Бердымухамедов выразил соболезнования после трагедии в ижевской школе
Президент Туркмении Бердымухамедов выразил соболезнования из-за трагедии в ижевской школе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСотрудники полиции у стихийного мемориала у школы №88 в Ижевске
Сотрудники полиции у стихийного мемориала у школы №88 в Ижевске. Архивное фото
АШХАБАД, 29 сен - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в школе №88 российского города Ижевска, сообщает в четверг русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
В понедельник, 26 сентября, в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик Артем Казанцев застрелил 17 человек, ранил несколько десятков, а после покончил с собой. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. В Удмуртии объявлен траур. По данным властей, Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
27 сентября, 11:42В миреСи Цзиньпин выразил соболезнования в связи со стрельбой в Ижевске
"От имени народа и правительства страны, а также от себя лично, глава Туркменистана передал слова сопереживания и поддержки в этот трудный момент всем родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - подчеркивается в сообщении газеты.