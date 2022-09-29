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Звезда "Друзей" Лиза Кудроу снимется в новом сериале Тайки Вайтити - РИА Новости, 29.09.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220929/serial-1820388235.html
Звезда "Друзей" Лиза Кудроу снимется в новом сериале Тайки Вайтити
Звезда "Друзей" Лиза Кудроу снимется в новом сериале Тайки Вайтити - РИА Новости, 29.09.2022
Звезда "Друзей" Лиза Кудроу снимется в новом сериале Тайки Вайтити
Лиза Кудроу снимется в сериале Тайки Вайтити "Бандиты во времени", пишет Deadline. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:30
2022-09-29T18:10
культура
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кино и сериалы
лиза кудроу
тайка вайтити
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звезды
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Лиза Кудроу снимется в сериале Тайки Вайтити "Бандиты во времени", пишет Deadline. Это ремейк одноименного фантастического фильма Терри Гиллиама 1981 года. Главным героем ленты был 11-летний мальчик Кевин. Он интересовался историей и однажды познакомился с магическими существами, путешествовавшими во времени. Вместе с ними он перемещался из одной эпохи в другую и сталкивался с историческими деятелями и вымышленными персонажами. Например, он познакомился с Наполеоном и Робин Гудом. Главные роли в оригинальном проекте исполнили Шон Коннери, Джон Клиз, Шелли Дюваль и другие. Кроме Кудроу в ремейке снимутся Кал-Эль Так, Шарлин Йи, Тадж Мерфи и другие. Сериал разрабатывается с 2019 года для платформы Apple TV+. Пока не объявлялось, когда состоится премьера проекта. Лиза Кудроу известна по роли Фиби в культовом ситкоме "Друзья". Тайка Вайтити — режиссер таких фильмов, как "Тор: Любовь и гром", "Кролик Джоджо", "Реальные упыри" и других.
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новости культуры, кино и сериалы, лиза кудроу, тайка вайтити, знаменитости, звезды, терренс гиллиам, шон коннери
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Лиза Кудроу, Тайка Вайтити, Знаменитости, звезды, Терренс Гиллиам, Шон Коннери
17:30 29.09.2022 (обновлено: 18:10 29.09.2022)
 
Звезда "Друзей" Лиза Кудроу снимется в новом сериале Тайки Вайтити

Звезда "Друзей" Лиза Кудроу снимется в сериале Тайки Вайтити "Бандиты во времени"

© AFP 2022 / Valerie Macon/AP Photo/Invision/Jordan StraussАмериканская актриса Лиза Кудроу / Режиссер Тайка Вайтити
Американская актриса Лиза Кудроу / Режиссер Тайка Вайтити - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© AFP 2022 / Valerie Macon/AP Photo/Invision/Jordan Strauss
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Лиза Кудроу снимется в сериале Тайки Вайтити "Бандиты во времени", пишет Deadline.
Это ремейк одноименного фантастического фильма Терри Гиллиама 1981 года. Главным героем ленты был 11-летний мальчик Кевин. Он интересовался историей и однажды познакомился с магическими существами, путешествовавшими во времени. Вместе с ними он перемещался из одной эпохи в другую и сталкивался с историческими деятелями и вымышленными персонажами. Например, он познакомился с Наполеоном и Робин Гудом.
Главные роли в оригинальном проекте исполнили Шон Коннери, Джон Клиз, Шелли Дюваль и другие.
Кроме Кудроу в ремейке снимутся Кал-Эль Так, Шарлин Йи, Тадж Мерфи и другие.
Сериал разрабатывается с 2019 года для платформы Apple TV+. Пока не объявлялось, когда состоится премьера проекта.
Лиза Кудроу известна по роли Фиби в культовом ситкоме "Друзья". Тайка Вайтити — режиссер таких фильмов, как "Тор: Любовь и гром", "Кролик Джоджо", "Реальные упыри" и других.
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КультураНовости культурыКино и сериалыЛиза КудроуТайка ВайтитиЗнаменитостизвездыТерренс ГиллиамШон Коннери
 
 
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