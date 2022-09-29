https://ria.ru/20220929/udar-1820259950.html

Украинские войска нанесли удар по газопроводу в Херсонской области

Украинские войска нанесли удар по газопроводу в Херсонской области - РИА Новости, 29.09.2022

Украинские войска нанесли удар по газопроводу в Херсонской области

Украинские войска в ночь на четверг нанесли ракетный удар по газопроводу Херсонской области, без газа остался город Новая Каховка и Каховский район, сообщает... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T11:13

2022-09-29T11:13

2022-09-29T11:32

специальная военная операция на украине

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херсонская область

новая каховка

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ХЕРСОН, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска в ночь на четверг нанесли ракетный удар по газопроводу Херсонской области, без газа остался город Новая Каховка и Каховский район, сообщает администрация райцентра."После ракетного обстрела в ночь на 29 сентября были повреждены магистральный газопровод высокого давления в районе н.п. Брылёвка и электросети в городе Таврийске, городе-спутнике Новой Каховки. Об этом сообщили в новокаховском едином диспетчерском центре (ЕДЦ)", - говорится в сообщении, опубликованном администрацией города.Аварийные бригады "Херсонгаза" перекрывают подачу газа, в этой связи "газоснабжение будет прекращено в населенных пунктах Новокаховского городского округа и Каховского района", уточняется в сообщении.Помимо газопровода, в результате ракетного удара были повреждены электросети в Таврийске, сообщили власти.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

новая каховка

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Влада Копылова

в мире, херсонская область , новая каховка