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Путин призвал страны СНГ усиливать взаимную поддержку - РИА Новости, 29.09.2022
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Путин призвал страны СНГ усиливать взаимную поддержку
Путин призвал страны СНГ усиливать взаимную поддержку - РИА Новости, 29.09.2022
Путин призвал страны СНГ усиливать взаимную поддержку
Странам СНГ надо постоянно усиливать взаимную поддержку, чтобы поставить прочный заслон существующим и потенциальным вызовам, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:34
2022-09-29T17:51
снг
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Странам СНГ надо постоянно усиливать взаимную поддержку, чтобы поставить прочный заслон существующим и потенциальным вызовам, заявил президент РФ Владимир Путин."Чтобы поставить по-настоящему прочный заслон существующим и потенциальным вызовам, страны СНГ должны действовать четко и слаженно, постоянно усиливать взаимную поддержку. Только так мы и сможем отстоять свои интересы на мировой арене, дать отпор недоброжелателям", - сказал Путин в ходе общения с главами разведок стран СНГ.
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снг, россия, владимир путин, политика
СНГ, Россия, Владимир Путин, Политика
17:34 29.09.2022 (обновлено: 17:51 29.09.2022)
 
Путин призвал страны СНГ усиливать взаимную поддержку

Президент Путин заявил, что странам СНГ надо постоянно усиливать взаимную поддержку

© Фото : МПА СНГФлаги государств СНГ
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Фото : МПА СНГ
Флаги государств СНГ . Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Странам СНГ надо постоянно усиливать взаимную поддержку, чтобы поставить прочный заслон существующим и потенциальным вызовам, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Чтобы поставить по-настоящему прочный заслон существующим и потенциальным вызовам, страны СНГ должны действовать четко и слаженно, постоянно усиливать взаимную поддержку. Только так мы и сможем отстоять свои интересы на мировой арене, дать отпор недоброжелателям", - сказал Путин в ходе общения с главами разведок стран СНГ.
На Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ – Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
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