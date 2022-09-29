https://ria.ru/20220929/udar-1820259950.html
Украинские войска нанесли удар по газопроводу в Херсонской области
Украинские войска нанесли удар по газопроводу в Херсонской области - РИА Новости, 29.09.2022
Украинские войска нанесли удар по газопроводу в Херсонской области
Украинские войска в ночь на четверг нанесли ракетный удар по газопроводу Херсонской области, без газа остался город Новая Каховка и Каховский район, сообщает... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:13
2022-09-29T11:13
2022-09-29T11:32
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
новая каховка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/18/1804589860_0:0:2846:1601_1920x0_80_0_0_824c1a37eb724d35b6805cca3e747448.jpg
ХЕРСОН, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска в ночь на четверг нанесли ракетный удар по газопроводу Херсонской области, без газа остался город Новая Каховка и Каховский район, сообщает администрация райцентра."После ракетного обстрела в ночь на 29 сентября были повреждены магистральный газопровод высокого давления в районе н.п. Брылёвка и электросети в городе Таврийске, городе-спутнике Новой Каховки. Об этом сообщили в новокаховском едином диспетчерском центре (ЕДЦ)", - говорится в сообщении, опубликованном администрацией города.Аварийные бригады "Херсонгаза" перекрывают подачу газа, в этой связи "газоснабжение будет прекращено в населенных пунктах Новокаховского городского округа и Каховского района", уточняется в сообщении.Помимо газопровода, в результате ракетного удара были повреждены электросети в Таврийске, сообщили власти.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
новая каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/18/1804589860_0:89:2612:2048_1920x0_80_0_0_27551053849e35714ffc42dd5026cac8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , новая каховка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Новая Каховка
11:13 29.09.2022 (обновлено: 11:32 29.09.2022)
Украинские войска нанесли удар по газопроводу в Херсонской области
ВСУ нанесли удар по газопроводу в Херсонской области, без газа осталась Новая Каховка
ХЕРСОН, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска в ночь на четверг нанесли ракетный удар по газопроводу Херсонской области, без газа остался город Новая Каховка и Каховский район, сообщает администрация райцентра.
"После ракетного обстрела в ночь на 29 сентября были повреждены магистральный газопровод высокого давления в районе н.п. Брылёвка и электросети в городе Таврийске, городе-спутнике Новой Каховки. Об этом сообщили в новокаховском едином диспетчерском центре (ЕДЦ)", - говорится в сообщении, опубликованном администрацией города.
Аварийные бригады "Херсонгаза" перекрывают подачу газа, в этой связи "газоснабжение будет прекращено в населенных пунктах Новокаховского городского округа и Каховского района", уточняется в сообщении.
Помимо газопровода, в результате ракетного удара были повреждены электросети в Таврийске, сообщили власти.