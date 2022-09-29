https://ria.ru/20220929/trass-1820244284.html

В Британии признали Трасс угрозой для экономики

В Британии признали Трасс угрозой для экономики - РИА Новости, 29.09.2022

В Британии признали Трасс угрозой для экономики

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс представляет угрозу для экономики страны, заявил лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер. Его слова... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T09:52

2022-09-29T09:52

2022-09-29T15:39

лиз трасс

кир стармер

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818605082_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_da37c73d5758564e795de98b654b2e0e.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс представляет угрозу для экономики страны, заявил лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер. Его слова приводит Skynews.В интервью политик подверг критике главу правительства и канцлера казначейства Квази Квартенга за "план поддержки", после которого в стране начался ряд экономических проблем. По его словам, Трасс потеряла контроль над ситуацией.При этом Стармер не стал призывать Лиз Трасс и Квази Квартенга к отставке, сказав, что это "второстепенный" вопрос.Ранее британское правительство представило "план поддержки" экономики страны, который подразумевает масштабное снижение налогов. После этого доходность пятилетних гособлигаций страны выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6 процента, что означает снижение спроса на долговые бумаги страны. Во вторник курс фунта стерлингов по отношению к доллару США подскочил на 0,9 процента, до 1,0789, после потери 6,5 процента в последние пять дней. При этом еще в середине 2021 года британская валюта стоила около 1,4 доллара, а в 2008-м — два доллара. В последний раз цена фунта приближалась к одному доллару в 1985 году.

https://ria.ru/20220926/trass-1819561800.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лиз трасс, кир стармер, великобритания, в мире