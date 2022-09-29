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Белгородский оперштаб опроверг слухи об изъятии техники для нужд армии
Белгородский оперштаб опроверг слухи об изъятии техники для нужд армии - РИА Новости, 29.09.2022
Белгородский оперштаб опроверг слухи об изъятии техники для нужд армии
Распространяемый в соцсетях якобы приказ военного комиссариата Белгородской области о мобилизации и изъятии техники является фейком, сообщил оперативный штаб... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T23:43
2022-09-29T23:43
2022-09-29T23:43
белгородская область
россия
частичная мобилизация в россии
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БЕЛГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Распространяемый в соцсетях якобы приказ военного комиссариата Белгородской области о мобилизации и изъятии техники является фейком, сообщил оперативный штаб региона.В фальшивом приказе указано, что военкомат Белгородской области приказывает руководителям организаций всех форм собственности поставить исправную автотранспортную, строительную и другую технику для нужд армии.Оперштаб отмечает, что необходимо доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах органов власти.
https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820403069.html
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белгородская область, россия, частичная мобилизация в россии
Белгородская область, Россия, Частичная мобилизация в России
Белгородский оперштаб опроверг слухи об изъятии техники для нужд армии
Оперштаб Белгородской области назвал приказ об изъятии техники для нужд армии фейком