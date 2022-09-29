Рейтинг@Mail.ru
Бердымухамедов выразил соболезнования после трагедии в ижевской школе - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220929/tragediya-1820226567.html
Бердымухамедов выразил соболезнования после трагедии в ижевской школе
Бердымухамедов выразил соболезнования после трагедии в ижевской школе - РИА Новости, 29.09.2022
Бердымухамедов выразил соболезнования после трагедии в ижевской школе
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в школе №88 российского города Ижевска, сообщает в четверг... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T06:29
2022-09-29T06:29
в мире
ижевск
туркмения
стрельба в школе в ижевске
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819756879_0:275:3071:2002_1920x0_80_0_0_7b2650036121911c3fae3f112ba8787a.jpg
АШХАБАД, 29 сен - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в школе №88 российского города Ижевска, сообщает в четверг русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".В понедельник, 26 сентября, в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик Артем Казанцев застрелил 17 человек, ранил несколько десятков, а после покончил с собой. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. В Удмуртии объявлен траур. По данным властей, Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере."От имени народа и правительства страны, а также от себя лично, глава Туркменистана передал слова сопереживания и поддержки в этот трудный момент всем родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - подчеркивается в сообщении газеты.
https://radiosputnik.ria.ru/20220927/izhevsk-1819732013.html
ижевск
туркмения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819756879_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f5a46ee39f8bfb958a0fe9b1288c2edb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ижевск, туркмения, стрельба в школе в ижевске, россия
В мире, Ижевск, Туркмения, Стрельба в школе в Ижевске, Россия
06:29 29.09.2022
 
Бердымухамедов выразил соболезнования после трагедии в ижевской школе

Президент Туркмении Бердымухамедов выразил соболезнования из-за трагедии в ижевской школе

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСотрудники полиции у стихийного мемориала у школы №88 в Ижевске
Сотрудники полиции у стихийного мемориала у школы №88 в Ижевске - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции у стихийного мемориала у школы №88 в Ижевске. Архивное фото
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 29 сен - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в школе №88 российского города Ижевска, сообщает в четверг русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
В понедельник, 26 сентября, в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик Артем Казанцев застрелил 17 человек, ранил несколько десятков, а после покончил с собой. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. В Удмуртии объявлен траур. По данным властей, Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 11:42В мире
Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи со стрельбой в Ижевске
"От имени народа и правительства страны, а также от себя лично, глава Туркменистана передал слова сопереживания и поддержки в этот трудный момент всем родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - подчеркивается в сообщении газеты.
 
В миреИжевскТуркменияСтрельба в школе в ИжевскеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала