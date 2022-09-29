Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на границах стран СНГ требует повышенного внимания, заявил Путин - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220929/sng-1820401542.html
Ситуация на границах стран СНГ требует повышенного внимания, заявил Путин
Ситуация на границах стран СНГ требует повышенного внимания, заявил Путин - РИА Новости, 29.09.2022
Ситуация на границах стран СНГ требует повышенного внимания, заявил Путин
Ситуация на границах стран СНГ требует повышенного внимания, там формируются многие общие угрозы, способные негативно повлиять на положение стран, заявил... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:38
2022-09-29T17:56
снг
в мире
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817410194_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_f4f593884f7db343be875ef549fb2266.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Ситуация на границах стран СНГ требует повышенного внимания, там формируются многие общие угрозы, способные негативно повлиять на положение стран, заявил президент России Владимир Путин."Повышенного внимания требует и ситуация на границах СНГ. Именно там формируются многие общие угрозы безопасности, которые, если своевременно их не купировать, могут негативно повлиять на положение в наших странах", - сказал Путин в ходе общения с главами разведок стран СНГ.
https://ria.ru/20220929/putin-1820412576.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817407727_0:0:2888:2166_1920x0_80_0_0_9a22cc4b463d219bf19ff43ccb978182.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
снг, в мире, владимир путин
СНГ, В мире, Владимир Путин
17:38 29.09.2022 (обновлено: 17:56 29.09.2022)
 
Ситуация на границах стран СНГ требует повышенного внимания, заявил Путин

Путин: cитуация на границах стран СНГ требует повышенного внимания

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Ситуация на границах стран СНГ требует повышенного внимания, там формируются многие общие угрозы, способные негативно повлиять на положение стран, заявил президент России Владимир Путин.
"Повышенного внимания требует и ситуация на границах СНГ. Именно там формируются многие общие угрозы безопасности, которые, если своевременно их не купировать, могут негативно повлиять на положение в наших странах", - сказал Путин в ходе общения с главами разведок стран СНГ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
17:52
Путин объяснил видеоформат встречи с главами разведок стран СНГ
 
СНГВ миреВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала