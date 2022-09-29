https://ria.ru/20220929/shkola-1820457920.html

Учительница из ЛНР рассказала, как ВСУ, отходя, били из танка по школе

Учительница из ЛНР рассказала, как ВСУ, отходя, били из танка по школе - РИА Новости, 29.09.2022

Учительница из ЛНР рассказала, как ВСУ, отходя, били из танка по школе

Украинские силовики при отступлении стреляли из танка по зданию школы в городе Золотое на Луганщине, сообщила РИА Новости врио директора учебного заведения,... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T21:26

2022-09-29T21:26

2022-09-29T23:59

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

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вооруженные силы украины

владимир путин

донбасс

россия

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ЛУГАНСК, 29 сен — РИА Новости. Украинские силовики при отступлении стреляли из танка по зданию школы в городе Золотое на Луганщине, сообщила РИА Новости врио директора учебного заведения, преподаватель Светлана.Город Золотое в Донбассе перешел под контроль Луганской Народной Республики в конце июня.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху и Мариуполь.

https://ria.ru/20220916/ukraina-1817470950.html

луганская народная республика

украина

донбасс

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, донбасс, россия