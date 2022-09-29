https://ria.ru/20220929/sng-1820401542.html
Ситуация на границах стран СНГ требует повышенного внимания, заявил Путин
Ситуация на границах стран СНГ требует повышенного внимания, заявил Путин - РИА Новости, 29.09.2022
Ситуация на границах стран СНГ требует повышенного внимания, заявил Путин
Ситуация на границах стран СНГ требует повышенного внимания, там формируются многие общие угрозы, способные негативно повлиять на положение стран, заявил... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:38
2022-09-29T17:38
2022-09-29T17:56
снг
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Ситуация на границах стран СНГ требует повышенного внимания, там формируются многие общие угрозы, способные негативно повлиять на положение стран, заявил президент России Владимир Путин."Повышенного внимания требует и ситуация на границах СНГ. Именно там формируются многие общие угрозы безопасности, которые, если своевременно их не купировать, могут негативно повлиять на положение в наших странах", - сказал Путин в ходе общения с главами разведок стран СНГ.
https://ria.ru/20220929/putin-1820412576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, в мире, владимир путин
СНГ, В мире, Владимир Путин
17:38 29.09.2022 (обновлено: 17:56 29.09.2022)
Ситуация на границах стран СНГ требует повышенного внимания, заявил Путин
Путин: cитуация на границах стран СНГ требует повышенного внимания