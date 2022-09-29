Рейтинг@Mail.ru
Трамп захотел стать посредником на переговорах между Россией и Украиной - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220929/tramp-1820465367.html
Трамп захотел стать посредником на переговорах между Россией и Украиной
Трамп захотел стать посредником на переговорах между Россией и Украиной - РИА Новости, 29.09.2022
Трамп захотел стать посредником на переговорах между Россией и Украиной
Бывший президент США Дональд Трамп выразил желание возглавить переговорный процесс между Россией и Украиной. Об этом сообщает WION со ссылкой на его соцсеть... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T22:22
2022-09-29T22:22
в мире
дональд трамп
владимир путин
россия
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817592423_251:0:2655:1352_1920x0_80_0_0_eefa29323b875d607bea51c539207717.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп выразил желание возглавить переговорный процесс между Россией и Украиной. Об этом сообщает WION со ссылкой на его соцсеть Truth Social.Политик и миллиардер заявил, что России и Украине нужно заключить мирный договор."Обе стороны нуждаются и хотят этого. На карту поставлен весь мир", — написал он.Затем Трамп спросил, возглавить ли ему переговорную группу. Москва и Киев пока на предложение экс-президента США не ответили.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель специальной военной операции, по словам российского лидера, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет готовность вести переговоры с Украиной, вместе с тем меняются ситуация и условия, но принцип целей специальной военной операции сохраняется.
https://ria.ru/20220929/potok-1820427296.html
https://ria.ru/20220929/turtsiya-1820451175.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817592423_600:0:2724:1593_1920x0_80_0_0_e229a5aa95fe86540928054b2a79f5d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, владимир путин, россия, украина, сша
В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, Украина, США
22:22 29.09.2022
 
Трамп захотел стать посредником на переговорах между Россией и Украиной

Экс-президент США Трамп вызвался стать посредником на переговорах между Россией и Украиной

© AP Photo / John LocherБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© AP Photo / John Locher
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп выразил желание возглавить переговорный процесс между Россией и Украиной. Об этом сообщает WION со ссылкой на его соцсеть Truth Social.
Политик и миллиардер заявил, что России и Украине нужно заключить мирный договор.
"Обе стороны нуждаются и хотят этого. На карту поставлен весь мир", — написал он.
Затем Трамп спросил, возглавить ли ему переговорную группу. Москва и Киев пока на предложение экс-президента США не ответили.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Вчера, 18:43
В США рассказали о наличии у Байдена мотива подорвать "Северный поток"
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель специальной военной операции, по словам российского лидера, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет готовность вести переговоры с Украиной, вместе с тем меняются ситуация и условия, но принцип целей специальной военной операции сохраняется.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Вчера, 20:36
Турция готова выступить посредником по Украине, заявил Эрдоган
 
В миреДональд ТрампВладимир ПутинРоссияУкраинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала