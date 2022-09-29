https://ria.ru/20220929/ukraina-1820332957.html

Киев согласовывал цели с Вашингтоном в дни референдумов, заявила Захарова

Киев согласовывал цели с Вашингтоном в дни референдумов, заявила Захарова - РИА Новости, 29.09.2022

Киев согласовывал цели с Вашингтоном в дни референдумов, заявила Захарова

Киев во время референдумов согласовывал удары из HIMARS по территориям Донбасса и двух голосующих областей с американским военным командованием, заявила на... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T15:04

2022-09-29T15:04

2022-09-29T15:07

специальная военная операция на украине

в мире

мария захарова

вооруженные силы украины

украина

сша

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819565012_0:205:3041:1916_1920x0_80_0_0_05ca29166c53d02a7e3cb09be44a61a5.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Киев во время референдумов согласовывал удары из HIMARS по территориям Донбасса и двух голосующих областей с американским военным командованием, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Со стороны киевского режима (во время референдума на освобожденных территориях - ред.) применялись и поставленные на Украину США системы залпового огня HIMARS, выбор целей для которых ВСУ окончательно согласовывают с американскими военными, американским военным командованием", - сказала Захарова.Также, добавила она, судя по всему, представители американского военного командования взяли в собственные руки реальное управление системами залпового огня HIMARS.

https://ria.ru/20220928/donbass-1819841089.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, мария захарова, вооруженные силы украины, украина, сша, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, ситуация в днр и лнр