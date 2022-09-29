https://ria.ru/20220929/turtsiya-1820317863.html

Турецкие туроператоры предложат россиянам альтернативу карте "Мир"

Турецкие туроператоры предложат россиянам альтернативу карте "Мир" - РИА Новости, 29.09.2022

Турецкие туроператоры предложат россиянам альтернативу карте "Мир"

Профессионалы в сфере туризма Турции разработали формулу, позволяющую россиянам расплачиваться за рестораны, экскурсии и покупки в стране, сообщает Sabah. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T14:28

2022-09-29T14:28

2022-09-29T14:28

туризм

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туристы

турция

санкции в отношении россии

карта "мир"

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Профессионалы в сфере туризма Турции разработали формулу, позволяющую россиянам расплачиваться за рестораны, экскурсии и покупки в стране, сообщает Sabah.Путешественникам предложат купить билет, точнее, карту на определенную сумму в лирах. С помощью нее можно оплачивать счета в ресторанах, покупки в магазинах, экскурсии. Рассчитываться с компаниями потом будут туроператоры.Новое решение, по мнению турецкой стороны, сделает популярнее организованные поездки. В таких путевках отели и авиакомпании получают оплату от туроператоров и проблем с этим на данный момент нет.Координатор по странам СНГ компании Pegas Touristik Орхан Санкар пояснил, что туристы, которые покупают путевки, используют кредитную карту в ресторанах, в магазинах, когда приобретают экскурсии, например, рафтинг, или катаются на лыжах.Взять с собой крупную сумму наличными на все эти расходы может оказаться проблематичным. В целом, по его словам, ситуация несколько снизит траты россиян в Турции, но это не окажет большого влияния на отели и турбизнес, так как пик сезона уже прошел.По информации, полученной от банков, с января с помощью карт "Мир" россияне потратили в Турции 500 миллионов долларов. В основном так индивидуальные туристы оплачивают проживание, авиабилеты на турецких сайтах. Также карты "Мир" используются для покупок внутри страны.

https://ria.ru/20220929/mir-1820269282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, турция, санкции в отношении россии, карта "мир"