07:50 29.09.2022 (обновлено: 08:52 29.09.2022)
СМИ: Швеция обнаружила четвертую утечку на "Северных потоках"
Reuters: береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на "Северных потоках"
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа на "Северных потоках", передает агентство Reuters со ссылкой на шведскую газету Svenska Dagbladet.
Отмечается, что место ЧП обнаружили еще во вторник.
"Две из этих четырех (утечек. — Прим. ред.) находятся в исключительной экономической зоне Швеции", — сообщила газете представитель береговой охраны Дженни Ларссон.
Две другие утечки находятся в исключительной экономической зоне Дании.
В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах. Компания-оператор зафиксировала падение давления в трубе, затем с воздуха обнаружили места четырех утечек газа. Каждый из "Северных потоков" состоит из двух ниток.
Сейсмический центр Швеции зафиксировал мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.
Оба газопровода в момент аварии не эксплуатировались. "Северный поток" остановили летом из-за сложностей с ремонтом и обслуживанием агрегатов Siemens в условиях санкций. Полностью построенный "Северный поток — 2" так и не запустили, прекратив сертификацию трубы после начала российской специальной военной операции на Украине. Несмотря на отсутствие прокачки, все четыре нитки были заполнены газом.
Генпрокуратура открыла дело об акте международного терроризма. По информации первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, Совбез в пятницу соберется на срочное заседание в связи с диверсиями.