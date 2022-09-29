https://ria.ru/20220929/ustroystva-1820368415.html
В Германии считают, что "Северные потоки" были взорваны, пишут СМИ
В Германии считают, что "Северные потоки" были взорваны, пишут СМИ - РИА Новости, 29.09.2022
В Германии считают, что "Северные потоки" были взорваны, пишут СМИ
Германские органы безопасности подозревают, что трубы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" были повреждены массивными взрывными устройствами,... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:44
2022-09-29T16:44
2022-09-29T16:44
авария на "северных потоках"
в мире
германия
северный поток
северный поток — 2
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БЕРЛИН, 29 сен - РИА Новости. Германские органы безопасности подозревают, что трубы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" были повреждены массивными взрывными устройствами, сообщает немецкий журнал Spiegel со ссылкой на свои источники."Органы безопасности Германии уверены, что для подрыва газопровода "Северный поток" в Балтийском море потребовались высокоэффективные взрывные устройства", - отмечает издание.Источники журнала подсчитали, что для повреждений газопровода должны были использоваться взрывные устройства, действие которых сопоставимо с действием 500 килограммов тротила. Уточняется, что для такой оценки были учтены в том числе сейсмические сигналы, зарегистрированные различными измерительными станциями.В этой связи вновь высказываются предположения, что за акцией может стоять только государственный субъект.Источники издания отмечают, что водолазы или робот с дистанционным управлением могут осмотреть повреждения газопровода уже в ближайшие выходные. Это может позволить сделать первые выводы о типе взрыва под водой и использованных взрывчатых веществах.По данным источников Spiegel, восстановление трубопровода теперь считается очень маловероятным. В связи с тем, что поврежденные трубы в настоящее время затоплены морской водой, специальное внутреннее покрытие очень быстро покрывается коррозией, в результате после затопления трубопровод больше не сможет использоваться для транспортировки газа, добавило издание.Ранее представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил журналистам, что Германия не дает оценок инциденту вокруг газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", пока не появятся результаты расследования происшествия.
https://ria.ru/20220929/potok-1820166927.html
https://ria.ru/20220929/benefitsiar-1820353263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авария на "северных потоках", в мире, германия, северный поток, северный поток — 2
Авария на "Северных потоках", В мире, Германия, Северный поток, Северный поток — 2
В Германии считают, что "Северные потоки" были взорваны, пишут СМИ
Spiegel: в Германии подозревают, что "Северные потоки" повредили взрывные устройства
БЕРЛИН, 29 сен - РИА Новости.
Германские органы безопасности подозревают, что трубы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" были повреждены массивными взрывными устройствами, сообщает немецкий журнал Spiegel
со ссылкой на свои источники.
"Органы безопасности Германии
уверены, что для подрыва газопровода "Северный поток" в Балтийском море
потребовались высокоэффективные взрывные устройства", - отмечает издание.
Источники журнала подсчитали, что для повреждений газопровода должны были использоваться взрывные устройства, действие которых сопоставимо с действием 500 килограммов тротила. Уточняется, что для такой оценки были учтены в том числе сейсмические сигналы, зарегистрированные различными измерительными станциями.
В этой связи вновь высказываются предположения, что за акцией может стоять только государственный субъект.
Источники издания отмечают, что водолазы или робот с дистанционным управлением могут осмотреть повреждения газопровода уже в ближайшие выходные. Это может позволить сделать первые выводы о типе взрыва под водой и использованных взрывчатых веществах.
По данным источников Spiegel, восстановление трубопровода теперь считается очень маловероятным. В связи с тем, что поврежденные трубы в настоящее время затоплены морской водой, специальное внутреннее покрытие очень быстро покрывается коррозией, в результате после затопления трубопровод больше не сможет использоваться для транспортировки газа, добавило издание.
Ранее представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил журналистам, что Германия не дает оценок инциденту вокруг газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", пока не появятся результаты расследования происшествия.