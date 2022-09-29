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Зеленский проведет в пятницу срочное заседание СНБО - РИА Новости, 29.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/ukraina-1820364037.html
Зеленский проведет в пятницу срочное заседание СНБО
Зеленский проведет в пятницу срочное заседание СНБО - РИА Новости, 29.09.2022
Зеленский проведет в пятницу срочное заседание СНБО
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что на пятницу назначено срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:33
2022-09-29T17:21
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что на пятницу назначено срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), повестку пока не называют."Президент Владимир Зеленский созывает на завтра срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Повестку дня и другие подробности сообщим впоследствии", - написал Никифоров в Telegram-канале.
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в мире, владимир зеленский, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:33 29.09.2022 (обновлено: 17:21 29.09.2022)
 
Зеленский проведет в пятницу срочное заседание СНБО

Зеленский 30 сентября проведет срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что на пятницу назначено срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), повестку пока не называют.
"Президент Владимир Зеленский созывает на завтра срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Повестку дня и другие подробности сообщим впоследствии", - написал Никифоров в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаСовет национальной безопасности и обороны УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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