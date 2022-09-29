https://ria.ru/20220929/serial-1820388235.html

Звезда "Друзей" Лиза Кудроу снимется в новом сериале Тайки Вайтити

Звезда "Друзей" Лиза Кудроу снимется в новом сериале Тайки Вайтити - РИА Новости, 29.09.2022

Звезда "Друзей" Лиза Кудроу снимется в новом сериале Тайки Вайтити

Лиза Кудроу снимется в сериале Тайки Вайтити "Бандиты во времени", пишет Deadline. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T17:30

2022-09-29T17:30

2022-09-29T18:10

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Лиза Кудроу снимется в сериале Тайки Вайтити "Бандиты во времени", пишет Deadline. Это ремейк одноименного фантастического фильма Терри Гиллиама 1981 года. Главным героем ленты был 11-летний мальчик Кевин. Он интересовался историей и однажды познакомился с магическими существами, путешествовавшими во времени. Вместе с ними он перемещался из одной эпохи в другую и сталкивался с историческими деятелями и вымышленными персонажами. Например, он познакомился с Наполеоном и Робин Гудом. Главные роли в оригинальном проекте исполнили Шон Коннери, Джон Клиз, Шелли Дюваль и другие. Кроме Кудроу в ремейке снимутся Кал-Эль Так, Шарлин Йи, Тадж Мерфи и другие. Сериал разрабатывается с 2019 года для платформы Apple TV+. Пока не объявлялось, когда состоится премьера проекта. Лиза Кудроу известна по роли Фиби в культовом ситкоме "Друзья". Тайка Вайтити — режиссер таких фильмов, как "Тор: Любовь и гром", "Кролик Джоджо", "Реальные упыри" и других.

https://ria.ru/20220928/jackman-1820013970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, лиза кудроу, тайка вайтити, знаменитости, звезды, терренс гиллиам, шон коннери