https://ria.ru/20220929/sng-1820398923.html
Путин призвал страны СНГ усиливать взаимную поддержку
Путин призвал страны СНГ усиливать взаимную поддержку - РИА Новости, 29.09.2022
Путин призвал страны СНГ усиливать взаимную поддержку
Странам СНГ надо постоянно усиливать взаимную поддержку, чтобы поставить прочный заслон существующим и потенциальным вызовам, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:34
2022-09-29T17:34
2022-09-29T17:51
снг
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Странам СНГ надо постоянно усиливать взаимную поддержку, чтобы поставить прочный заслон существующим и потенциальным вызовам, заявил президент РФ Владимир Путин."Чтобы поставить по-настоящему прочный заслон существующим и потенциальным вызовам, страны СНГ должны действовать четко и слаженно, постоянно усиливать взаимную поддержку. Только так мы и сможем отстоять свои интересы на мировой арене, дать отпор недоброжелателям", - сказал Путин в ходе общения с главами разведок стран СНГ.
https://ria.ru/20220929/sng-1820399381.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, россия, владимир путин, политика
СНГ, Россия, Владимир Путин, Политика
17:34 29.09.2022 (обновлено: 17:51 29.09.2022)
Путин призвал страны СНГ усиливать взаимную поддержку
Президент Путин заявил, что странам СНГ надо постоянно усиливать взаимную поддержку