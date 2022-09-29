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ВС России уничтожили еще девять украинских складов с боеприпасами - РИА Новости, 29.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/sklady-1820313669.html
ВС России уничтожили еще девять украинских складов с боеприпасами
ВС России уничтожили еще девять украинских складов с боеприпасами - РИА Новости, 29.09.2022
ВС России уничтожили еще девять украинских складов с боеприпасами
Вооруженные силы РФ за минувшие сутки уничтожили девять украинских складов с боеприпасами в ДНР, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях, сообщили РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:58
2022-09-29T14:14
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
николаевская область
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки уничтожили девять украинских складов с боеприпасами в ДНР, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны России."Уничтожены девять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Коломийцево Днепропетровской области, Котлярево, Березнеговатое и Шевченково Николаевской области, Лежино Запорожской области, а также Краматорск и Малиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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Минобороны РФ об уничтожении складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
Удар по позициям "Иностранного легиона" и сбитые украинские самолеты: главное из брифинга МО РФ. Авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено 6 пунктов управления ВСУ, а также 87 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 198 районах; В Днепропетровской области подавлена реактивная батарея HIMARS, артиллерийская батарея М777 поражена в Запорожской области. В ДНР уничтожен артиллерийский взвод орудий "Гиацинт"; Уничтожены 9 складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения;
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, донецкая народная республика, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Николаевская область
13:58 29.09.2022 (обновлено: 14:14 29.09.2022)
 
ВС России уничтожили еще девять украинских складов с боеприпасами

Минобороны: ВС России уничтожили еще девять украинских складов с боеприпасами за сутки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки уничтожили девять украинских складов с боеприпасами в ДНР, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны России.
"Уничтожены девять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Коломийцево Днепропетровской области, Котлярево, Березнеговатое и Шевченково Николаевской области, Лежино Запорожской области, а также Краматорск и Малиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаНиколаевская область
 
 
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