https://ria.ru/20220929/sud-1820431302.html

Косачев: Россия может обратиться в суд ООН из-за ЧП на "Северных потоках"

Косачев: Россия может обратиться в суд ООН из-за ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 29.09.2022

Косачев: Россия может обратиться в суд ООН из-за ЧП на "Северных потоках"

Россия в связи с авариями на газопроводах "Северный поток" может обратиться в Международный Суд ООН или Международный трибунал по морскому праву для защиты... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T18:57

2022-09-29T18:57

2022-09-29T18:59

северный поток — 2

северный поток

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Россия в связи с авариями на газопроводах "Северный поток" может обратиться в Международный Суд ООН или Международный трибунал по морскому праву для защиты своих интересов, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Поскольку инцидент произошел в море, то в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года для защиты своих законных интересов Россия может прибегнуть к различным процедурам (статья 287), вплоть до обращения в Международный Суд ООН или Международный трибунал по морскому праву", - написал политик в своем Telegram-канале.Косачев также отметил, что Конвенция ООН по морскому праву 1982 года исходит из того, что прибрежное государство обязано принимать меры для защиты кабелей и трубопроводов. "По имеющейся информации, две пробоины возникли в исключительной экономической зоне Швеции, еще две - в исключительной экономической зоне Дании. Таким образом, местом совершения деликта (правонарушения – ред.) являются воды Швеции и Дании", - подчеркнул он.По словам сенатора, для целей Конвенции "эти государства являются прибрежными, следовательно, соответствующие участки прохождения трубопроводов - зона ответственности Швеции и Дании, которые были обязаны обеспечивать защиту данных участков трубопроводов".Кроме того, политик уточнил, что Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, которая применяется ко всем международным трубопроводам, налагает на стороны обязанность взаимного информирования и консультирования.По его словам, из приведенных конвенций следует три вывода. В частности, Швеция и Дания должны представить мировому сообществу всю имеющуюся у них информацию относительно произошедшего инцидента.Также, все заинтересованные государства обязаны сотрудничать, проводить консультации и обмен информацией, в том числе с Россией, добавил он. "России и российским компаниям причинен значительный экономический ущерб. Морской среде Балтийского моря причинен экологический вред. Все это порождает вопросы международной ответственности и возмещения причиненных убытков виновной стороной", - подчеркнул законодатель.В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.

https://ria.ru/20220929/nato-1820341399.html

https://ria.ru/20220929/gaz-1820356897.html

https://ria.ru/20220929/potok-1820309621.html

швеция

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