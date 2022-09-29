Рейтинг@Mail.ru
В Германии считают, что "Северные потоки" были взорваны, пишут СМИ - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220929/ustroystva-1820368415.html
В Германии считают, что "Северные потоки" были взорваны, пишут СМИ
В Германии считают, что "Северные потоки" были взорваны, пишут СМИ - РИА Новости, 29.09.2022
В Германии считают, что "Северные потоки" были взорваны, пишут СМИ
Германские органы безопасности подозревают, что трубы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" были повреждены массивными взрывными устройствами,... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:44
2022-09-29T16:44
авария на "северных потоках"
в мире
германия
северный поток
северный поток — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820278886_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d0a0d08ea98e29742865d935b8c1505f.jpg
БЕРЛИН, 29 сен - РИА Новости. Германские органы безопасности подозревают, что трубы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" были повреждены массивными взрывными устройствами, сообщает немецкий журнал Spiegel со ссылкой на свои источники."Органы безопасности Германии уверены, что для подрыва газопровода "Северный поток" в Балтийском море потребовались высокоэффективные взрывные устройства", - отмечает издание.Источники журнала подсчитали, что для повреждений газопровода должны были использоваться взрывные устройства, действие которых сопоставимо с действием 500 килограммов тротила. Уточняется, что для такой оценки были учтены в том числе сейсмические сигналы, зарегистрированные различными измерительными станциями.В этой связи вновь высказываются предположения, что за акцией может стоять только государственный субъект.Источники издания отмечают, что водолазы или робот с дистанционным управлением могут осмотреть повреждения газопровода уже в ближайшие выходные. Это может позволить сделать первые выводы о типе взрыва под водой и использованных взрывчатых веществах.По данным источников Spiegel, восстановление трубопровода теперь считается очень маловероятным. В связи с тем, что поврежденные трубы в настоящее время затоплены морской водой, специальное внутреннее покрытие очень быстро покрывается коррозией, в результате после затопления трубопровод больше не сможет использоваться для транспортировки газа, добавило издание.Ранее представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил журналистам, что Германия не дает оценок инциденту вокруг газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", пока не появятся результаты расследования происшествия.
https://ria.ru/20220929/potok-1820166927.html
https://ria.ru/20220929/benefitsiar-1820353263.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820278886_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f17574f127b5f6e4759cdeb7f0a63fbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авария на "северных потоках", в мире, германия, северный поток, северный поток — 2
Авария на "Северных потоках", В мире, Германия, Северный поток, Северный поток — 2
16:44 29.09.2022
 
В Германии считают, что "Северные потоки" были взорваны, пишут СМИ

Spiegel: в Германии подозревают, что "Северные потоки" повредили взрывные устройства

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток — 1"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 1 - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 1"
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 29 сен - РИА Новости. Германские органы безопасности подозревают, что трубы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" были повреждены массивными взрывными устройствами, сообщает немецкий журнал Spiegel со ссылкой на свои источники.
"Органы безопасности Германии уверены, что для подрыва газопровода "Северный поток" в Балтийском море потребовались высокоэффективные взрывные устройства", - отмечает издание.
Источники журнала подсчитали, что для повреждений газопровода должны были использоваться взрывные устройства, действие которых сопоставимо с действием 500 килограммов тротила. Уточняется, что для такой оценки были учтены в том числе сейсмические сигналы, зарегистрированные различными измерительными станциями.
В этой связи вновь высказываются предположения, что за акцией может стоять только государственный субъект.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
08:00
ЧП на "Северном потоке": Европа готовится к худшему
Источники издания отмечают, что водолазы или робот с дистанционным управлением могут осмотреть повреждения газопровода уже в ближайшие выходные. Это может позволить сделать первые выводы о типе взрыва под водой и использованных взрывчатых веществах.
По данным источников Spiegel, восстановление трубопровода теперь считается очень маловероятным. В связи с тем, что поврежденные трубы в настоящее время затоплены морской водой, специальное внутреннее покрытие очень быстро покрывается коррозией, в результате после затопления трубопровод больше не сможет использоваться для транспортировки газа, добавило издание.
Ранее представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил журналистам, что Германия не дает оценок инциденту вокруг газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", пока не появятся результаты расследования происшествия.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
15:57
Захарова назвала Вашингтон бенефициаром ситуации с "Северными потоками"
 
Авария на "Северных потоках"В миреГерманияСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала