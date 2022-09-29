https://ria.ru/20220929/strelba-1820214879.html

В калифорнийской школе произошла стрельба

В калифорнийской школе произошла стрельба - РИА Новости, 29.09.2022

В калифорнийской школе произошла стрельба

До пяти человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в среду днем в американском Окленде (штат Калифорния), сообщает местное телевидение. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T00:25

2022-09-29T00:25

2022-09-29T00:28

в мире

окленд

калифорния

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0f/1768037315_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a6e7b07e1440a496753cb7bd060777a2.jpg

ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. До пяти человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в среду днем в американском Окленде (штат Калифорния), сообщает местное телевидение.Согласно его информации, при стрельбе пострадали "от трех до пяти человек", все они доставлены в близлежащие медучреждения. Во время происшествия школа была блокирована, сейчас же из учебного заведения проводится эвакуация учащихся.Полиция полагает, что стрельбу могли устроить три человека. Правоохранители ведут розыск подозреваемых.

https://ria.ru/20220815/strelba-1809722945.html

окленд

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, окленд, калифорния