осетии почти не сказался на туристах