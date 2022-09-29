17:22 29.09.2022 (обновлено: 17:27 29.09.2022)
Учительницу, погибшую при стрельбе в Ижевске, посмертно наградили
Учительницу, погибшую при ЧП в Ижевске, посмертно наградили знаком "Отличник просвещения"
Цветы и игрушки у школы №88 Ижевска
УФА, 29 сен – РИА Новости. Учительницу английского языка Маргариту Сахарных, погибшую во время нападения на школу в Ижевске, посмертно наградили знаком "Отличник просвещения" министерства просвещения России, сообщили в правительстве Удмуртии.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что при стрельбе в ижевской школе погибли три учительницы: изобразительного искусства, математики и английского языка.
"Учительницу английского языка Маргариту Сахарных, погибшую во время нападения на школу №88 в Ижевске, наградили знаком "Отличник просвещения" министерства просвещения России", - говорится в сообщении регионального правительства.
Знак отличия и удостоверение вручили сыну Маргариты Михайловны во время панихиды, которая прошла 29 сентября, отметили в ведомстве.
"Также сегодня прошли похороны ещё четверых погибших во время трагедии. Помощь в организации похорон оказали власти Удмуртии. Глава республики и правительство региона приносят глубочайшие соболезнования родным и близким погибших", - добавили власти.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик застрелил 17 человек, ранил несколько десятков, а после покончил с собой. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. В Удмуртии объявлен траур. По данным властей, открывший стрельбу состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
27 сентября, 12:42"Нормальная семья" – соседка об устроившем стрельбу в ижевской школеУстроивший стрельбу в ижевской школе № 88 Артем Казанцев жил с мамой и бабушкой, рассказала соседка. Семья, по ее словам, была обычной. Другие жильцы дома отметили, что парень был замкнутым, всегда ходил в капюшоне и никогда не здоровался.