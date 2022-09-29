https://ria.ru/20220929/turtsiya-1820259380.html

В Турции разрабатывают альтернативу системе "Мир", сообщили СМИ

В Турции разрабатывают альтернативу системе "Мир", сообщили СМИ - РИА Новости, 29.09.2022

В Турции разрабатывают альтернативу системе "Мир", сообщили СМИ

Туристические организации Турции разрабатывают "билетную карту" для находящихся в стране россиян, которая могла бы стать альтернативой системе "Мир", пишет... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T11:10

2022-09-29T11:10

2022-09-29T11:28

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АНКАРА, 29 сен — РИА Новости. Туристические организации Турции разрабатывают "билетную карту" для находящихся в стране россиян, которая могла бы стать альтернативой системе "Мир", пишет газета Sabah cо ссылкой на источники.Ранее агентство Блумберг сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". При этом представитель Ziraat Bank заявил РИА Новости, что в банке не получали уведомлений о прекращении использования этой системы, об отсутствии указаний от властей по этой теме агентству заявляли и представители Halkbank и VakıfBank. О возможном принятии решения по использованию карт "Мир" в Турции на прошлой неделе заявлял президент страны Тайип Эрдоган."Туристические организации работают над формулой, похожей на билетную карту, чтобы решить проблему без нарушения санкций. Соответственно, туристы из России при покупке турпакетов будут платить за "билет", как за карту. Они смогут использовать эту карту в ресторанах, магазинах и развлекательных заведениях. Туроператоры будут направлять деньги, потраченные российскими туристами здесь, с помощью билетных карт в рестораны, торговые и развлекательные заведения", — пишет издание.Ранее два других турецких банка — "Ишбанк" и "Денизбанк" — подтвердили, что прекратили обслуживать карты системы "Мир". Приостановил обслуживание карт "Мир" в своих банкоматах и Народный банк Казахстана (крупнейший в стране), однако в стандартном режиме обслуживает карты этой системы при оплате покупок и услуг. Кроме того, в посольстве России в Ханое на минувшей неделе подтверждали, что один из двух вьетнамских банков, работавших с системой "Мир" — BIDV — прекратил обслуживание этих карт.

https://ria.ru/20220929/turtsiya-1820233943.html

https://ria.ru/20220929/protesty-1820234818.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, россия, казахстан, halkbank, санкции в отношении россии, в мире, новости - туризм