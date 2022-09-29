https://ria.ru/20220929/vk-1820222550.html

Эксперт рассказал, сколько будут работать приложения VK на iPhone

Эксперт рассказал, сколько будут работать приложения VK на iPhone - РИА Новости, 29.09.2022

Эксперт рассказал, сколько будут работать приложения VK на iPhone

Удаленные из App Store приложения VK будут работать сколько угодно, пока не станут неактуальными для новых версий операционной системы на iPhone, при ее... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T04:33

2022-09-29T04:33

2022-09-29T04:43

общество

технологии

apple iphone

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Удаленные из App Store приложения VK будут работать сколько угодно, пока не станут неактуальными для новых версий операционной системы на iPhone, при ее регулярном обновлении они проработают минимум два-три года, рассказал РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.В понедельник многие приложения VK, среди которых VK Play, "VK Музыка", "VK Клипы", "VK Мессенджер", "VK Админ", а также "Почта Mail․ru" и "Облако Mail.ru" перестали появляться при поиске в App Store. VK подтвердила удаление нескольких приложений из маркетплейса, но отметила, что все установленные ранее сервисы продолжают работу в обычном режиме."Потом, если пользователи будут активно обновлять свои устройства на последние версии, там могут начаться проблемы с поддержкой текущего приложения... Может не открываться, может "глючить", может выбрасывать пользователя, какие-то функции могут некорректно работать", - добавил он.Эксперт выразил надежду, что VK найдет выход из ситуации. "Возможно, они посмотрят в сторону развития PWA-приложений - это приложения, которые работают вне магазина приложений, то есть это фактически веб-сайт, завернутый в обертку приложения. Возможно, они будут активнее развивать мобильные версии своих продуктов для того, чтобы пользователи получали к ним доступ в обычном мобильном браузере", - предположил Зыков.

https://ria.ru/20220928/vk-1820052976.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, технологии, apple iphone