https://ria.ru/20220929/sng-1820399381.html

Запад пытается развязать кровавую бойню в СНГ, заявил Путин

Запад пытается развязать кровавую бойню в СНГ, заявил Путин - РИА Новости, 29.09.2022

Запад пытается развязать кровавую бойню в СНГ, заявил Путин

Страны Запада пытаются спровоцировать конфликты на территории СНГ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями служб безопасности и... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T17:35

2022-09-29T17:35

2022-09-29T19:01

в мире

снг

владимир путин

россия

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Страны Запада пытаются спровоцировать конфликты на территории СНГ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями служб безопасности и разведки стран Содружества Независимых Государств."Следуя своим целям, наши геополитические противники, наши оппоненты, как мы еще совсем недавно говорили, готовы подставить под удар всех, кого угодно, любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, спровоцировать цветную революцию и развязать кровавую бойню. Все это мы уже не раз видели", — подчеркнул он.По словам российского лидера, это делается для того, чтобы предотвратить формирование более справедливого мироустройства: Запад пытается разжечь застарелые конфликты, создавая новые проблемы и кризисы."Однополярная гегемония неумолимо рушится. Это объективная реальность, с которой Запад категорически не желает мириться. Ну и все из этого вытекающее мы видим", — объяснил глава государства.При этом Путин подчеркнул, что внешняя безопасность и внутренняя стабильность — ключевые условия для поступательного развития государств региона. Он призвал анализировать риски для безопасности стран — членов СНГ и усиливать взаимную поддержку.

https://ria.ru/20220929/demokratiya-1820163713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"На Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ" – Путин "На Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ" – Путин 2022-09-29T17:35 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, снг, владимир путин, россия