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ВС России уничтожили еще девять украинских складов с боеприпасами

ВС России уничтожили еще девять украинских складов с боеприпасами - РИА Новости, 29.09.2022

ВС России уничтожили еще девять украинских складов с боеприпасами

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки уничтожили девять украинских складов с боеприпасами в ДНР, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях, сообщили РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T13:58

2022-09-29T13:58

2022-09-29T14:14

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

николаевская область

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки уничтожили девять украинских складов с боеприпасами в ДНР, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны России."Уничтожены девять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Коломийцево Днепропетровской области, Котлярево, Березнеговатое и Шевченково Николаевской области, Лежино Запорожской области, а также Краматорск и Малиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

николаевская область

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Минобороны РФ об уничтожении складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ Удар по позициям "Иностранного легиона" и сбитые украинские самолеты: главное из брифинга МО РФ. Авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено 6 пунктов управления ВСУ, а также 87 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 198 районах; В Днепропетровской области подавлена реактивная батарея HIMARS, артиллерийская батарея М777 поражена в Запорожской области. В ДНР уничтожен артиллерийский взвод орудий "Гиацинт"; Уничтожены 9 складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения; 2022-09-29T13:58 true PT3M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, донецкая народная республика, николаевская область