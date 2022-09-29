18:57 29.09.2022 (обновлено: 18:59 29.09.2022)
Косачев: Россия может обратиться в суд ООН из-за ЧП на "Северных потоках"
Косачев допустил, что Россия может обратиться в суд ООН из-за аварий на "Северных потоках"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВид на здание Международного суда ООН в Гааге
Вид на здание Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Россия в связи с авариями на газопроводах "Северный поток" может обратиться в Международный Суд ООН или Международный трибунал по морскому праву для защиты своих интересов, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Поскольку инцидент произошел в море, то в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года для защиты своих законных интересов Россия может прибегнуть к различным процедурам (статья 287), вплоть до обращения в Международный Суд ООН или Международный трибунал по морскому праву", - написал политик в своем Telegram-канале.
Косачев также отметил, что Конвенция ООН по морскому праву 1982 года исходит из того, что прибрежное государство обязано принимать меры для защиты кабелей и трубопроводов. "По имеющейся информации, две пробоины возникли в исключительной экономической зоне Швеции, еще две - в исключительной экономической зоне Дании. Таким образом, местом совершения деликта (правонарушения – ред.) являются воды Швеции и Дании", - подчеркнул он.
По словам сенатора, для целей Конвенции "эти государства являются прибрежными, следовательно, соответствующие участки прохождения трубопроводов - зона ответственности Швеции и Дании, которые были обязаны обеспечивать защиту данных участков трубопроводов".
Кроме того, политик уточнил, что Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, которая применяется ко всем международным трубопроводам, налагает на стороны обязанность взаимного информирования и консультирования.
По его словам, из приведенных конвенций следует три вывода. В частности, Швеция и Дания должны представить мировому сообществу всю имеющуюся у них информацию относительно произошедшего инцидента.
Также, все заинтересованные государства обязаны сотрудничать, проводить консультации и обмен информацией, в том числе с Россией, добавил он. "России и российским компаниям причинен значительный экономический ущерб. Морской среде Балтийского моря причинен экологический вред. Все это порождает вопросы международной ответственности и возмещения причиненных убытков виновной стороной", - подчеркнул законодатель.
В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.