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В МИД прокомментировали ситуацию с экспортом удобрений - РИА Новости, 29.09.2022
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В МИД прокомментировали ситуацию с экспортом удобрений
В МИД прокомментировали ситуацию с экспортом удобрений - РИА Новости, 29.09.2022
В МИД прокомментировали ситуацию с экспортом удобрений
Россия ожидает, что ООН активизирует усилия по снятию западными странами ограничений в отношении экспорта российских удобрений и продовольствия, заявила... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:36
2022-09-29T16:36
экономика
мария захарова
владимир путин
стамбул
украина
россия
оон
евросоюз
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия ожидает, что ООН активизирует усилия по снятию западными странами ограничений в отношении экспорта российских удобрений и продовольствия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Позиция западных стран интересна не с теоретической точки зрения, а с практической. И с практической точки зрения свою часть сделки они реализуют только в том случае, когда идет предметный нажим, в том числе по линии ООН, а нормально они этого делать не хотят. Мы, конечно, ожидаем от ООН активизации усилий с тем, чтобы добиться от европейцев, американцев снятия ряда препятствий, которые не позволяют полноценно поставлять российские удобрения и зерно на мировой рынок", - сказала Захарова на брифинге.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. В начале сентября президент России Владимир Путин, комментируя на ВЭФ ситуацию с вывозом украинского зерна, заявил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС.
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стамбул
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экономика, мария захарова, владимир путин, стамбул, украина, россия, оон, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Мария Захарова, Владимир Путин, Стамбул, Украина, Россия, ООН, Евросоюз, Санкции в отношении России
16:36 29.09.2022
 
В МИД прокомментировали ситуацию с экспортом удобрений

МИД: Москва ждет, что ООН активизирует усилия по снятию санкций с экспорта удобрений

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкУдобрения
Удобрения - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Удобрения. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия ожидает, что ООН активизирует усилия по снятию западными странами ограничений в отношении экспорта российских удобрений и продовольствия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Позиция западных стран интересна не с теоретической точки зрения, а с практической. И с практической точки зрения свою часть сделки они реализуют только в том случае, когда идет предметный нажим, в том числе по линии ООН, а нормально они этого делать не хотят. Мы, конечно, ожидаем от ООН активизации усилий с тем, чтобы добиться от европейцев, американцев снятия ряда препятствий, которые не позволяют полноценно поставлять российские удобрения и зерно на мировой рынок", - сказала Захарова на брифинге.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. В начале сентября президент России Владимир Путин, комментируя на ВЭФ ситуацию с вывозом украинского зерна, заявил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС.
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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Песков прокомментировал возможное снятие санкций с российских удобрений
 
ЭкономикаМария ЗахароваВладимир ПутинСтамбулУкраинаРоссияООНЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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