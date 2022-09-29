https://ria.ru/20220929/tekhnika-1820473952.html

Белгородский оперштаб опроверг слухи об изъятии техники для нужд армии

Белгородский оперштаб опроверг слухи об изъятии техники для нужд армии - РИА Новости, 29.09.2022

Белгородский оперштаб опроверг слухи об изъятии техники для нужд армии

Распространяемый в соцсетях якобы приказ военного комиссариата Белгородской области о мобилизации и изъятии техники является фейком, сообщил оперативный штаб... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T23:43

2022-09-29T23:43

2022-09-29T23:43

белгородская область

россия

частичная мобилизация в россии

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БЕЛГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Распространяемый в соцсетях якобы приказ военного комиссариата Белгородской области о мобилизации и изъятии техники является фейком, сообщил оперативный штаб региона.В фальшивом приказе указано, что военкомат Белгородской области приказывает руководителям организаций всех форм собственности поставить исправную автотранспортную, строительную и другую технику для нужд армии.Оперштаб отмечает, что необходимо доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах органов власти.

https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820403069.html

белгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, россия, частичная мобилизация в россии