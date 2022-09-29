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Киев согласовывал цели с Вашингтоном в дни референдумов, заявила Захарова - РИА Новости, 29.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/ukraina-1820332957.html
Киев согласовывал цели с Вашингтоном в дни референдумов, заявила Захарова
Киев согласовывал цели с Вашингтоном в дни референдумов, заявила Захарова - РИА Новости, 29.09.2022
Киев согласовывал цели с Вашингтоном в дни референдумов, заявила Захарова
Киев во время референдумов согласовывал удары из HIMARS по территориям Донбасса и двух голосующих областей с американским военным командованием, заявила на... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:04
2022-09-29T15:07
специальная военная операция на украине
в мире
мария захарова
вооруженные силы украины
украина
сша
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Киев во время референдумов согласовывал удары из HIMARS по территориям Донбасса и двух голосующих областей с американским военным командованием, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Со стороны киевского режима (во время референдума на освобожденных территориях - ред.) применялись и поставленные на Украину США системы залпового огня HIMARS, выбор целей для которых ВСУ окончательно согласовывают с американскими военными, американским военным командованием", - сказала Захарова.Также, добавила она, судя по всему, представители американского военного командования взяли в собственные руки реальное управление системами залпового огня HIMARS.
https://ria.ru/20220928/donbass-1819841089.html
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в мире, мария захарова, вооруженные силы украины, украина, сша, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Украина, США, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:04 29.09.2022 (обновлено: 15:07 29.09.2022)
 
Киев согласовывал цели с Вашингтоном в дни референдумов, заявила Захарова

Захарова: Киев согласовывал удары по регионам, где проходили референдумы, с Вашингтоном

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВыбитые в результате обстрела ВСУ стекла в здании школы в Рубежном, где располагался участок для голосования на референдуме о присоединении ЛНР к России
Выбитые в результате обстрела ВСУ стекла в здании школы в Рубежном, где располагался участок для голосования на референдуме о присоединении ЛНР к России - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Выбитые в результате обстрела ВСУ стекла в здании школы в Рубежном, где располагался участок для голосования на референдуме о присоединении ЛНР к России
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Киев во время референдумов согласовывал удары из HIMARS по территориям Донбасса и двух голосующих областей с американским военным командованием, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Со стороны киевского режима (во время референдума на освобожденных территориях - ред.) применялись и поставленные на Украину США системы залпового огня HIMARS, выбор целей для которых ВСУ окончательно согласовывают с американскими военными, американским военным командованием", - сказала Захарова.
Также, добавила она, судя по всему, представители американского военного командования взяли в собственные руки реальное управление системами залпового огня HIMARS.
Подсчет голосов на референдумах в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 08:00
Выбор под обстрелом. Донбасс проголосовал за присоединение к России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныУкраинаСШАРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территорияхСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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