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В МИД прокомментировали заявления США о ситуации с "Северными потоками"

В МИД прокомментировали заявления США о ситуации с "Северными потоками" - РИА Новости, 29.09.2022

В МИД прокомментировали заявления США о ситуации с "Северными потоками"

США нужно объясниться и признаться в ситуации вокруг инцидентов с "Северными потоками", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T15:15

2022-09-29T15:15

2022-09-29T15:35

северный поток

россия

сша

в мире

авария на "северных потоках"

мария захарова

дания

министерство обороны сша

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. США нужно объясниться и признаться в ситуации вокруг инцидентов с "Северными потоками", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сейчас США устами представителя Пентагона уже заявили, что не имеют никакого отношения к происшествию. Но, мы же знаем, как они умеют делать", - сказала Захарова на брифинге МИД РФ."Да и вообще, у меня тогда вопрос. Получается, Пентагон опровергает обещание своего президента? В любом случае, США надо объясниться и все-таки признаться", - добавила она.В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против газопровода "Северный поток" назначено на 22.00 мск пятницы.

https://ria.ru/20220929/nato-1820341399.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

северный поток, россия, сша, в мире, авария на "северных потоках", мария захарова, дания, министерство обороны сша, siemens, оон, северный поток — 2