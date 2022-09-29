https://ria.ru/20220929/uchitelnitsa-1820390388.html

Учительницу, погибшую при стрельбе в Ижевске, посмертно наградили

Учительницу, погибшую при стрельбе в Ижевске, посмертно наградили - РИА Новости, 29.09.2022

Учительницу, погибшую при стрельбе в Ижевске, посмертно наградили

Учительницу английского языка Маргариту Сахарных, погибшую во время нападения на школу в Ижевске, посмертно наградили знаком "Отличник просвещения" министерства РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T17:22

2022-09-29T17:22

2022-09-29T17:27

стрельба в школе в ижевске

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

образование - общество

сергей кравцов

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УФА, 29 сен – РИА Новости. Учительницу английского языка Маргариту Сахарных, погибшую во время нападения на школу в Ижевске, посмертно наградили знаком "Отличник просвещения" министерства просвещения России, сообщили в правительстве Удмуртии.Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что при стрельбе в ижевской школе погибли три учительницы: изобразительного искусства, математики и английского языка."Учительницу английского языка Маргариту Сахарных, погибшую во время нападения на школу №88 в Ижевске, наградили знаком "Отличник просвещения" министерства просвещения России", - говорится в сообщении регионального правительства.Знак отличия и удостоверение вручили сыну Маргариты Михайловны во время панихиды, которая прошла 29 сентября, отметили в ведомстве."Также сегодня прошли похороны ещё четверых погибших во время трагедии. Помощь в организации похорон оказали власти Удмуртии. Глава республики и правительство региона приносят глубочайшие соболезнования родным и близким погибших", - добавили власти.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик застрелил 17 человек, ранил несколько десятков, а после покончил с собой. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. В Удмуртии объявлен траур. По данным властей, открывший стрельбу состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

https://ria.ru/20220928/izhevsk-1820126058.html

https://ria.ru/20220927/izhevsk-1819750146.html

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

стрельба в школе в ижевске, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), образование - общество, сергей кравцов