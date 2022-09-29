https://ria.ru/20220929/vatikan-1820331625.html

В Италии назвали неожиданного сторонника диалога с Россией

В Италии назвали неожиданного сторонника диалога с Россией - РИА Новости, 29.09.2022

В Италии назвали неожиданного сторонника диалога с Россией

Несмотря на заявления стран Запада, Ватикан остается важным игроком в Европе, способным сохранить конструктивный диалог с Россией, считает итальянская Il... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T15:01

2022-09-29T15:01

2022-09-29T15:28

в мире

пьетро паролин

сергей лавров

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оон

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Несмотря на заявления стран Запада, Ватикан остается важным игроком в Европе, способным сохранить конструктивный диалог с Россией, считает итальянская Il Giornale.Рассуждая о роли Ватикана в украинском конфликте, журналисты напомнили, что его представители не отказывались от переговоров с Москвой и продолжили их на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Именно там прошла встреча госсекретаря Святого престола кардинала Пьетро Паролина с главой МИД России Сергеем Лавровым."Святой престол — знакомый и уважаемый собеседник для Кремля, поэтому он может сыграть важную роль как раз в тот момент, когда кажется, что столкновения с Западом не избежать", — подчеркивается в статье.Издание также рассказало о других контактах Ватикана с Москвой: встрече апостольского нунция монсеньора Джованни д'Аньелло с патриархом Кириллом, а также о работе архиепископа и председателя Конференции католических епископов России Паоло Пецци.В середине сентября глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний провел встречу с папой римским Франциском на полях VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане. Митрополит оценил переговоры как "душевные".

https://ria.ru/20220929/frantsiya-1820259826.html

https://ria.ru/20220917/antoniy-1817496797.html

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Ольга Матыс

в мире, пьетро паролин, сергей лавров, ватикан, италия, россия, оон, московский патриархат, генеральная ассамблея оон