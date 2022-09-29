https://ria.ru/20220929/tank-1820328604.html

Минобороны показало уничтожение украинского танка

Минобороны показало уничтожение украинского танка - РИА Новости, 29.09.2022

Минобороны показало уничтожение украинского танка

Российские морские пехотинцы Тихоокеанского флота на танке Т-80БВ уничтожили огнем практически в упор украинский танк, обнаруженный расчетом разведывательного... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T14:53

2022-09-29T14:53

2022-09-29T14:59

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

украина

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820330473_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_43d6d7c42fe29f93059a204d7f7eac28.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российские морские пехотинцы Тихоокеанского флота на танке Т-80БВ уничтожили огнем практически в упор украинский танк, обнаруженный расчетом разведывательного беспилотника, соответствующее видео опубликовало Минобороны России.На кадрах с беспилотника - маневрирующий танк в лесополосе, где, вероятно, украинский экипаж рассчитывал скрыть свою машину. В то же время к краю лесополосы со стороны поля прорывается пара российских танков, экипаж первого из них обнаруживает противника и прямой наводкой с дистанции в несколько десятков метров с первого выстрела уничтожает танк."Расчетами беспилотных летательных аппаратов, работающих в тесном взаимодействии с морскими пехотинцами, были обнаружены танки ВСУ, которые передвигались в лесополосе. Противника незамедлительно атаковали два танка Т-80БВ и боевые машины пехоты БМП-3 морской пехоты Тихоокеанского флота. В ходе боестолкновения российский танк прямой наводкой поразил украинскую боевую машину", - уточнили в российском военном ведомстве.

https://ria.ru/20220928/vdv-1819966088.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение украинского танка морпехами. Кадры Минобороны РФ Российские морские пехотинцы Тихоокеанского флота на танке Т-80БВ уничтожили огнем практически в упор украинский танк, обнаруженный расчетом разведывательного беспилотника, соответствующее видео опубликовало Минобороны России. 2022-09-29T14:53 true PT0M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

вооруженные силы украины, россия, украина, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)