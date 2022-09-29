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Запад пытается развязать кровавую бойню в СНГ, заявил Путин - РИА Новости, 29.09.2022
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Запад пытается развязать кровавую бойню в СНГ, заявил Путин
Запад пытается развязать кровавую бойню в СНГ, заявил Путин - РИА Новости, 29.09.2022
Запад пытается развязать кровавую бойню в СНГ, заявил Путин
Страны Запада пытаются спровоцировать конфликты на территории СНГ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями служб безопасности и... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:35
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в мире
снг
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Страны Запада пытаются спровоцировать конфликты на территории СНГ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями служб безопасности и разведки стран Содружества Независимых Государств."Следуя своим целям, наши геополитические противники, наши оппоненты, как мы еще совсем недавно говорили, готовы подставить под удар всех, кого угодно, любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, спровоцировать цветную революцию и развязать кровавую бойню. Все это мы уже не раз видели", — подчеркнул он.По словам российского лидера, это делается для того, чтобы предотвратить формирование более справедливого мироустройства: Запад пытается разжечь застарелые конфликты, создавая новые проблемы и кризисы."Однополярная гегемония неумолимо рушится. Это объективная реальность, с которой Запад категорически не желает мириться. Ну и все из этого вытекающее мы видим", — объяснил глава государства.При этом Путин подчеркнул, что внешняя безопасность и внутренняя стабильность — ключевые условия для поступательного развития государств региона. Он призвал анализировать риски для безопасности стран — членов СНГ и усиливать взаимную поддержку.
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"На Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ" – Путин
"На Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ" – Путин
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в мире, снг, владимир путин, россия
В мире, СНГ, Владимир Путин, Россия
17:35 29.09.2022 (обновлено: 19:01 29.09.2022)
 
Запад пытается развязать кровавую бойню в СНГ, заявил Путин

Путин: Запад пытается привести в действие сценарии разжигания конфликтов на территории СНГ

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Страны Запада пытаются спровоцировать конфликты на территории СНГ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями служб безопасности и разведки стран Содружества Независимых Государств.
"Следуя своим целям, наши геополитические противники, наши оппоненты, как мы еще совсем недавно говорили, готовы подставить под удар всех, кого угодно, любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, спровоцировать цветную революцию и развязать кровавую бойню. Все это мы уже не раз видели", — подчеркнул он.
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По словам российского лидера, это делается для того, чтобы предотвратить формирование более справедливого мироустройства: Запад пытается разжечь застарелые конфликты, создавая новые проблемы и кризисы.
"Однополярная гегемония неумолимо рушится. Это объективная реальность, с которой Запад категорически не желает мириться. Ну и все из этого вытекающее мы видим", — объяснил глава государства.
При этом Путин подчеркнул, что внешняя безопасность и внутренняя стабильность — ключевые условия для поступательного развития государств региона. Он призвал анализировать риски для безопасности стран — членов СНГ и усиливать взаимную поддержку.
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