https://ria.ru/20220929/udobreniya-1820365322.html

В МИД прокомментировали ситуацию с экспортом удобрений

В МИД прокомментировали ситуацию с экспортом удобрений - РИА Новости, 29.09.2022

В МИД прокомментировали ситуацию с экспортом удобрений

Россия ожидает, что ООН активизирует усилия по снятию западными странами ограничений в отношении экспорта российских удобрений и продовольствия, заявила... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T16:36

2022-09-29T16:36

2022-09-29T16:36

экономика

мария захарова

владимир путин

стамбул

украина

россия

оон

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780121940_0:55:3446:1993_1920x0_80_0_0_8ded9ff18abbaf6d7f39bfd1d7ea3a91.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия ожидает, что ООН активизирует усилия по снятию западными странами ограничений в отношении экспорта российских удобрений и продовольствия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Позиция западных стран интересна не с теоретической точки зрения, а с практической. И с практической точки зрения свою часть сделки они реализуют только в том случае, когда идет предметный нажим, в том числе по линии ООН, а нормально они этого делать не хотят. Мы, конечно, ожидаем от ООН активизации усилий с тем, чтобы добиться от европейцев, американцев снятия ряда препятствий, которые не позволяют полноценно поставлять российские удобрения и зерно на мировой рынок", - сказала Захарова на брифинге.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. В начале сентября президент России Владимир Путин, комментируя на ВЭФ ситуацию с вывозом украинского зерна, заявил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС.

https://ria.ru/20220928/udobreniya-1820043322.html

стамбул

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, мария захарова, владимир путин, стамбул, украина, россия, оон, евросоюз, санкции в отношении россии