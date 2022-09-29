https://ria.ru/20220929/tramp-1820465367.html
Трамп захотел стать посредником на переговорах между Россией и Украиной
Трамп захотел стать посредником на переговорах между Россией и Украиной - РИА Новости, 29.09.2022
Трамп захотел стать посредником на переговорах между Россией и Украиной
Бывший президент США Дональд Трамп выразил желание возглавить переговорный процесс между Россией и Украиной. Об этом сообщает WION со ссылкой на его соцсеть... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T22:22
2022-09-29T22:22
2022-09-29T22:22
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп выразил желание возглавить переговорный процесс между Россией и Украиной. Об этом сообщает WION со ссылкой на его соцсеть Truth Social.Политик и миллиардер заявил, что России и Украине нужно заключить мирный договор."Обе стороны нуждаются и хотят этого. На карту поставлен весь мир", — написал он.Затем Трамп спросил, возглавить ли ему переговорную группу. Москва и Киев пока на предложение экс-президента США не ответили.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель специальной военной операции, по словам российского лидера, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет готовность вести переговоры с Украиной, вместе с тем меняются ситуация и условия, но принцип целей специальной военной операции сохраняется.
https://ria.ru/20220929/potok-1820427296.html
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в мире, дональд трамп, владимир путин, россия, украина, сша
В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, Украина, США
Трамп захотел стать посредником на переговорах между Россией и Украиной
Экс-президент США Трамп вызвался стать посредником на переговорах между Россией и Украиной