https://ria.ru/20220929/shkola-1820457920.html
Учительница из ЛНР рассказала, как ВСУ, отходя, били из танка по школе
Учительница из ЛНР рассказала, как ВСУ, отходя, били из танка по школе - РИА Новости, 29.09.2022
Учительница из ЛНР рассказала, как ВСУ, отходя, били из танка по школе
Украинские силовики при отступлении стреляли из танка по зданию школы в городе Золотое на Луганщине, сообщила РИА Новости врио директора учебного заведения,... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T21:26
2022-09-29T21:26
2022-09-29T23:59
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
владимир путин
донбасс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792161765_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3c973a646624815b81876ba88f0ec421.jpg
ЛУГАНСК, 29 сен — РИА Новости. Украинские силовики при отступлении стреляли из танка по зданию школы в городе Золотое на Луганщине, сообщила РИА Новости врио директора учебного заведения, преподаватель Светлана.Город Золотое в Донбассе перешел под контроль Луганской Народной Республики в конце июня.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху и Мариуполь.
https://ria.ru/20220916/ukraina-1817470950.html
луганская народная республика
украина
донбасс
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792161765_20:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_755eca5750068b5ff1120195114c91fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, донбасс, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Донбасс, Россия
21:26 29.09.2022 (обновлено: 23:59 29.09.2022)
Учительница из ЛНР рассказала, как ВСУ, отходя, били из танка по школе
Учительница рассказала, как украинские силовики в ЛНР, отходя, били из танка по школе