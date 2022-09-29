https://ria.ru/20220929/ustroystva-1820368415.html

В Германии считают, что "Северные потоки" были взорваны, пишут СМИ

В Германии считают, что "Северные потоки" были взорваны, пишут СМИ - РИА Новости, 29.09.2022

В Германии считают, что "Северные потоки" были взорваны, пишут СМИ

Германские органы безопасности подозревают, что трубы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" были повреждены массивными взрывными устройствами,... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T16:44

2022-09-29T16:44

2022-09-29T16:44

авария на "северных потоках"

в мире

германия

северный поток

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 29 сен - РИА Новости. Германские органы безопасности подозревают, что трубы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" были повреждены массивными взрывными устройствами, сообщает немецкий журнал Spiegel со ссылкой на свои источники."Органы безопасности Германии уверены, что для подрыва газопровода "Северный поток" в Балтийском море потребовались высокоэффективные взрывные устройства", - отмечает издание.Источники журнала подсчитали, что для повреждений газопровода должны были использоваться взрывные устройства, действие которых сопоставимо с действием 500 килограммов тротила. Уточняется, что для такой оценки были учтены в том числе сейсмические сигналы, зарегистрированные различными измерительными станциями.В этой связи вновь высказываются предположения, что за акцией может стоять только государственный субъект.Источники издания отмечают, что водолазы или робот с дистанционным управлением могут осмотреть повреждения газопровода уже в ближайшие выходные. Это может позволить сделать первые выводы о типе взрыва под водой и использованных взрывчатых веществах.По данным источников Spiegel, восстановление трубопровода теперь считается очень маловероятным. В связи с тем, что поврежденные трубы в настоящее время затоплены морской водой, специальное внутреннее покрытие очень быстро покрывается коррозией, в результате после затопления трубопровод больше не сможет использоваться для транспортировки газа, добавило издание.Ранее представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил журналистам, что Германия не дает оценок инциденту вокруг газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", пока не появятся результаты расследования происшествия.

https://ria.ru/20220929/potok-1820166927.html

https://ria.ru/20220929/benefitsiar-1820353263.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

авария на "северных потоках", в мире, германия, северный поток, северный поток — 2