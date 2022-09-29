https://ria.ru/20220929/tela-1820260801.html

Тела погибших беженцев под Харьковом не могут вывезти из-за обстрелов

Тела погибших беженцев под Харьковом не могут вывезти из-за обстрелов - РИА Новости, 29.09.2022

Тела погибших беженцев под Харьковом не могут вывезти из-за обстрелов

Тела беженцев, погибших в результате обстрела со стороны украинских силовиков эвакуирующейся колонны в Харьковской области, не могут вывезти экстренные службы... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T11:18

2022-09-29T11:18

2022-09-29T11:40

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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Тела беженцев, погибших в результате обстрела со стороны украинских силовиков эвакуирующейся колонны в Харьковской области, не могут вывезти экстренные службы ЛНР из-за постоянных обстрелов, заявил РИА Новости глава представительства республики в России Родион Мирошник.Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР заявили, что семь человек, в том числе двое детей получили ранения в результате обстрела колонны с беженцами в Харьковской области. По словам Мирошника, по предварительным данным, из-за обстрела колонны погибли порядка 30 человек, в том числе дети."Из-за постоянных атак со стороны ВСУ экстренные службы не могут вывезти тела с места трагедии", - сказал он агентству.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, харьков, киев