https://ria.ru/20220929/tsep-1820226076.html

В Красноярском крае родители сажали на цепь 13-летнюю дочь

В Красноярском крае родители сажали на цепь 13-летнюю дочь - РИА Новости, 29.09.2022

В Красноярском крае родители сажали на цепь 13-летнюю дочь

В Минусинске возбуждено уголовное дело против родителей, подозреваемых в том, что они сажали на цепь 13-летнюю дочь, сообщил региональный главк СК. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T06:10

2022-09-29T06:10

2022-09-29T15:10

происшествия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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КРАСНОЯРСК, 29 сен — РИА Новости. В Минусинске возбуждено уголовное дело против родителей, подозреваемых в том, что они сажали на цепь 13-летнюю дочь, сообщил региональный главк СК.Дело открыли по статьям "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своего несовершеннолетнего ребенка родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним" и "Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего".По версии следствия, с мая по июль родители неоднократно приковывали дочь цепью к трубе отопления за позднее возвращение с прогулок. Такие случаи зафиксировали 24 и 29 мая, причем в последний раз мать девочки была пьяной.В семье есть еще пять несовершеннолетних — четырех, 11, 12, 14 и 17 лет.С женщины взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Мужчину задержали, следствие будет просит суд о его аресте.По информации краевой прокуратуры, семья состоит на внутришкольном профилактическом учете как злоупотребляющая спиртными напитками, оба родителя неоднократно привлекались к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Детей отправили в специализированное учреждение. Решается вопрос их дальнейшего проживания с матерью.

https://ria.ru/20220718/arest-1803247361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), россия