https://ria.ru/20220929/ukraina-1820364037.html
Зеленский проведет в пятницу срочное заседание СНБО
Зеленский проведет в пятницу срочное заседание СНБО - РИА Новости, 29.09.2022
Зеленский проведет в пятницу срочное заседание СНБО
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что на пятницу назначено срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:33
2022-09-29T16:33
2022-09-29T17:21
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что на пятницу назначено срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), повестку пока не называют."Президент Владимир Зеленский созывает на завтра срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Повестку дня и другие подробности сообщим впоследствии", - написал Никифоров в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220929/referendumy-1820334444.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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16:33 29.09.2022 (обновлено: 17:21 29.09.2022)
Зеленский проведет в пятницу срочное заседание СНБО
Зеленский 30 сентября проведет срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны