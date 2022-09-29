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Минобороны показало уничтожение украинского танка - РИА Новости, 29.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/tank-1820328604.html
Минобороны показало уничтожение украинского танка
Минобороны показало уничтожение украинского танка - РИА Новости, 29.09.2022
Минобороны показало уничтожение украинского танка
Российские морские пехотинцы Тихоокеанского флота на танке Т-80БВ уничтожили огнем практически в упор украинский танк, обнаруженный расчетом разведывательного... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T14:53
2022-09-29T14:59
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
украина
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российские морские пехотинцы Тихоокеанского флота на танке Т-80БВ уничтожили огнем практически в упор украинский танк, обнаруженный расчетом разведывательного беспилотника, соответствующее видео опубликовало Минобороны России.На кадрах с беспилотника - маневрирующий танк в лесополосе, где, вероятно, украинский экипаж рассчитывал скрыть свою машину. В то же время к краю лесополосы со стороны поля прорывается пара российских танков, экипаж первого из них обнаруживает противника и прямой наводкой с дистанции в несколько десятков метров с первого выстрела уничтожает танк."Расчетами беспилотных летательных аппаратов, работающих в тесном взаимодействии с морскими пехотинцами, были обнаружены танки ВСУ, которые передвигались в лесополосе. Противника незамедлительно атаковали два танка Т-80БВ и боевые машины пехоты БМП-3 морской пехоты Тихоокеанского флота. В ходе боестолкновения российский танк прямой наводкой поразил украинскую боевую машину", - уточнили в российском военном ведомстве.
https://ria.ru/20220928/vdv-1819966088.html
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Уничтожение украинского танка морпехами. Кадры Минобороны РФ
Российские морские пехотинцы Тихоокеанского флота на танке Т-80БВ уничтожили огнем практически в упор украинский танк, обнаруженный расчетом разведывательного беспилотника, соответствующее видео опубликовало Минобороны России.
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вооруженные силы украины, россия, украина, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:53 29.09.2022 (обновлено: 14:59 29.09.2022)
 
Минобороны показало уничтожение украинского танка

Минобороны показало уничтожение практически в упор украинского танка морпехами

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российские морские пехотинцы Тихоокеанского флота на танке Т-80БВ уничтожили огнем практически в упор украинский танк, обнаруженный расчетом разведывательного беспилотника, соответствующее видео опубликовало Минобороны России.
На кадрах с беспилотника - маневрирующий танк в лесополосе, где, вероятно, украинский экипаж рассчитывал скрыть свою машину. В то же время к краю лесополосы со стороны поля прорывается пара российских танков, экипаж первого из них обнаруживает противника и прямой наводкой с дистанции в несколько десятков метров с первого выстрела уничтожает танк.
"Расчетами беспилотных летательных аппаратов, работающих в тесном взаимодействии с морскими пехотинцами, были обнаружены танки ВСУ, которые передвигались в лесополосе. Противника незамедлительно атаковали два танка Т-80БВ и боевые машины пехоты БМП-3 морской пехоты Тихоокеанского флота. В ходе боестолкновения российский танк прямой наводкой поразил украинскую боевую машину", - уточнили в российском военном ведомстве.
Подразделения ВДВ уничтожили позиции украинских военных. Кадры Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 07:27Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало, как подразделения ВДВ уничтожили позиции ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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