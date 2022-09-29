https://ria.ru/20220929/uchitel_goda-1820306980.html

В России стартовал второй этап финала конкурса "Учитель года – 2022"

В России стартовал второй этап финала конкурса "Учитель года – 2022" - РИА Новости, 29.09.2022

В России стартовал второй этап финала конкурса "Учитель года – 2022"

Второй этап финала конкурса "Учитель года России – 2022", в котором принимают участие 15 лучших педагогов из разных регионов России, а также ДНР, стартовал в... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T14:22

2022-09-29T14:22

2022-09-29T14:22

социальный навигатор

общество

тюмень

россия

нальчик

государственный кремлевский дворец

учитель года 2022

сн_образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820307256_109:0:1490:777_1920x0_80_0_0_eab78311a3a39b01041c9fc836bb836d.jpg

ТЮМЕНЬ, 29 сен — РИА Новости. Второй этап финала конкурса "Учитель года России – 2022", в котором принимают участие 15 лучших педагогов из разных регионов России, а также ДНР, стартовал в Тюмени. Свои навыки и умения лауреаты представили в испытании "Мастер-класс", которое проходит на площадке музейного комплекса имени И.Я. Словцова, сообщает корреспондент РИА Новости.Второй тур финальной части конкурса "Учитель года России – 2022" состоит из двух испытаний "Мастер-класс" и "Вопрос учителю года". В первом состязании лауреаты продемонстрировали жюри профессиональные техники в проведении предметных авторских мастер-классов.Открыл "Мастер-классы" учитель физики и астрономии Лицея №2 г. Нальчик Аслан Кашежев с темой – оптика. "Мое выступление состояло из двух тем — технической про подбор очков, а второй - более широкой - про преломление света", — рассказал лауреат.Свой мастер-класс он начал с объяснения строения глаза в стихотворной форме.Как признался сам Аслан, самое трудное при подготовке выступления было остаться в правильном психологическом фоне. "Ведь я выступал первым, а это разгон всего мероприятия, может кто-то еще не проснулся, не воспринимает информацию, а тут я. Но главное, я был сам готов уверенно говорить о том, что запланировал. Придерживаюсь мнения: "Думай медленно, делай быстро", — отметил он.Представленные техники преподаватель подготовил не только для конкурсного выступления, но и использует на своих уроках. "Например, рифмование каких-то определений — мой любимый прием. Так можно зарифмовать формулу, которую ребенок не может понять, а когда ты ее ритмически разложишь, то она легче запоминается. Физика в стихах — одна из моих любимых техник", — рассказал он.Близкую и используемую в своей работе тему выбрал и учитель истории Удмуртской государственной национальной гимназии имени Кузебая Герда (г. Ижевск) Артем Малинин. Он рассказал о мемах и их полезном применении в образовательном процессе.Конкурсант признался, что к каждому уроку подготовить по мему не получается. "Мемы - это та технология, которая предполагает большое количество усилий. Надо думать, подбирать аналогии, креативить. И в условиях большой педагогической нагрузки далеко не на каждый урок удается придумать мем", — отметил он.Преподаватель настолько увлекся этой темой, что предложил и создал в школе медиацентр. Школьники его поддержали, и теперь все вместе участвуют в создании видеороликов обучающего характера, выбирают темы и придумывают форматы. "Это настоящий творческий процесс, где ничего не бывает по шаблону", — заверил Малинин.Тема мемов вызвала больше всего вопросов у членов ученического жюри, которые во втором этапе финала присоединились к экспертам. Ученики 9-11 классов, победители Всероссийского конкурса "Большая перемена", задавали каверзные вопросы конкурсантам: "Что делать, если ученик не хочет воспринимать информацию через мемы, а хочет серьезного подхода? Как подбирать материал для мемов? Какие новые подходы нужно использовать в процессе обучения? и т.д.".Теория игр, приемы развития креативного мышления, мастерство коммуникации и многие другие темы постарались раскрыть в своих мастер-классах лауреаты конкурса "Учитель года России".По регламенту на выступление каждому участнику давалось 20 минут. Члены жюри оценивали мастер-класс по шести показателям, в числе которых — актуальность и методическая обоснованность, практическая значимость и применимость, предметное содержание мастер-класса, а также информационная, коммуникативная культуры и уровень мотивации участников. Испытание "Мастер-класс" продлится до вечера четверга.В пятницу, 30 сентября, педагогам предстоит испытание "Вопрос учителю года", которое также пройдет на площадке музейного комплекса имени И.Я. Словцова в Тюмени. По итогам второго тура будет выбрана пятерка призеров.Конкурс "Учитель года России", который остается одним из самых масштабных событий в сфере педагогики, стартовал в Тюмени 21 сентября. В 2022 году он проходит в 33-й раз. Победитель будет объявлен 5 октября в Москве, а завершится конкурс праздничным концертом в Государственном Кремлевском Дворце.

https://ria.ru/20220919/uchitel_goda-1816721779.html

https://ria.ru/20220928/uchitel_goda-1819936891.html

https://sn.ria.ru/20220412/uchitel_goda-1783099683.html

https://ria.ru/20220924/uchitel_goda-1818980958.html

тюмень

россия

нальчик

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, общество, тюмень, россия, нальчик, государственный кремлевский дворец, учитель года 2022, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)