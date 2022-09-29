14:56 29.09.2022 (обновлено: 17:11 29.09.2022)
Стало известно, кто получит удостоверение об отсрочке от призыва
Получившим бронь от мобилизации россиянам выдадут удостоверения об отсрочке
Военные билеты. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Удостоверение об отсрочке от призыва по частичной мобилизации выдадут людям, имеющим бронь, сообщается на портале Объясняем.рф.
"Те, кому положена бронь, такое удостоверение получают. Остальным категориям граждан удостоверения не выдаются", — подчеркнули там.
Ранее на портале уточнили, что бронь закрепляется за должностью, а не за конкретным человеком. Если сотрудник решит уволиться или его переведут с забронированного поста, то он потеряет право на отсрочку.
На прошлой неделе Министерство обороны России сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы страны принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. Речь идет о специалистах оборонно-промышленного комплекса, IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.
В России указом главы государства с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.
В Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба добавили, что по закону призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане из рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет.
Вчера, 14:13В МФЦ Москвы сообщили, что не выдают повестки