https://ria.ru/20220929/tmu-1820099450.html

В России научились обнаруживать скрытые последствия COVID-19

В России научились обнаруживать скрытые последствия COVID-19 - РИА Новости, 29.09.2022

В России научились обнаруживать скрытые последствия COVID-19

Выявить скрытые осложнения сосудистой системы после коронавируса и персонифицировать реабилитационную терапию поможет методика постковидной диагностики ученых... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T03:00

2022-09-29T03:00

2022-09-29T18:05

наука

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университетская наука

россия

международная космическая станция (мкс)

тюмень

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Выявить скрытые осложнения сосудистой системы после коронавируса и персонифицировать реабилитационную терапию поможет методика постковидной диагностики ученых Тюменского медицинского университета (ТМУ), считают ее авторы. Об этом сообщила пресс-служба вуза.Стандартная медицинская реабилитация после COVID-19 может подойти не всем пациентам, предполагают в Тюменском медицинском университете (ТМУ). Практика показывает, что в каждом конкретном случае нужен индивидуальный подход. Поэтому возникает необходимость совершенствовать методы постковидного восстановления организма.В многоступенчатых исследованиях тюменские ученые определили, что одно из самых распространенных и невыявляемых последствий коронавирусной инфекции — изменение нейрогуморальной регуляции сосудов, из-за чего появляется риск сбивки общих адаптационных реакций организма.В вузе назвали совокупность таких изменений "следом" на сосудах. Формировать дальнейшие подходы к восстановлению здоровья необходимо после получения информации о процессах в сосудистой системе каждого конкретного пациента, уверены специалисты.Она обратила внимание, что искажение реакции сосудистой системы на внешние воздействия может распространяться на отдельные виды реабилитации, особенно на бальнеолечение и физиопроцедуры. Именно поэтому следует подбирать индивидуальные комплексы физиопроцедур без термовоздействия или только с определенным его типом. Профессор Туровинина подчеркнула, что перенесенные ранее заболевания тоже влияют на особенности постковидных осложнений.Для идентификации "следа" ученые изучают микроциркуляцию крови и показатели окислительного стресса в сосудах, фиксация этих данных демонстрирует особенности пролонгированного влияния коронавируса на организм."В диагностике мы используем аппарат оптического неинвазивного зондирования тканей лазерным излучением. Он регистрирует сигнал движущихся красных кровяных телец, что позволяет оценить кровоток в отдельных участках кожи. Также при помощи разных длин волн прибор приводит атомы в возбужденное состояние, подсвечивая определенные биомаркеры в микрососудах кожного покрова. Ранее это оборудование использовалось только на МКС для наблюдения за здоровьем космонавтов, мы впервые задействовали его в практическом здравоохранении под конкретную задачу", — дополнила доктор Туровинина.По словам ученого, диагностический аппарат недостаточно компактный и функциональный для регулярного использования в поликлиниках или при выездах врачей на дом. Поэтому исследователи ТМУ планируют приступить к разработке портативной версии прибора со всеми необходимыми функциями для постковидной диагностики. На сегодняшний день специалисты вуза составляют терапевтические комплексы для дальнейшего формирования индивидуальных рекомендаций после диагностики микроциркуляции в сосудах.Туровинина добавила, что легкое течение COVID-19 никому не гарантирует отсутствия негативных последствий. В то же время, лечение заболевания или постковидного синдрома народными средствами может привести к необратимым ухудшениям. Наиболее эффективный способ сохранить свое здоровье при коронавирусе — вовремя обратиться к врачу, а после выздоровления — внимательно относиться к самочувствию и учитывать актуальные открытия о болезни.

https://ria.ru/20220728/koronavirus-1805492021.html

https://ria.ru/20220801/urfu-1805805907.html

https://ria.ru/20220913/covid-1815690466.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, международная космическая станция (мкс), тюмень, коронавирус в россии, коронавирус covid-19