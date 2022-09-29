https://ria.ru/20220929/tragediya-1820222939.html

В США на простом примере объяснили, почему Европу ждет трагедия

В США на простом примере объяснили, почему Европу ждет трагедия - РИА Новости, 29.09.2022

В США на простом примере объяснили, почему Европу ждет трагедия

Без поставок российского газа Европу ждет тяжелая зима и "суровое" будущее, пишет эксперт в сфере энергетики, президент инвестиционной компании Teucrium Сэл... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T04:43

2022-09-29T04:43

2022-09-29T04:43

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Без поставок российского газа Европу ждет тяжелая зима и "суровое" будущее, пишет эксперт в сфере энергетики, президент инвестиционной компании Teucrium Сэл Гилберти в своей статье в Forbes.Как отмечает автор, общий уровень спроса на газ зимой выше, чем общий уровень его добычи, а летом все наоборот: общий уровень спроса на это топливо ниже, чем общий уровень добычи. "Чтобы устранить этот сезонный дисбаланс спроса и предложения, необходимо взять избыточные объемы природного газа, добытого в летнее время, и поместить их в хранилища. Когда наступит зима и спрос на газ превысит объемы добычи, этот дисбаланс можно будет компенсировать за счет изъятия сырья, находящегося в хранилищах", - поясняет он.По его словам, эта система похожа на программы накопительных счетов, которые банки предлагают своим клиентам. Так, работники автоматически отчисляют некоторую сумму денег с каждой зарплаты в течение года, чтобы в декабре можно было снять средства со сберегательного счета и потратиться на подготовку к сезону праздников. При этом все работает нормально, за исключением тех случаев, когда человек теряет работу, и единственным источником денег остается накопительный счет.Как пишет Гилберти, Германия и остальные страны Европы, похоже, сумели "сэкономить" достаточно газа в течение летнего периода, чтобы заполнить свои хранилища примерно на 80–95%, при этом политики и чиновники убеждают граждан, что таких запасов хватит, чтобы пережить зиму. "Но, хотя Германия и Европа, возможно, почти полностью заполнили свои "газовые накопительные счета", будет крайне неразумно игнорировать тот факт, что они потеряли "зарплату", то есть поставки трубопроводного природного газа", - подчеркивает он.Для компенсации потери российского газа Европе доступны СПГ, дизельное топливо, уголь и даже древесина, но их будет недостаточно, и сравнивать их следует с "временной подработкой", считает автор. "В масштабах энергетических потребностей страны такая "подработка" поможет покрыть основные потребности (например, газ для отопления, приготовления пищи, для обеспечения работы медицинских учреждений и аварийно-спасательных служб) и, возможно, некоторые дополнительные праздничные расходы (например, газ для малого бизнеса, офисов, легкой промышленности). Именно так и выглядит сегодняшняя энергетическая ситуация в Европе – и это при условии, что зима не будет суровой", - предупреждает он.В дальнейшем ситуация будет становиться все хуже и хуже, уверен Гилберти. По его словам, в обычных обстоятельствах запасы топлива в хранилищах достигают самого низкого уровня точно к концу зимы, но так происходит только при условии, что на протяжении всего сезона холодов поставки трубопроводного газа идут без перебоев, чего в этом году "Европе ждать не стоит"."Это значит, что у Европы кончатся запасы газа в хранилищах где-то в середине зимы, если она не будет слишком суровой и меры по экономии энергоносителей и потоки альтернативных видов топлива окажутся адекватными. В настоящее время ничто из этого не может быть гарантировано – и даже более или менее точно спрогнозировано", - указывает автор.Как заявляет Гилберти, "с уверенностью" сказать можно только то, что грядущей зимой запасы газа в европейских хранилищах закончатся раньше, чем публично заявляют большинство лидеров ЕС. Еще важнее, по его мнению, то, что следующим летом Европе не удастся пополнить запасы в адекватной мере, то есть следующая зима тоже может обернуться "экономической катастрофой и человеческими трагедиями". "К несчастью, суровая реальность заключается в том, что, хотя эта зима будет тяжелой, через год Европа снова может оказаться в положении безработного потребителя, у которого едва хватает средств на покупку предметов первой необходимости", - резюмирует автор.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220929/energonositeli-1820221304.html

https://ria.ru/20220928/polsha-1820140089.html

https://ria.ru/20220928/gaz-1819924826.html

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в мире, европа, германия, украина, евросоюз