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Косачев: Россия может обратиться в суд ООН из-за ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 29.09.2022
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Косачев: Россия может обратиться в суд ООН из-за ЧП на "Северных потоках"
Косачев: Россия может обратиться в суд ООН из-за ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 29.09.2022
Косачев: Россия может обратиться в суд ООН из-за ЧП на "Северных потоках"
Россия в связи с авариями на газопроводах "Северный поток" может обратиться в Международный Суд ООН или Международный трибунал по морскому праву для защиты... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T18:57
2022-09-29T18:59
северный поток — 2
северный поток
совет федерации рф
оон
швеция
дания
россия
константин косачев
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Россия в связи с авариями на газопроводах "Северный поток" может обратиться в Международный Суд ООН или Международный трибунал по морскому праву для защиты своих интересов, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Поскольку инцидент произошел в море, то в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года для защиты своих законных интересов Россия может прибегнуть к различным процедурам (статья 287), вплоть до обращения в Международный Суд ООН или Международный трибунал по морскому праву", - написал политик в своем Telegram-канале.Косачев также отметил, что Конвенция ООН по морскому праву 1982 года исходит из того, что прибрежное государство обязано принимать меры для защиты кабелей и трубопроводов. "По имеющейся информации, две пробоины возникли в исключительной экономической зоне Швеции, еще две - в исключительной экономической зоне Дании. Таким образом, местом совершения деликта (правонарушения – ред.) являются воды Швеции и Дании", - подчеркнул он.По словам сенатора, для целей Конвенции "эти государства являются прибрежными, следовательно, соответствующие участки прохождения трубопроводов - зона ответственности Швеции и Дании, которые были обязаны обеспечивать защиту данных участков трубопроводов".Кроме того, политик уточнил, что Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, которая применяется ко всем международным трубопроводам, налагает на стороны обязанность взаимного информирования и консультирования.По его словам, из приведенных конвенций следует три вывода. В частности, Швеция и Дания должны представить мировому сообществу всю имеющуюся у них информацию относительно произошедшего инцидента.Также, все заинтересованные государства обязаны сотрудничать, проводить консультации и обмен информацией, в том числе с Россией, добавил он. "России и российским компаниям причинен значительный экономический ущерб. Морской среде Балтийского моря причинен экологический вред. Все это порождает вопросы международной ответственности и возмещения причиненных убытков виновной стороной", - подчеркнул законодатель.В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
https://ria.ru/20220929/nato-1820341399.html
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северный поток — 2, северный поток, совет федерации рф, оон, швеция, дания, россия, константин косачев, в мире, авария на "северных потоках"
Северный поток — 2, Северный поток, Совет Федерации РФ, ООН, Швеция, Дания, Россия, Константин Косачев, В мире, Авария на "Северных потоках"
18:57 29.09.2022 (обновлено: 18:59 29.09.2022)
 
Косачев: Россия может обратиться в суд ООН из-за ЧП на "Северных потоках"

Косачев допустил, что Россия может обратиться в суд ООН из-за аварий на "Северных потоках"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВид на здание Международного суда ООН в Гааге
Вид на здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Россия в связи с авариями на газопроводах "Северный поток" может обратиться в Международный Суд ООН или Международный трибунал по морскому праву для защиты своих интересов, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Поскольку инцидент произошел в море, то в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года для защиты своих законных интересов Россия может прибегнуть к различным процедурам (статья 287), вплоть до обращения в Международный Суд ООН или Международный трибунал по морскому праву", - написал политик в своем Telegram-канале.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
15:29
НАТО в июле проводила учения в зоне ЧП на "Северных потоках", заявили в МИД
Косачев также отметил, что Конвенция ООН по морскому праву 1982 года исходит из того, что прибрежное государство обязано принимать меры для защиты кабелей и трубопроводов. "По имеющейся информации, две пробоины возникли в исключительной экономической зоне Швеции, еще две - в исключительной экономической зоне Дании. Таким образом, местом совершения деликта (правонарушения – ред.) являются воды Швеции и Дании", - подчеркнул он.
По словам сенатора, для целей Конвенции "эти государства являются прибрежными, следовательно, соответствующие участки прохождения трубопроводов - зона ответственности Швеции и Дании, которые были обязаны обеспечивать защиту данных участков трубопроводов".
Кроме того, политик уточнил, что Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, которая применяется ко всем международным трубопроводам, налагает на стороны обязанность взаимного информирования и консультирования.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 1 - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
16:12
Выход газа из "Северного потока" завершится в понедельник
По его словам, из приведенных конвенций следует три вывода. В частности, Швеция и Дания должны представить мировому сообществу всю имеющуюся у них информацию относительно произошедшего инцидента.
Также, все заинтересованные государства обязаны сотрудничать, проводить консультации и обмен информацией, в том числе с Россией, добавил он. "России и российским компаниям причинен значительный экономический ущерб. Морской среде Балтийского моря причинен экологический вред. Все это порождает вопросы международной ответственности и возмещения причиненных убытков виновной стороной", - подчеркнул законодатель.
В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
13:41
Песков допустил причастность некого государства к ЧП на "Северных потоках"
 
Северный поток — 2Северный потокСовет Федерации РФООНШвецияДанияРоссияКонстантин КосачевВ миреАвария на "Северных потоках"
 
 
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