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Учительница из ЛНР рассказала, как ВСУ, отходя, били из танка по школе - РИА Новости, 29.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/shkola-1820457920.html
Учительница из ЛНР рассказала, как ВСУ, отходя, били из танка по школе
Учительница из ЛНР рассказала, как ВСУ, отходя, били из танка по школе - РИА Новости, 29.09.2022
Учительница из ЛНР рассказала, как ВСУ, отходя, били из танка по школе
Украинские силовики при отступлении стреляли из танка по зданию школы в городе Золотое на Луганщине, сообщила РИА Новости врио директора учебного заведения,... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T21:26
2022-09-29T23:59
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
владимир путин
донбасс
россия
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ЛУГАНСК, 29 сен — РИА Новости. Украинские силовики при отступлении стреляли из танка по зданию школы в городе Золотое на Луганщине, сообщила РИА Новости врио директора учебного заведения, преподаватель Светлана.Город Золотое в Донбассе перешел под контроль Луганской Народной Республики в конце июня.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху и Мариуполь.
https://ria.ru/20220916/ukraina-1817470950.html
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в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, донбасс, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Донбасс, Россия
21:26 29.09.2022 (обновлено: 23:59 29.09.2022)
 
Учительница из ЛНР рассказала, как ВСУ, отходя, били из танка по школе

Учительница рассказала, как украинские силовики в ЛНР, отходя, били из танка по школе

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские танки в Донбассе
Украинские танки в Донбассе - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские танки в Донбассе. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 сен — РИА Новости. Украинские силовики при отступлении стреляли из танка по зданию школы в городе Золотое на Луганщине, сообщила РИА Новости врио директора учебного заведения, преподаватель Светлана.

"Перед тем как отойти, они выехали на дорогу и били из танка по школе, и народ все это видел. На тот момент многие сидели по подвалам, но тем не менее видели, что происходило. И они говорили: мы уйдем и вам ничего не оставим. А что могут люди без оружия против танков? Возмущались, конечно, но это было очень страшно", — рассказала учитель.

Город Золотое в Донбассе перешел под контроль Луганской Народной Республики в конце июня.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху и Мариуполь.
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