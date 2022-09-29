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Учительницу, погибшую при стрельбе в Ижевске, посмертно наградили - РИА Новости, 29.09.2022
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Учительницу, погибшую при стрельбе в Ижевске, посмертно наградили
Учительницу, погибшую при стрельбе в Ижевске, посмертно наградили - РИА Новости, 29.09.2022
Учительницу, погибшую при стрельбе в Ижевске, посмертно наградили
Учительницу английского языка Маргариту Сахарных, погибшую во время нападения на школу в Ижевске, посмертно наградили знаком "Отличник просвещения" министерства РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:22
2022-09-29T17:27
стрельба в школе в ижевске
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
образование - общество
сергей кравцов
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УФА, 29 сен – РИА Новости. Учительницу английского языка Маргариту Сахарных, погибшую во время нападения на школу в Ижевске, посмертно наградили знаком "Отличник просвещения" министерства просвещения России, сообщили в правительстве Удмуртии.Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что при стрельбе в ижевской школе погибли три учительницы: изобразительного искусства, математики и английского языка."Учительницу английского языка Маргариту Сахарных, погибшую во время нападения на школу №88 в Ижевске, наградили знаком "Отличник просвещения" министерства просвещения России", - говорится в сообщении регионального правительства.Знак отличия и удостоверение вручили сыну Маргариты Михайловны во время панихиды, которая прошла 29 сентября, отметили в ведомстве."Также сегодня прошли похороны ещё четверых погибших во время трагедии. Помощь в организации похорон оказали власти Удмуртии. Глава республики и правительство региона приносят глубочайшие соболезнования родным и близким погибших", - добавили власти.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик застрелил 17 человек, ранил несколько десятков, а после покончил с собой. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. В Удмуртии объявлен траур. По данным властей, открывший стрельбу состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
https://ria.ru/20220928/izhevsk-1820126058.html
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ижевск
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стрельба в школе в ижевске, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), образование - общество, сергей кравцов
Стрельба в школе в Ижевске, Ижевск, Удмуртская Республика (Удмуртия), Образование - Общество, Сергей Кравцов
17:22 29.09.2022 (обновлено: 17:27 29.09.2022)
 
Учительницу, погибшую при стрельбе в Ижевске, посмертно наградили

Учительницу, погибшую при ЧП в Ижевске, посмертно наградили знаком "Отличник просвещения"

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанкЦветы и игрушки у школы №88 Ижевска
Цветы и игрушки у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
Цветы и игрушки у школы №88 Ижевска
Читать ria.ru в
УФА, 29 сен – РИА Новости. Учительницу английского языка Маргариту Сахарных, погибшую во время нападения на школу в Ижевске, посмертно наградили знаком "Отличник просвещения" министерства просвещения России, сообщили в правительстве Удмуртии.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что при стрельбе в ижевской школе погибли три учительницы: изобразительного искусства, математики и английского языка.
"Учительницу английского языка Маргариту Сахарных, погибшую во время нападения на школу №88 в Ижевске, наградили знаком "Отличник просвещения" министерства просвещения России", - говорится в сообщении регионального правительства.
Знак отличия и удостоверение вручили сыну Маргариты Михайловны во время панихиды, которая прошла 29 сентября, отметили в ведомстве.
Автомобили экстренных служб у школы № 88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 16:49
Семьи погибших и пострадавших при стрельбе в ижевской школе получат выплаты
"Также сегодня прошли похороны ещё четверых погибших во время трагедии. Помощь в организации похорон оказали власти Удмуртии. Глава республики и правительство региона приносят глубочайшие соболезнования родным и близким погибших", - добавили власти.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик застрелил 17 человек, ранил несколько десятков, а после покончил с собой. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. В Удмуртии объявлен траур. По данным властей, открывший стрельбу состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
Нормальная семья – соседка об устроившем стрельбу в ижевской школе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 12:42
"Нормальная семья" – соседка об устроившем стрельбу в ижевской школеУстроивший стрельбу в ижевской школе № 88 Артем Казанцев жил с мамой и бабушкой, рассказала соседка. Семья, по ее словам, была обычной. Другие жильцы дома отметили, что парень был замкнутым, всегда ходил в капюшоне и никогда не здоровался.
 
Стрельба в школе в ИжевскеИжевскУдмуртская Республика (Удмуртия)Образование - ОбществоСергей Кравцов
 
 
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