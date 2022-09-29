https://ria.ru/20220929/vk-1820222550.html
Эксперт рассказал, сколько будут работать приложения VK на iPhone
Эксперт рассказал, сколько будут работать приложения VK на iPhone - РИА Новости, 29.09.2022
Эксперт рассказал, сколько будут работать приложения VK на iPhone
Удаленные из App Store приложения VK будут работать сколько угодно, пока не станут неактуальными для новых версий операционной системы на iPhone, при ее... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T04:33
2022-09-29T04:33
2022-09-29T04:43
общество
технологии
apple iphone
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149448/61/1494486155_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_0102680e011252149a5d6a1dda47cec4.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Удаленные из App Store приложения VK будут работать сколько угодно, пока не станут неактуальными для новых версий операционной системы на iPhone, при ее регулярном обновлении они проработают минимум два-три года, рассказал РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.В понедельник многие приложения VK, среди которых VK Play, "VK Музыка", "VK Клипы", "VK Мессенджер", "VK Админ", а также "Почта Mail․ru" и "Облако Mail.ru" перестали появляться при поиске в App Store. VK подтвердила удаление нескольких приложений из маркетплейса, но отметила, что все установленные ранее сервисы продолжают работу в обычном режиме."Потом, если пользователи будут активно обновлять свои устройства на последние версии, там могут начаться проблемы с поддержкой текущего приложения... Может не открываться, может "глючить", может выбрасывать пользователя, какие-то функции могут некорректно работать", - добавил он.Эксперт выразил надежду, что VK найдет выход из ситуации. "Возможно, они посмотрят в сторону развития PWA-приложений - это приложения, которые работают вне магазина приложений, то есть это фактически веб-сайт, завернутый в обертку приложения. Возможно, они будут активнее развивать мобильные версии своих продуктов для того, чтобы пользователи получали к ним доступ в обычном мобильном браузере", - предположил Зыков.
https://ria.ru/20220928/vk-1820052976.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149448/61/1494486155_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_2f1ca69dc5b19749d6fa63d706c8a3b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, apple iphone
Общество, Технологии, Apple iPhone
04:33 29.09.2022 (обновлено: 04:43 29.09.2022)
Эксперт рассказал, сколько будут работать приложения VK на iPhone
Эксперт Зыков: приложения VK на iPhone будут работать не менее двух лет при обновлении iOS
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Удаленные из App Store приложения VK будут работать сколько угодно, пока не станут неактуальными для новых версий операционной системы на iPhone, при ее регулярном обновлении они проработают минимум два-три года, рассказал РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
В понедельник многие приложения VK, среди которых VK Play, "VK Музыка", "VK Клипы", "VK Мессенджер", "VK Админ", а также "Почта Mail․ru" и "Облако Mail.ru" перестали появляться при поиске в App Store. VK подтвердила удаление нескольких приложений из маркетплейса, но отметила, что все установленные ранее сервисы продолжают работу в обычном режиме.
"Они могут работать сколько угодно, пока не станут неактуальными для новых версий... Не менее двух-трех лет они точно должны продержаться", - прокомментировал Зыков.
"Потом, если пользователи будут активно обновлять свои устройства на последние версии, там могут начаться проблемы с поддержкой текущего приложения... Может не открываться, может "глючить", может выбрасывать пользователя, какие-то функции могут некорректно работать", - добавил он.
Эксперт выразил надежду, что VK найдет выход из ситуации. "Возможно, они посмотрят в сторону развития PWA-приложений - это приложения, которые работают вне магазина приложений, то есть это фактически веб-сайт, завернутый в обертку приложения. Возможно, они будут активнее развивать мобильные версии своих продуктов для того, чтобы пользователи получали к ним доступ в обычном мобильном браузере", - предположил Зыков.