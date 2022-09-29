15:01 29.09.2022 (обновлено: 15:28 29.09.2022)
В Италии назвали неожиданного сторонника диалога с Россией
Il Giornale: Ватикан заявил о желании поддерживать диалог с Россией по Украине
© AP Photo / Andrew MedichiniПапа римский Франциск в Ватикане
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа римский Франциск в Ватикане. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Несмотря на заявления стран Запада, Ватикан остается важным игроком в Европе, способным сохранить конструктивный диалог с Россией, считает итальянская Il Giornale.
Рассуждая о роли Ватикана в украинском конфликте, журналисты напомнили, что его представители не отказывались от переговоров с Москвой и продолжили их на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Именно там прошла встреча госсекретаря Святого престола кардинала Пьетро Паролина с главой МИД России Сергеем Лавровым.
"Святой престол — знакомый и уважаемый собеседник для Кремля, поэтому он может сыграть важную роль как раз в тот момент, когда кажется, что столкновения с Западом не избежать", — подчеркивается в статье.
Издание также рассказало о других контактах Ватикана с Москвой: встрече апостольского нунция монсеньора Джованни д'Аньелло с патриархом Кириллом, а также о работе архиепископа и председателя Конференции католических епископов России Паоло Пецци.
"В недавнем интервью Пецци подчеркнул, что "основная проблема — найти такое решение, чтобы никто не чувствовал себя побежденным". По мнению монсеньора Пецци, "именно в этом состоит самая большая трудность", поскольку достичь этого можно "только путем самопожертвования", — отметили журналисты.
В середине сентября глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний провел встречу с папой римским Франциском на полях VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане. Митрополит оценил переговоры как "душевные".
17 сентября, 11:00РелигияМитрополит Антоний: сейчас мяч на стороне Ватикана