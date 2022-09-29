https://ria.ru/20220929/strelba-1820214879.html
В калифорнийской школе произошла стрельба
В калифорнийской школе произошла стрельба - РИА Новости, 29.09.2022
В калифорнийской школе произошла стрельба
До пяти человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в среду днем в американском Окленде (штат Калифорния), сообщает местное телевидение. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T00:25
2022-09-29T00:25
2022-09-29T00:28
в мире
окленд
калифорния
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ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. До пяти человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в среду днем в американском Окленде (штат Калифорния), сообщает местное телевидение.Согласно его информации, при стрельбе пострадали "от трех до пяти человек", все они доставлены в близлежащие медучреждения. Во время происшествия школа была блокирована, сейчас же из учебного заведения проводится эвакуация учащихся.Полиция полагает, что стрельбу могли устроить три человека. Правоохранители ведут розыск подозреваемых.
https://ria.ru/20220815/strelba-1809722945.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, окленд, калифорния
В мире, Окленд, Калифорния
00:25 29.09.2022 (обновлено: 00:28 29.09.2022)
В калифорнийской школе произошла стрельба
В американском Окленде произошла стрельба в школе, полиция ведет розыск подозреваемых