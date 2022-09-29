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Украинские войска нанесли удар по газопроводу в Херсонской области - РИА Новости, 29.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска нанесли удар по газопроводу в Херсонской области
Украинские войска нанесли удар по газопроводу в Херсонской области - РИА Новости, 29.09.2022
Украинские войска нанесли удар по газопроводу в Херсонской области
Украинские войска в ночь на четверг нанесли ракетный удар по газопроводу Херсонской области, без газа остался город Новая Каховка и Каховский район, сообщает... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:13
2022-09-29T11:32
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
новая каховка
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ХЕРСОН, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска в ночь на четверг нанесли ракетный удар по газопроводу Херсонской области, без газа остался город Новая Каховка и Каховский район, сообщает администрация райцентра."После ракетного обстрела в ночь на 29 сентября были повреждены магистральный газопровод высокого давления в районе н.п. Брылёвка и электросети в городе Таврийске, городе-спутнике Новой Каховки. Об этом сообщили в новокаховском едином диспетчерском центре (ЕДЦ)", - говорится в сообщении, опубликованном администрацией города.Аварийные бригады "Херсонгаза" перекрывают подачу газа, в этой связи "газоснабжение будет прекращено в населенных пунктах Новокаховского городского округа и Каховского района", уточняется в сообщении.Помимо газопровода, в результате ракетного удара были повреждены электросети в Таврийске, сообщили власти.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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в мире, херсонская область , новая каховка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Новая Каховка
11:13 29.09.2022 (обновлено: 11:32 29.09.2022)
 
Украинские войска нанесли удар по газопроводу в Херсонской области

ВСУ нанесли удар по газопроводу в Херсонской области, без газа осталась Новая Каховка

© РИА НовостиВоеннослужащие РФ возле здания Каховской ГЭС
Военнослужащие РФ возле здания Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости
Военнослужащие РФ возле здания Каховской ГЭС. Архивное фото
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ХЕРСОН, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска в ночь на четверг нанесли ракетный удар по газопроводу Херсонской области, без газа остался город Новая Каховка и Каховский район, сообщает администрация райцентра.
"После ракетного обстрела в ночь на 29 сентября были повреждены магистральный газопровод высокого давления в районе н.п. Брылёвка и электросети в городе Таврийске, городе-спутнике Новой Каховки. Об этом сообщили в новокаховском едином диспетчерском центре (ЕДЦ)", - говорится в сообщении, опубликованном администрацией города.
Аварийные бригады "Херсонгаза" перекрывают подачу газа, в этой связи "газоснабжение будет прекращено в населенных пунктах Новокаховского городского округа и Каховского района", уточняется в сообщении.
Помимо газопровода, в результате ракетного удара были повреждены электросети в Таврийске, сообщили власти.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьНовая Каховка
 
 
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