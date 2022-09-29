Рейтинг@Mail.ru
Странам Европы грозит отключение мобильной связи, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220929/svyaz-1820256294.html
Странам Европы грозит отключение мобильной связи, сообщили СМИ
Странам Европы грозит отключение мобильной связи, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.09.2022
Странам Европы грозит отключение мобильной связи, сообщили СМИ
Страны Европы могут зимой столкнуться с отключением мобильной связи на фоне энергетического кризиса, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T10:52
2022-09-29T15:36
владимир путин
европа
россия
париж
ericsson
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812070152_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_9be2cb044577f9e83d57abd2c2309af3.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости/Прайм. Страны Европы могут зимой столкнуться с отключением мобильной связи на фоне энергетического кризиса, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники."Мобильные телефоны по всей Европе могут отключиться этой зимой, если ограничение потребления энергии или его нормирование затронет части мобильных сетей по всему региону", — говорится в сообщении агентства.Операторы связи работают с правительствами, чтобы удостовериться, что у властей есть план по обеспечению оказания критически важных услуг. Согласно источникам, некоторые компании, в частности Nokia и Ericsson, сотрудничают с операторами, чтобы смягчить воздействие возможного дефицита энергии.По данным агентства, в странах Европы, "привыкших к бесперебойному питанию в течение десятилетий", недостаточно резервных систем, которые помогли бы справиться с массовым отключением электроэнергии."Мы, возможно, несколько избалованы в значительных частях Европы, где электричество подается стабильно. &lt;...&gt; Инвестиции в области хранения энергии, возможно, были меньше, чем в некоторых других странах", — приводит Рейтер слова президента Французской федерации операторов связи Лизы Беллуло. По ее словам, Париж, например, не сможет обеспечить новыми батареями все антенны страны.Европейские страны и США после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов, однако из-за этого столкнулись с рекордной инфляцией и ростом цен на топливо. Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которого — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220927/krizis-1819509129.html
https://ria.ru/20220912/krizis-1816029594.html
европа
россия
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812070152_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_febac3cbfcb2091e37047b8d78d0fab1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, европа, россия, париж, ericsson
Владимир Путин, Европа, Россия, Париж, Ericsson
10:52 29.09.2022 (обновлено: 15:36 29.09.2022)
 
Странам Европы грозит отключение мобильной связи, сообщили СМИ

Рейтер: ЕС грозит отключение мобильной связи на фоне энергетического кризиса

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкНовая вышка мобильной связи стандарте LTE
Новая вышка мобильной связи стандарте LTE - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Новая вышка мобильной связи стандарте LTE. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости/Прайм. Страны Европы могут зимой столкнуться с отключением мобильной связи на фоне энергетического кризиса, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Мобильные телефоны по всей Европе могут отключиться этой зимой, если ограничение потребления энергии или его нормирование затронет части мобильных сетей по всему региону", — говорится в сообщении агентства.
Покупатель выбирает хлеб в булочной в Париже - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 08:00
ЕС грозят хлебные бунты. Кто наживается на кризисе в Европе
Операторы связи работают с правительствами, чтобы удостовериться, что у властей есть план по обеспечению оказания критически важных услуг. Согласно источникам, некоторые компании, в частности Nokia и Ericsson, сотрудничают с операторами, чтобы смягчить воздействие возможного дефицита энергии.
По данным агентства, в странах Европы, "привыкших к бесперебойному питанию в течение десятилетий", недостаточно резервных систем, которые помогли бы справиться с массовым отключением электроэнергии.
"Мы, возможно, несколько избалованы в значительных частях Европы, где электричество подается стабильно. <...> Инвестиции в области хранения энергии, возможно, были меньше, чем в некоторых других странах", — приводит Рейтер слова президента Французской федерации операторов связи Лизы Беллуло.
По ее словам, Париж, например, не сможет обеспечить новыми батареями все антенны страны.
Европейские страны и США после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов, однако из-за этого столкнулись с рекордной инфляцией и ростом цен на топливо. Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которого — ухудшить жизнь миллионов людей.
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 08:00
Закат Европы грозит всему миру
 
Владимир ПутинЕвропаРоссияПарижEricsson
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала