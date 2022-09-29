https://ria.ru/20220929/tsep-1820226076.html
В Красноярском крае родители сажали на цепь 13-летнюю дочь
В Красноярском крае родители сажали на цепь 13-летнюю дочь - РИА Новости, 29.09.2022
В Красноярском крае родители сажали на цепь 13-летнюю дочь
В Минусинске возбуждено уголовное дело против родителей, подозреваемых в том, что они сажали на цепь 13-летнюю дочь, сообщил региональный главк СК. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T06:10
2022-09-29T06:10
2022-09-29T15:10
происшествия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КРАСНОЯРСК, 29 сен — РИА Новости. В Минусинске возбуждено уголовное дело против родителей, подозреваемых в том, что они сажали на цепь 13-летнюю дочь, сообщил региональный главк СК.Дело открыли по статьям "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своего несовершеннолетнего ребенка родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним" и "Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего".По версии следствия, с мая по июль родители неоднократно приковывали дочь цепью к трубе отопления за позднее возвращение с прогулок. Такие случаи зафиксировали 24 и 29 мая, причем в последний раз мать девочки была пьяной.В семье есть еще пять несовершеннолетних — четырех, 11, 12, 14 и 17 лет.С женщины взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Мужчину задержали, следствие будет просит суд о его аресте.По информации краевой прокуратуры, семья состоит на внутришкольном профилактическом учете как злоупотребляющая спиртными напитками, оба родителя неоднократно привлекались к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Детей отправили в специализированное учреждение. Решается вопрос их дальнейшего проживания с матерью.
https://ria.ru/20220718/arest-1803247361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
06:10 29.09.2022 (обновлено: 15:10 29.09.2022)
В Красноярском крае родители сажали на цепь 13-летнюю дочь
В Красноярском крае родители пристегивали к батарее 13-летнюю дочь
КРАСНОЯРСК, 29 сен — РИА Новости.
В Минусинске возбуждено уголовное дело против родителей, подозреваемых в том, что они сажали на цепь 13-летнюю дочь, сообщил
региональный главк СК.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней женщины и 43-летнего мужчины — жителей поселка Зеленый Бор города Минусинска Красноярского края", — говорится в сообщении.
Дело открыли по статьям "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своего несовершеннолетнего ребенка родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним" и "Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего".
По версии следствия, с мая по июль родители неоднократно приковывали дочь цепью к трубе отопления за позднее возвращение с прогулок. Такие случаи зафиксировали 24 и 29 мая, причем в последний раз мать девочки была пьяной.
В семье есть еще пять несовершеннолетних — четырех, 11, 12, 14 и 17 лет.
С женщины взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Мужчину задержали, следствие будет просит суд о его аресте.
По информации краевой прокуратуры, семья состоит на внутришкольном профилактическом учете как злоупотребляющая спиртными напитками, оба родителя неоднократно привлекались к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Детей отправили в специализированное учреждение. Решается вопрос их дальнейшего проживания с матерью.