https://ria.ru/20220929/ukraina-1820278341.html

Глава МИД Польши назвал условие участия сил НАТО в конфликте на Украине

Глава МИД Польши назвал условие участия сил НАТО в конфликте на Украине - РИА Новости, 29.09.2022

Глава МИД Польши назвал условие участия сил НАТО в конфликте на Украине

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау не исключил участия сил НАТО в боевых действиях на Украине, если там применят ядерное оружие. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T12:17

2022-09-29T12:17

2022-09-29T16:00

специальная военная операция на украине

в мире

польша

россия

украина

нато

збигнев рау

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772930541_0:0:2908:1637_1920x0_80_0_0_dc168d906af4f402a3c58e77afab215f.jpg

ВАРШАВА, 29 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау не исключил участия сил НАТО в боевых действиях на Украине, если там применят ядерное оружие.При этом российские власти неоднократно говорили, что страны НАТО уже де-факто участвуют в конфликте на Украине. По словам Сергея Лаврова, члены альянса, поставляя оружие Киеву, не могут претендовать на то, что они не участвуют в украинском конфликте. НАТО воюет против России, используя Украину как плацдарм, подчеркивал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко."Если бы дошло до применения атомного оружия, то одновременно однозначно произошло бы нарушение консенсуса членов Совета Безопасности. Я говорю о постоянных членах Совета Безопасности. А все эти страны являются обладателями ядерного оружия", — заявил Рау в интервью радиостанции RMF FM.Он добавил, что до нынешнего момента никто не рассматривал возможности применения ядерного оружия."В такой ситуации ответ стран НАТО был бы, вероятно, такой, как это представил шеф Национального совета безопасности США Джейк Салливан. Это привело бы к неядерному ответу на территории Украины", — пояснил он.Польский министр уточнил, что не исключает непосредственного ввода сил НАТО на территорию Украины."Имел ли это в виду Джейк Салливан? Этого нельзя исключать, но нужно также сказать, что это не было бы необходимой процедурой, потому что можно применить обычные вооружения, например авиацию, соответствующие ракеты, причем не обязательно с украинской территории", — сказал он.Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США сохраняют возможности для прямых контактов с руководством России и активно ими пользуются, в том числе в последние несколько дней. Он сказал, что Вашингтон "напрямую" предупредил российские власти о "катастрофических" для Москвы последствиях применения ядерного оружия на Украине, добавив, что Соединенные Штаты и их союзники "ответят решительно".Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с обращением к россиянам, заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, объявил о частичной мобилизации, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам, а также сказал, что при угрозе территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства. Он также предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону".Президент неоднократно заявлял, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, отмечал, что Россия последовательно следует букве и духу Договора о нераспространении ядерного оружия.

https://ria.ru/20220928/ukraina-1820052689.html

https://ria.ru/20220928/evroarmiya-1819780067.html

https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html

польша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, россия, украина, нато, збигнев рау, ситуация в днр и лнр, ядерное оружие