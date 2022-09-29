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США не стали комментировать сообщения о вертолетах над "Северными потоками" - РИА Новости, 29.09.2022
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США не стали комментировать сообщения о вертолетах над "Северными потоками"
США не стали комментировать сообщения о вертолетах над "Северными потоками" - РИА Новости, 29.09.2022
США не стали комментировать сообщения о вертолетах над "Северными потоками"
США не намерены спекулировать относительно причин аварии на трубопроводах "Северных потоков" до завершения официального расследования странами Евросоюза, заявил РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T23:04
2022-09-29T23:04
в мире
сша
дания
министерство обороны сша
европа
nord stream 2 ag
flightradar24
северный поток
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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. США не намерены спекулировать относительно причин аварии на трубопроводах "Северных потоков" до завершения официального расследования странами Евросоюза, заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона на фоне публикаций о замеченных над местом утечек вертолетах американских ВВС."Мы не станем спекулировать или забегать вперед усилий стран Европы по расследованию причин данного инцидента. Мы выражаем готовность поддержать усилия европейских стран по устранению потенциального эффекта (аварии) на окружающую среду", - сказал представитель оборонного ведомства США.Согласно обнародованным накануне данным ресурса Flightradar24, отслеживающего полеты воздушных судов, в районе произошедших позднее утечек газа с "Северных потоков" у острова Борнхольм в течение сентября регулярно летали военные вертолеты США, часами кружа над акваторией, где пролегают газопроводы.В понедельник Nord Stream 2 AG объявил, что на одной из ниток "Северного потока - 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также неизвестны. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии. Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20220928/ssha-1820159983.html
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в мире, сша, дания, министерство обороны сша, европа, nord stream 2 ag, flightradar24, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, США, Дания, Министерство обороны США, Европа, Nord Stream 2 AG, Flightradar24, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
23:04 29.09.2022
 
США не стали комментировать сообщения о вертолетах над "Северными потоками"

Пентагон не стал комментировать данные о вертолетах на месте аварии на "Северных потоках"

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в "Северных потоках". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в Северных потоках. Съемка космического аппарата Канопус-В
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в "Северных потоках". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. США не намерены спекулировать относительно причин аварии на трубопроводах "Северных потоков" до завершения официального расследования странами Евросоюза, заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона на фоне публикаций о замеченных над местом утечек вертолетах американских ВВС.
"Мы не станем спекулировать или забегать вперед усилий стран Европы по расследованию причин данного инцидента. Мы выражаем готовность поддержать усилия европейских стран по устранению потенциального эффекта (аварии) на окружающую среду", - сказал представитель оборонного ведомства США.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 18:20
В США назвали подрыв труб "Северного потока" актом терроризма Вашингтона
Согласно обнародованным накануне данным ресурса Flightradar24, отслеживающего полеты воздушных судов, в районе произошедших позднее утечек газа с "Северных потоков" у острова Борнхольм в течение сентября регулярно летали военные вертолеты США, часами кружа над акваторией, где пролегают газопроводы.
В понедельник Nord Stream 2 AG объявил, что на одной из ниток "Северного потока - 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также неизвестны. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии. Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
21:42
Путин назвал ЧП на "Северных потоках" актом международного терроризма
 
В миреСШАДанияМинистерство обороны СШАЕвропаNord Stream 2 AGFlightradar24Северный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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