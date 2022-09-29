https://ria.ru/20220929/tragediya-1820226567.html

Бердымухамедов выразил соболезнования после трагедии в ижевской школе

Бердымухамедов выразил соболезнования после трагедии в ижевской школе - РИА Новости, 29.09.2022

Бердымухамедов выразил соболезнования после трагедии в ижевской школе

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в школе №88 российского города Ижевска, сообщает в четверг... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T06:29

2022-09-29T06:29

2022-09-29T06:29

в мире

ижевск

туркмения

стрельба в школе в ижевске

россия

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АШХАБАД, 29 сен - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в школе №88 российского города Ижевска, сообщает в четверг русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".В понедельник, 26 сентября, в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик Артем Казанцев застрелил 17 человек, ранил несколько десятков, а после покончил с собой. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. В Удмуртии объявлен траур. По данным властей, Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере."От имени народа и правительства страны, а также от себя лично, глава Туркменистана передал слова сопереживания и поддержки в этот трудный момент всем родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - подчеркивается в сообщении газеты.

https://radiosputnik.ria.ru/20220927/izhevsk-1819732013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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