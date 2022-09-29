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ЦБ продлил ограничения по выводу денег за рубеж для физлиц - РИА Новости, 29.09.2022
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ЦБ продлил ограничения по выводу денег за рубеж для физлиц
ЦБ продлил ограничения по выводу денег за рубеж для физлиц - РИА Новости, 29.09.2022
ЦБ продлил ограничения по выводу денег за рубеж для физлиц
Банк России продлил ограничения для физических лиц по выводу денег за рубеж до 31 марта 2023 года, сообщается на сайте регулятора. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T19:27
2022-09-29T20:47
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Банк России продлил ограничения для физических лиц по выводу денег за рубеж до 31 марта 2023 года, сообщается на сайте регулятора.Отмечается также, что физические лица-нерезиденты из дружественных и недружественных стран, работающие в России, вправе перевести за рубеж средства в размере заработной платы. В свою очередь, физлицам-нерезидентам из недружественных стран, не работающим в России, а также юридическим лицам из таких государств по-прежнему запрещено отправлять деньги за границу.После обвала рубля в марте Центробанк был вынужден повысить ключевую ставку до 20 процентов и ограничить валютные переводы за рубеж. Благодаря этому к концу июня удалось добиться укрепления российской валюты на 40 процентов по отношению к доллару — его стоимость впервые с мая 2015 года опустилась ниже 51 рубля. В мае агентство Bloomberg назвало рубль самой крепкой мировой валютой. В начале июня регулятор снизил ставку до февральских значений в 9,5 процента. Также со временем ЦБ стал постепенно снимать ограничения на переводы за рубеж.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
19:27 29.09.2022 (обновлено: 20:47 29.09.2022)
 
ЦБ продлил ограничения по выводу денег за рубеж для физлиц

Банк России продлил до 31 марта 2023 года ограничения по выводу денег за рубеж для физлиц

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка Российской Федерации в Москве
Здание Центрального банка Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Банк России продлил ограничения для физических лиц по выводу денег за рубеж до 31 марта 2023 года, сообщается на сайте регулятора.

"Ограничения будут действовать с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года. <...> Граждане России и дружественных стран по-прежнему смогут переводить в течение месяца на любые счета в зарубежных банках до одного миллиона долларов США, по системам денежных переводов — не более десяти тысяч долларов США", — уточнили в Центробанке.

Отмечается также, что физические лица-нерезиденты из дружественных и недружественных стран, работающие в России, вправе перевести за рубеж средства в размере заработной платы. В свою очередь, физлицам-нерезидентам из недружественных стран, не работающим в России, а также юридическим лицам из таких государств по-прежнему запрещено отправлять деньги за границу.
После обвала рубля в марте Центробанк был вынужден повысить ключевую ставку до 20 процентов и ограничить валютные переводы за рубеж. Благодаря этому к концу июня удалось добиться укрепления российской валюты на 40 процентов по отношению к доллару — его стоимость впервые с мая 2015 года опустилась ниже 51 рубля.
В мае агентство Bloomberg назвало рубль самой крепкой мировой валютой. В начале июня регулятор снизил ставку до февральских значений в 9,5 процента. Также со временем ЦБ стал постепенно снимать ограничения на переводы за рубеж.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
18:17
ЦБ продлил приостановку переводов для нерезидентов из недружественных стран
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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