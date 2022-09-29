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СМИ: США хотят создать в Германии командный центр по поддержке Украины
СМИ: США хотят создать в Германии командный центр по поддержке Украины - РИА Новости, 29.09.2022
СМИ: США хотят создать в Германии командный центр по поддержке Украины
Минобороны США готовится разместить в Германии командный центр для контроля и управления мерами поддержки Украины со стороны американских властей и их союзников РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T23:55
2022-09-29T23:55
2022-09-29T23:55
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ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Минобороны США готовится разместить в Германии командный центр для контроля и управления мерами поддержки Украины со стороны американских властей и их союзников по ЕС и НАТО, пишет New York Times со ссылкой на источники в военных и правительственных кругах.Отмечается, что этот план представил глава европейского командования США и главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. Согласно плану, новый центр будет находиться "под единым командованием" американского генерала, который будет подчиняться напрямую Каволи.Всего в рамках миссии планируется задействовать порядка 300 человек, которые будут находиться в европейской штаб-квартире армии США в Висбадене.По данным издания, окончательное решение о создании нового подразделения должно быть принято в ближайшие недели, однако в Белом доме и Пентагоне уже поддержали подход Каволи."Новое командование сигнализирует о том, что Соединенные Штаты прогнозируют сохранение угрозы России для Украины и соседних стран на протяжении многих лет", - указывают источники газеты.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, россия, сша, украина, министерство обороны сша, нато, евросоюз
В мире, Россия, США, Украина, Министерство обороны США, НАТО, Евросоюз
СМИ: США хотят создать в Германии командный центр по поддержке Украины
NYT: США хотят создать в Германии командный центр для управления мерами поддержки Украины