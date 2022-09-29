https://ria.ru/20220929/ukraina-1820364037.html

Зеленский проведет в пятницу срочное заседание СНБО

Зеленский проведет в пятницу срочное заседание СНБО - РИА Новости, 29.09.2022

Зеленский проведет в пятницу срочное заседание СНБО

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что на пятницу назначено срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T16:33

2022-09-29T16:33

2022-09-29T17:21

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

украина

совет национальной безопасности и обороны украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что на пятницу назначено срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), повестку пока не называют."Президент Владимир Зеленский созывает на завтра срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Повестку дня и другие подробности сообщим впоследствии", - написал Никифоров в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220929/referendumy-1820334444.html

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Кирилл Волков

в мире, владимир зеленский, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, ситуация в днр и лнр