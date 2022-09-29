https://ria.ru/20220929/tsb-1820438215.html

ЦБ продлил ограничения по выводу денег за рубеж для физлиц

ЦБ продлил ограничения по выводу денег за рубеж для физлиц - РИА Новости, 29.09.2022

ЦБ продлил ограничения по выводу денег за рубеж для физлиц

Банк России продлил ограничения для физических лиц по выводу денег за рубеж до 31 марта 2023 года, сообщается на сайте регулятора. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T19:27

2022-09-29T19:27

2022-09-29T20:47

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Банк России продлил ограничения для физических лиц по выводу денег за рубеж до 31 марта 2023 года, сообщается на сайте регулятора.Отмечается также, что физические лица-нерезиденты из дружественных и недружественных стран, работающие в России, вправе перевести за рубеж средства в размере заработной платы. В свою очередь, физлицам-нерезидентам из недружественных стран, не работающим в России, а также юридическим лицам из таких государств по-прежнему запрещено отправлять деньги за границу.После обвала рубля в марте Центробанк был вынужден повысить ключевую ставку до 20 процентов и ограничить валютные переводы за рубеж. Благодаря этому к концу июня удалось добиться укрепления российской валюты на 40 процентов по отношению к доллару — его стоимость впервые с мая 2015 года опустилась ниже 51 рубля. В мае агентство Bloomberg назвало рубль самой крепкой мировой валютой. В начале июня регулятор снизил ставку до февральских значений в 9,5 процента. Также со временем ЦБ стал постепенно снимать ограничения на переводы за рубеж.

https://ria.ru/20220929/perevody-1820421621.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия