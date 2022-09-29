США не стали комментировать сообщения о вертолетах над "Северными потоками"
Пентагон не стал комментировать данные о вертолетах на месте аварии на "Северных потоках"
© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в "Северных потоках". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в "Северных потоках". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. США не намерены спекулировать относительно причин аварии на трубопроводах "Северных потоков" до завершения официального расследования странами Евросоюза, заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона на фоне публикаций о замеченных над местом утечек вертолетах американских ВВС.
"Мы не станем спекулировать или забегать вперед усилий стран Европы по расследованию причин данного инцидента. Мы выражаем готовность поддержать усилия европейских стран по устранению потенциального эффекта (аварии) на окружающую среду", - сказал представитель оборонного ведомства США.
Согласно обнародованным накануне данным ресурса Flightradar24, отслеживающего полеты воздушных судов, в районе произошедших позднее утечек газа с "Северных потоков" у острова Борнхольм в течение сентября регулярно летали военные вертолеты США, часами кружа над акваторией, где пролегают газопроводы.
В понедельник Nord Stream 2 AG объявил, что на одной из ниток "Северного потока - 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также неизвестны. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии. Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.