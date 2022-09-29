https://ria.ru/20220929/spetsoperatsiya-1820303755.html

Ульяновский депутат, пошедший добровольцем на Украину, получил контузию

Ульяновский депутат, пошедший добровольцем на Украину, получил контузию - РИА Новости, 29.09.2022

Ульяновский депутат, пошедший добровольцем на Украину, получил контузию

Депутат Ульяновской гордумы Владимир Ожогин, который месяц назад отправился добровольцем в зону спецоперации на Украине, находится в госпитале с контузией и... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T13:31

2022-09-29T13:31

2022-09-29T13:31

специальная военная операция на украине

общество

здоровье - общество

украина

россия

ульяновск

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САМАРА, 29 сен – РИА Новости. Депутат Ульяновской гордумы Владимир Ожогин, который месяц назад отправился добровольцем в зону спецоперации на Украине, находится в госпитале с контузией и воспалением легких, сообщила его пресс-служба."Хочу сообщить, что Владимир Ожогин после длительного молчания вышел на связь. Позапрошлой ночью его вывезли с передовой в госпиталь с контузией и воспалением легких. Говорит, что полмесяца спали только в окопах, но главное, что он жив", - сообщает пресс-служба депутата в Telegram-канале. Уточняется, что в настоящее время Ожогин проходит лечение в одном из прифронтовых госпиталей, его жизни ничего не угрожает. "Настрой у него боевой, после лечения готов пойти продолжать служить родине, службу должен закончить в декабре", - добавляется в сообщении.В пресс-службе депутата также выразили благодарность главе Ульяновска Дмитрию Вавилину и коллегам из гордумы, по просьбе которых Ожогина разыскали в госпитале и передали ему необходимые вещи и лекарства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220925/spetsoperatsiya-1819278131.html

https://ria.ru/20220924/mobilizatsiya-1819211549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, украина, россия, ульяновск, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр