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В калифорнийской школе произошла стрельба - РИА Новости, 29.09.2022
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В калифорнийской школе произошла стрельба
В калифорнийской школе произошла стрельба - РИА Новости, 29.09.2022
В калифорнийской школе произошла стрельба
До пяти человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в среду днем в американском Окленде (штат Калифорния), сообщает местное телевидение. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T00:25
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калифорния
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ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. До пяти человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в среду днем в американском Окленде (штат Калифорния), сообщает местное телевидение.Согласно его информации, при стрельбе пострадали "от трех до пяти человек", все они доставлены в близлежащие медучреждения. Во время происшествия школа была блокирована, сейчас же из учебного заведения проводится эвакуация учащихся.Полиция полагает, что стрельбу могли устроить три человека. Правоохранители ведут розыск подозреваемых.
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в мире, окленд, калифорния
В мире, Окленд, Калифорния
00:25 29.09.2022 (обновлено: 00:28 29.09.2022)
 
В калифорнийской школе произошла стрельба

В американском Окленде произошла стрельба в школе, полиция ведет розыск подозреваемых

© AP Photo / ALEX BIERENS DE HAANПолиция, США
Полиция, США - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© AP Photo / ALEX BIERENS DE HAAN
Полиция, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. До пяти человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в среду днем в американском Окленде (штат Калифорния), сообщает местное телевидение.
Согласно его информации, при стрельбе пострадали "от трех до пяти человек", все они доставлены в близлежащие медучреждения. Во время происшествия школа была блокирована, сейчас же из учебного заведения проводится эвакуация учащихся.
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 14:43
В США три человека пострадали при стрельбе рядом с парком развлечений
Полиция полагает, что стрельбу могли устроить три человека. Правоохранители ведут розыск подозреваемых.
 
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