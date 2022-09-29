https://ria.ru/20220929/turtsiya-1820317863.html
Турецкие туроператоры предложат россиянам альтернативу карте "Мир"
Турецкие туроператоры предложат россиянам альтернативу карте "Мир" - РИА Новости, 29.09.2022
Турецкие туроператоры предложат россиянам альтернативу карте "Мир"
Профессионалы в сфере туризма Турции разработали формулу, позволяющую россиянам расплачиваться за рестораны, экскурсии и покупки в стране, сообщает Sabah. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T14:28
2022-09-29T14:28
2022-09-29T14:28
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
турция
санкции в отношении россии
карта "мир"
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Профессионалы в сфере туризма Турции разработали формулу, позволяющую россиянам расплачиваться за рестораны, экскурсии и покупки в стране, сообщает Sabah.Путешественникам предложат купить билет, точнее, карту на определенную сумму в лирах. С помощью нее можно оплачивать счета в ресторанах, покупки в магазинах, экскурсии. Рассчитываться с компаниями потом будут туроператоры.Новое решение, по мнению турецкой стороны, сделает популярнее организованные поездки. В таких путевках отели и авиакомпании получают оплату от туроператоров и проблем с этим на данный момент нет.Координатор по странам СНГ компании Pegas Touristik Орхан Санкар пояснил, что туристы, которые покупают путевки, используют кредитную карту в ресторанах, в магазинах, когда приобретают экскурсии, например, рафтинг, или катаются на лыжах.Взять с собой крупную сумму наличными на все эти расходы может оказаться проблематичным. В целом, по его словам, ситуация несколько снизит траты россиян в Турции, но это не окажет большого влияния на отели и турбизнес, так как пик сезона уже прошел.По информации, полученной от банков, с января с помощью карт "Мир" россияне потратили в Турции 500 миллионов долларов. В основном так индивидуальные туристы оплачивают проживание, авиабилеты на турецких сайтах. Также карты "Мир" используются для покупок внутри страны.
https://ria.ru/20220929/mir-1820269282.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, турция, санкции в отношении россии, карта "мир"
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Турция, Санкции в отношении России, Карта "Мир"
Турецкие туроператоры предложат россиянам альтернативу карте "Мир"
Туроператоры Турции предложат россиянам карту для оплаты развлечений и шопинга на отдыхе
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
Профессионалы в сфере туризма Турции разработали формулу, позволяющую россиянам расплачиваться за рестораны, экскурсии и покупки в стране, сообщает
Sabah.
Путешественникам предложат купить билет, точнее, карту на определенную сумму в лирах. С помощью нее можно оплачивать счета в ресторанах, покупки в магазинах, экскурсии. Рассчитываться с компаниями потом будут туроператоры.
Новое решение, по мнению турецкой стороны, сделает популярнее организованные поездки. В таких путевках отели и авиакомпании получают оплату от туроператоров и проблем с этим на данный момент нет.
Координатор по странам СНГ компании Pegas Touristik Орхан Санкар пояснил, что туристы, которые покупают путевки, используют кредитную карту в ресторанах, в магазинах, когда приобретают экскурсии, например, рафтинг, или катаются на лыжах.
Взять с собой крупную сумму наличными на все эти расходы может оказаться проблематичным. В целом, по его словам, ситуация несколько снизит траты россиян в Турции, но это не окажет большого влияния на отели и турбизнес, так как пик сезона уже прошел.
По информации, полученной от банков, с января с помощью карт "Мир" россияне потратили в Турции 500 миллионов долларов. В основном так индивидуальные туристы оплачивают проживание, авиабилеты на турецких сайтах. Также карты "Мир" используются для покупок внутри страны.