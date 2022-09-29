https://ria.ru/20220929/serial-1820388235.html
Звезда "Друзей" Лиза Кудроу снимется в новом сериале Тайки Вайтити
Звезда "Друзей" Лиза Кудроу снимется в новом сериале Тайки Вайтити - РИА Новости, 29.09.2022
Звезда "Друзей" Лиза Кудроу снимется в новом сериале Тайки Вайтити
Лиза Кудроу снимется в сериале Тайки Вайтити "Бандиты во времени", пишет Deadline. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:30
2022-09-29T17:30
2022-09-29T18:10
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Лиза Кудроу снимется в сериале Тайки Вайтити "Бандиты во времени", пишет Deadline. Это ремейк одноименного фантастического фильма Терри Гиллиама 1981 года. Главным героем ленты был 11-летний мальчик Кевин. Он интересовался историей и однажды познакомился с магическими существами, путешествовавшими во времени. Вместе с ними он перемещался из одной эпохи в другую и сталкивался с историческими деятелями и вымышленными персонажами. Например, он познакомился с Наполеоном и Робин Гудом. Главные роли в оригинальном проекте исполнили Шон Коннери, Джон Клиз, Шелли Дюваль и другие. Кроме Кудроу в ремейке снимутся Кал-Эль Так, Шарлин Йи, Тадж Мерфи и другие. Сериал разрабатывается с 2019 года для платформы Apple TV+. Пока не объявлялось, когда состоится премьера проекта. Лиза Кудроу известна по роли Фиби в культовом ситкоме "Друзья". Тайка Вайтити — режиссер таких фильмов, как "Тор: Любовь и гром", "Кролик Джоджо", "Реальные упыри" и других.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, лиза кудроу, тайка вайтити, знаменитости, звезды, терренс гиллиам, шон коннери
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Лиза Кудроу, Тайка Вайтити, Знаменитости, звезды, Терренс Гиллиам, Шон Коннери
17:30 29.09.2022 (обновлено: 18:10 29.09.2022)
Звезда "Друзей" Лиза Кудроу снимется в новом сериале Тайки Вайтити
Звезда "Друзей" Лиза Кудроу снимется в сериале Тайки Вайтити "Бандиты во времени"
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Лиза Кудроу снимется в сериале Тайки Вайтити "Бандиты во времени", пишет Deadline.
Это ремейк одноименного фантастического фильма Терри Гиллиама 1981 года. Главным героем ленты был 11-летний мальчик Кевин. Он интересовался историей и однажды познакомился с магическими существами, путешествовавшими во времени. Вместе с ними он перемещался из одной эпохи в другую и сталкивался с историческими деятелями и вымышленными персонажами. Например, он познакомился с Наполеоном и Робин Гудом.
Главные роли в оригинальном проекте исполнили Шон Коннери, Джон Клиз, Шелли Дюваль и другие.
Кроме Кудроу в ремейке снимутся Кал-Эль Так, Шарлин Йи, Тадж Мерфи и другие.
Сериал разрабатывается с 2019 года для платформы Apple TV+. Пока не объявлялось, когда состоится премьера проекта.
Лиза Кудроу известна по роли Фиби в культовом ситкоме "Друзья". Тайка Вайтити — режиссер таких фильмов, как "Тор: Любовь и гром", "Кролик Джоджо", "Реальные упыри" и других.