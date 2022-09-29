https://ria.ru/20220929/sng-1820401542.html

Ситуация на границах стран СНГ требует повышенного внимания, заявил Путин

Ситуация на границах стран СНГ требует повышенного внимания, заявил Путин - РИА Новости, 29.09.2022

Ситуация на границах стран СНГ требует повышенного внимания, заявил Путин

Ситуация на границах стран СНГ требует повышенного внимания, там формируются многие общие угрозы, способные негативно повлиять на положение стран, заявил... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T17:38

2022-09-29T17:38

2022-09-29T17:56

снг

в мире

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817410194_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_f4f593884f7db343be875ef549fb2266.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Ситуация на границах стран СНГ требует повышенного внимания, там формируются многие общие угрозы, способные негативно повлиять на положение стран, заявил президент России Владимир Путин."Повышенного внимания требует и ситуация на границах СНГ. Именно там формируются многие общие угрозы безопасности, которые, если своевременно их не купировать, могут негативно повлиять на положение в наших странах", - сказал Путин в ходе общения с главами разведок стран СНГ.

https://ria.ru/20220929/putin-1820412576.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

снг, в мире, владимир путин