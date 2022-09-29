09:52 29.09.2022 (обновлено: 15:39 29.09.2022)
В Британии признали Трасс угрозой для экономики
Лидер лейбористов Стармер назвал премьера Трасс угрозой для британской экономики
© AP Photo / Bebeto MatthewsПремьер Британии Лиз Трасс во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© AP Photo / Bebeto Matthews
Премьер Британии Лиз Трасс во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс представляет угрозу для экономики страны, заявил лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер. Его слова приводит Skynews.
В интервью политик подверг критике главу правительства и канцлера казначейства Квази Квартенга за "план поддержки", после которого в стране начался ряд экономических проблем. По его словам, Трасс потеряла контроль над ситуацией.
"Они играют на наши деньги, <...> чтобы предоставить налоговые льготы очень богатым", — добавил политик.
При этом Стармер не стал призывать Лиз Трасс и Квази Квартенга к отставке, сказав, что это "второстепенный" вопрос.
Ранее британское правительство представило "план поддержки" экономики страны, который подразумевает масштабное снижение налогов. После этого доходность пятилетних гособлигаций страны выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6 процента, что означает снижение спроса на долговые бумаги страны. Во вторник курс фунта стерлингов по отношению к доллару США подскочил на 0,9 процента, до 1,0789, после потери 6,5 процента в последние пять дней. При этом еще в середине 2021 года британская валюта стоила около 1,4 доллара, а в 2008-м — два доллара. В последний раз цена фунта приближалась к одному доллару в 1985 году.
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