https://ria.ru/20220929/tela-1820260801.html
Тела погибших беженцев под Харьковом не могут вывезти из-за обстрелов
Тела погибших беженцев под Харьковом не могут вывезти из-за обстрелов - РИА Новости, 29.09.2022
Тела погибших беженцев под Харьковом не могут вывезти из-за обстрелов
Тела беженцев, погибших в результате обстрела со стороны украинских силовиков эвакуирующейся колонны в Харьковской области, не могут вывезти экстренные службы... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:18
2022-09-29T11:18
2022-09-29T11:40
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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Тела беженцев, погибших в результате обстрела со стороны украинских силовиков эвакуирующейся колонны в Харьковской области, не могут вывезти экстренные службы ЛНР из-за постоянных обстрелов, заявил РИА Новости глава представительства республики в России Родион Мирошник.Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР заявили, что семь человек, в том числе двое детей получили ранения в результате обстрела колонны с беженцами в Харьковской области. По словам Мирошника, по предварительным данным, из-за обстрела колонны погибли порядка 30 человек, в том числе дети."Из-за постоянных атак со стороны ВСУ экстренные службы не могут вывезти тела с места трагедии", - сказал он агентству.
https://ria.ru/20220928/donbass-1819841089.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, харьков, киев
11:18 29.09.2022 (обновлено: 11:40 29.09.2022)
Тела погибших беженцев под Харьковом не могут вывезти из-за обстрелов
Тела погибших в колонне беженцев под Харьковом не могут вывезти из-за обстрелов