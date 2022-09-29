https://ria.ru/20220929/ukraina-1820332957.html
Киев согласовывал цели с Вашингтоном в дни референдумов, заявила Захарова
Киев согласовывал цели с Вашингтоном в дни референдумов, заявила Захарова - РИА Новости, 29.09.2022
Киев согласовывал цели с Вашингтоном в дни референдумов, заявила Захарова
Киев во время референдумов согласовывал удары из HIMARS по территориям Донбасса и двух голосующих областей с американским военным командованием, заявила на... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:04
2022-09-29T15:04
2022-09-29T15:07
специальная военная операция на украине
в мире
мария захарова
вооруженные силы украины
украина
сша
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Киев во время референдумов согласовывал удары из HIMARS по территориям Донбасса и двух голосующих областей с американским военным командованием, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Со стороны киевского режима (во время референдума на освобожденных территориях - ред.) применялись и поставленные на Украину США системы залпового огня HIMARS, выбор целей для которых ВСУ окончательно согласовывают с американскими военными, американским военным командованием", - сказала Захарова.Также, добавила она, судя по всему, представители американского военного командования взяли в собственные руки реальное управление системами залпового огня HIMARS.
https://ria.ru/20220928/donbass-1819841089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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15:04 29.09.2022 (обновлено: 15:07 29.09.2022)
Киев согласовывал цели с Вашингтоном в дни референдумов, заявила Захарова
Захарова: Киев согласовывал удары по регионам, где проходили референдумы, с Вашингтоном