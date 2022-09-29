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Тела погибших беженцев под Харьковом не могут вывезти из-за обстрелов - РИА Новости, 29.09.2022
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Тела погибших беженцев под Харьковом не могут вывезти из-за обстрелов
Тела погибших беженцев под Харьковом не могут вывезти из-за обстрелов - РИА Новости, 29.09.2022
Тела погибших беженцев под Харьковом не могут вывезти из-за обстрелов
Тела беженцев, погибших в результате обстрела со стороны украинских силовиков эвакуирующейся колонны в Харьковской области, не могут вывезти экстренные службы... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:18
2022-09-29T11:40
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киев
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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Тела беженцев, погибших в результате обстрела со стороны украинских силовиков эвакуирующейся колонны в Харьковской области, не могут вывезти экстренные службы ЛНР из-за постоянных обстрелов, заявил РИА Новости глава представительства республики в России Родион Мирошник.Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР заявили, что семь человек, в том числе двое детей получили ранения в результате обстрела колонны с беженцами в Харьковской области. По словам Мирошника, по предварительным данным, из-за обстрела колонны погибли порядка 30 человек, в том числе дети."Из-за постоянных атак со стороны ВСУ экстренные службы не могут вывезти тела с места трагедии", - сказал он агентству.
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в мире, харьков, киев
В мире, Харьков, Киев
11:18 29.09.2022 (обновлено: 11:40 29.09.2022)
 
Тела погибших беженцев под Харьковом не могут вывезти из-за обстрелов

Тела погибших в колонне беженцев под Харьковом не могут вывезти из-за обстрелов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Тела беженцев, погибших в результате обстрела со стороны украинских силовиков эвакуирующейся колонны в Харьковской области, не могут вывезти экстренные службы ЛНР из-за постоянных обстрелов, заявил РИА Новости глава представительства республики в России Родион Мирошник.
Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР заявили, что семь человек, в том числе двое детей получили ранения в результате обстрела колонны с беженцами в Харьковской области. По словам Мирошника, по предварительным данным, из-за обстрела колонны погибли порядка 30 человек, в том числе дети.
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"Из-за постоянных атак со стороны ВСУ экстренные службы не могут вывезти тела с места трагедии", - сказал он агентству.
 
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