https://ria.ru/20220929/sng-1820398923.html

Путин призвал страны СНГ усиливать взаимную поддержку

Путин призвал страны СНГ усиливать взаимную поддержку - РИА Новости, 29.09.2022

Путин призвал страны СНГ усиливать взаимную поддержку

Странам СНГ надо постоянно усиливать взаимную поддержку, чтобы поставить прочный заслон существующим и потенциальным вызовам, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T17:34

2022-09-29T17:34

2022-09-29T17:51

снг

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Странам СНГ надо постоянно усиливать взаимную поддержку, чтобы поставить прочный заслон существующим и потенциальным вызовам, заявил президент РФ Владимир Путин."Чтобы поставить по-настоящему прочный заслон существующим и потенциальным вызовам, страны СНГ должны действовать четко и слаженно, постоянно усиливать взаимную поддержку. Только так мы и сможем отстоять свои интересы на мировой арене, дать отпор недоброжелателям", - сказал Путин в ходе общения с главами разведок стран СНГ.

https://ria.ru/20220929/sng-1820399381.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

снг, россия, владимир путин, политика