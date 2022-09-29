https://ria.ru/20220929/svyaz-1820256294.html

Странам Европы грозит отключение мобильной связи, сообщили СМИ

Странам Европы грозит отключение мобильной связи, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.09.2022

Странам Европы грозит отключение мобильной связи, сообщили СМИ

Страны Европы могут зимой столкнуться с отключением мобильной связи на фоне энергетического кризиса, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T10:52

2022-09-29T10:52

2022-09-29T15:36

владимир путин

европа

россия

париж

ericsson

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости/Прайм. Страны Европы могут зимой столкнуться с отключением мобильной связи на фоне энергетического кризиса, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники."Мобильные телефоны по всей Европе могут отключиться этой зимой, если ограничение потребления энергии или его нормирование затронет части мобильных сетей по всему региону", — говорится в сообщении агентства.Операторы связи работают с правительствами, чтобы удостовериться, что у властей есть план по обеспечению оказания критически важных услуг. Согласно источникам, некоторые компании, в частности Nokia и Ericsson, сотрудничают с операторами, чтобы смягчить воздействие возможного дефицита энергии.По данным агентства, в странах Европы, "привыкших к бесперебойному питанию в течение десятилетий", недостаточно резервных систем, которые помогли бы справиться с массовым отключением электроэнергии."Мы, возможно, несколько избалованы в значительных частях Европы, где электричество подается стабильно. <...> Инвестиции в области хранения энергии, возможно, были меньше, чем в некоторых других странах", — приводит Рейтер слова президента Французской федерации операторов связи Лизы Беллуло. По ее словам, Париж, например, не сможет обеспечить новыми батареями все антенны страны.Европейские страны и США после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов, однако из-за этого столкнулись с рекордной инфляцией и ростом цен на топливо. Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которого — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220927/krizis-1819509129.html

https://ria.ru/20220912/krizis-1816029594.html

европа

россия

париж

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, европа, россия, париж, ericsson