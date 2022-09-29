https://ria.ru/20220929/vertolety-1820470746.html

США не стали комментировать сообщения о вертолетах над "Северными потоками"

США не стали комментировать сообщения о вертолетах над "Северными потоками" - РИА Новости, 29.09.2022

США не стали комментировать сообщения о вертолетах над "Северными потоками"

США не намерены спекулировать относительно причин аварии на трубопроводах "Северных потоков" до завершения официального расследования странами Евросоюза, заявил РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T23:04

2022-09-29T23:04

2022-09-29T23:04

в мире

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дания

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европа

nord stream 2 ag

flightradar24

северный поток

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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. США не намерены спекулировать относительно причин аварии на трубопроводах "Северных потоков" до завершения официального расследования странами Евросоюза, заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона на фоне публикаций о замеченных над местом утечек вертолетах американских ВВС."Мы не станем спекулировать или забегать вперед усилий стран Европы по расследованию причин данного инцидента. Мы выражаем готовность поддержать усилия европейских стран по устранению потенциального эффекта (аварии) на окружающую среду", - сказал представитель оборонного ведомства США.Согласно обнародованным накануне данным ресурса Flightradar24, отслеживающего полеты воздушных судов, в районе произошедших позднее утечек газа с "Северных потоков" у острова Борнхольм в течение сентября регулярно летали военные вертолеты США, часами кружа над акваторией, где пролегают газопроводы.В понедельник Nord Stream 2 AG объявил, что на одной из ниток "Северного потока - 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также неизвестны. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии. Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20220928/ssha-1820159983.html

https://ria.ru/20220929/diversiya-1820459301.html

сша

дания

европа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, дания, министерство обороны сша, европа, nord stream 2 ag, flightradar24, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"